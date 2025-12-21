Nach gellendem Pfeifkonzert im Bernabeu: Real Madrids Vinicius Junior sorgt mit einem Detail auf Instagram für Wirbel

Brisant wird Vinicius' Aktion auch durch die Reaktion der Real-Fans bei seiner Auswechslung in der 83. Minute. Einige Anhänger sorgten dabei für ein gellendes Pfeifkonzert, als der Brasilianer, der ohne Torbeteiligung blieb, sichtlich enttäuscht vom Spielfeld trottete.

Ob die Pfiffe Vinicius galten oder der Entscheidung von Trainer Xabi Alonso, den 25-Jährigen vom Platz zu nehmen, blieb offen. Zudem mischte sich zwischen die Pfiffe von anderen Teilen der Real-Fans auch anerkennender Applaus.

Zusätzlichen Zündstoff vermied Vinicius derweil, klatschte beim Verlassen des Rasens mit Alonso ab und umarmte den spanischen Coach. Zur Erinnerung: Nachdem der brasilianische Nationalspieler Ende Oktober im Clasico gegen den FC Barcelona ausgewechselt wurde, ließ er sich zu einem Wutausbruch hinreißen und sprach sogar gut hörbar von Abschied.

Was Vinicius aus persönlicher Sicht am Samstagabend möglicherweise auch störte: Statt ihm selbst stand mal wieder Mitspieler Kylian Mbappe im Rampenlicht, der kurz nach Vinis Auswechslung per Elfmeter zum 2:0-Endstand traf. Damit stellte der Franzose den zuvor alleine von Cristiano Ronaldo gehaltenen Rekord für die meisten Tore innerhalb eines Kalenderjahres bei Real Madrid ein.