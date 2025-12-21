Offensivstar Vinicius Junior hat nach Real Madrids 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla am Samstagabend mit einem Detail bei Social Media für Wirbel gesorgt.
Nach gellendem Pfeifkonzert im Bernabeu: Real Madrids Vinicius Junior sorgt mit einem Detail auf Instagram für Wirbel
Vinicius Junior löscht Profilbild im Trikot von Real Madrid
Nur wenige Minuten nach Abpfiff änderte Vinicius nämlich das Profilbild seines Instagram-Accounts. Statt eines Fotos im Real-Trikot ist er dort nun im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft zu sehen. Auch seltsam: Der Flügelspieler postete zwar zwei Bilder von der Partie gegen Sevilla, in der Bildunterschrift ließ er aber mit drei Pünktchen viel Raum für Spekulationen über seine mögliche Unzufriedenheit bei den Königlichen.
- Getty Images
Vinicius Junior: Pfiffe bei Auswechslung
Brisant wird Vinicius' Aktion auch durch die Reaktion der Real-Fans bei seiner Auswechslung in der 83. Minute. Einige Anhänger sorgten dabei für ein gellendes Pfeifkonzert, als der Brasilianer, der ohne Torbeteiligung blieb, sichtlich enttäuscht vom Spielfeld trottete.
Ob die Pfiffe Vinicius galten oder der Entscheidung von Trainer Xabi Alonso, den 25-Jährigen vom Platz zu nehmen, blieb offen. Zudem mischte sich zwischen die Pfiffe von anderen Teilen der Real-Fans auch anerkennender Applaus.
Zusätzlichen Zündstoff vermied Vinicius derweil, klatschte beim Verlassen des Rasens mit Alonso ab und umarmte den spanischen Coach. Zur Erinnerung: Nachdem der brasilianische Nationalspieler Ende Oktober im Clasico gegen den FC Barcelona ausgewechselt wurde, ließ er sich zu einem Wutausbruch hinreißen und sprach sogar gut hörbar von Abschied.
Was Vinicius aus persönlicher Sicht am Samstagabend möglicherweise auch störte: Statt ihm selbst stand mal wieder Mitspieler Kylian Mbappe im Rampenlicht, der kurz nach Vinis Auswechslung per Elfmeter zum 2:0-Endstand traf. Damit stellte der Franzose den zuvor alleine von Cristiano Ronaldo gehaltenen Rekord für die meisten Tore innerhalb eines Kalenderjahres bei Real Madrid ein.
Vinicius Junior hat seinen Vertrag bei Real Madrid weiterhin nicht verlängert
Ohnehin kann Vinicius unter Alonso, der im Sommer von Carlo Ancelotti übernahm, bisher noch nicht so glänzen wie in den vergangenen Jahren. Hinzu kommt die weiterhin unklare Situation rund um seinen 2027 auslaufenden Vertrag. Diesen hat Vinicius weiterhin nicht verlängert, Berichten zufolge soll Real seine enormen finanziellen Forderungen nicht erfüllen wollen.
Dementsprechend bleibt ein möglicher Wechsel hartnäckig Thema. Extrem lukrative Angebote aus Saudi-Arabien gab es bekanntlich bereits, dem Vernehmen nach ist ein Abgang aus Madrid für den Selecao-Star nicht ausgeschlossen.
Vinicius steht diese Saison aktuell bei fünf Toren und acht Assists in 24 Einsätzen. Bemerkenswert: Seit Anfang Oktober und damit seit 14 Partien ist er ohne eigenen Treffer.
- Getty
Vinicius Junior: Seine Tore für Real Madrid in der bisherigen Saison
Datum Spiel Tore 24. August 2025 Real Oviedo - Real Madrid 0:3 1 30. August 2025 Real Madrid - RCD Mallorca 2:1 1 23. September 2025 UD Levante - Real Madrid 1:4 1 4. Oktober 2025 Real Madrid - FC Villarreal 3:1 2