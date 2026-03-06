Noch vor einigen Tagen wurde berichtet, dass Real Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung von Vitinha von Paris Saint-Germain haben soll und die Chancen darauf gar nicht schlecht stehen. Doch diesem Gerücht erteilte der Mittelfeldspieler nun eine deutliche Absage.
"Es wäre dumm von mir": PSG-Star bläst Transferhammer für Real Madrid mit klaren Worten ab
Der 26-Jährige sagte gegenüber dem französischen TV-Sender Canal11: "Es wäre dumm von mir, Paris St.-Germain zu verlassen. Ich glaube nicht, dass ein Wechsel nach Madrid im Moment das Beste für mich wäre. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl. Wir haben einen fantastischen Kader und mit Luis Enrique einen unglaublichen Trainer."
- (C)Getty Images
Vitinha ist der Fixpunkt im PSG-Spiel
Mit Federico Valverde, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni und dem derzeit verletzten Jude Bellingham verfügt Real zwar über zahlreiche Mittelfeldspieler von Top-Qualität. Jedoch füllt keiner dieser Akteure das Anforderungsprofil und Loch aus, das die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric hinterlassen haben. Zudem muss beispielsweise Valverde immer wieder auf anderen Positionen aushelfen, Güler oder Bellingham haben ihre Stärken hingegen besonders im offensiven Bereich.
Vitinha stellt im Spiel der Franzosen den absoluten Fixpunkt dar. Er ordnet das Spiel, kontrolliert die Schnelligkeit, verfügt über eine extrem feine Ballbehandlung und glänzt darüber hinaus mit enormer Laufstärke.
PSG hat weiter Chancen auf die CL-Titelverteidigung
Mit seinen 26 Jahren ist der Portugiese im besten Fußball-Alter, zuletzt wurden 100 Millionen Euro als Ablösesumme für ihn genannt.
Erst kürzlich konnte ein langer Rechtsstreit zwischen Real-Stürmer Kylian Mbappe und dem französischen Champions-League-Sieger beigelegt werden, bei dem Mbappe etwa 60 Millionen Euro von seinem ehemaligen Arbeitgeber abkassierte.
Aktuell spielt die Mannschaft von Trainer Enrique immer noch eine große Rolle im Kampf um den Titel in der Königsklasse. Ein 2:2 (5:4) im Playoff-Rückspiel gegen Monaco am vergangenen Mittwoch reichte für das Weiterkommen ins Achtelfinale.
Vitinha bei PSG: Seine Leistungsdaten
- Spiele: 190
- Tore: 25
- Vorlagen: 24
- Gelbe Karten: 11