"Es wäre dumm von mir": PSG-Star bläst Transferhammer für Real Madrid mit klaren Worten ab

Mit Federico Valverde, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni und dem derzeit verletzten Jude Bellingham verfügt Real zwar über zahlreiche Mittelfeldspieler von Top-Qualität. Jedoch füllt keiner dieser Akteure das Anforderungsprofil und Loch aus, das die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric hinterlassen haben. Zudem muss beispielsweise Valverde immer wieder auf anderen Positionen aushelfen, Güler oder Bellingham haben ihre Stärken hingegen besonders im offensiven Bereich.

Vitinha stellt im Spiel der Franzosen den absoluten Fixpunkt dar. Er ordnet das Spiel, kontrolliert die Schnelligkeit, verfügt über eine extrem feine Ballbehandlung und glänzt darüber hinaus mit enormer Laufstärke.