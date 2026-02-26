Es bietet sich wohl eine Gelegenheit: Im Sommer könnte Real Madrid bei einem PSG-Superstar zuschlagen

Demzufolge sei der Spielgestalter von Paris Saint-Germain der absolute Wunschspieler der Blancos im kommenden Transfersommer betrifft. Besonders weil sich die Beziehung zwischen den Vereinspräsidenten Florentino Perez und Nasser Al-Khelaifi in den vergangenen Monaten wieder merklich verbessert haben soll, bestünde für Real durchaus die Chance, Vitinha für eine Summe von etwa 100 Millionen Euro verpflichten zu können.

Genau bei dieser Summe gebe es nämlich offenbar ein Gentlemen's Agreement: Mit seinem Arbeitgeber PSG habe der Edeltechniker mündlich vereinbart, dass er den französischen Topklub für diesen Betrag innerhalb der kommenden Sommertransfer-Periode verlassen dürfe, obwohl sein Vertrag bis 2029 läuft.

Außerdem wolle sich Vitinha ohnehin einer neuen Herausforderung stellen. Mit PSG hat der Mittelfeldmann bereits die Champions-League-Trophäe in die Höhe stemmen können. In der französischen Liga haben die Pariser indes quasi ein Abonnement auf den Meistertitel, wenngleich in der laufenden zumindest aktuell noch Überraschungsmannschaft Lens mit PSG Schritt halten kann.