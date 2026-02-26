Real Madrid soll großes Interesse an einer Verpflichtung von Vitinha haben - und die Chancen darauf sollen gar nicht so schlecht stehen. Dies berichtet der spanische Radiosender Cadena SER.
Es bietet sich wohl eine Gelegenheit: Im Sommer könnte Real Madrid bei einem PSG-Superstar zuschlagen
Demzufolge sei der Spielgestalter von Paris Saint-Germain der absolute Wunschspieler der Blancos im kommenden Transfersommer betrifft. Besonders weil sich die Beziehung zwischen den Vereinspräsidenten Florentino Perez und Nasser Al-Khelaifi in den vergangenen Monaten wieder merklich verbessert haben soll, bestünde für Real durchaus die Chance, Vitinha für eine Summe von etwa 100 Millionen Euro verpflichten zu können.
Genau bei dieser Summe gebe es nämlich offenbar ein Gentlemen's Agreement: Mit seinem Arbeitgeber PSG habe der Edeltechniker mündlich vereinbart, dass er den französischen Topklub für diesen Betrag innerhalb der kommenden Sommertransfer-Periode verlassen dürfe, obwohl sein Vertrag bis 2029 läuft.
Außerdem wolle sich Vitinha ohnehin einer neuen Herausforderung stellen. Mit PSG hat der Mittelfeldmann bereits die Champions-League-Trophäe in die Höhe stemmen können. In der französischen Liga haben die Pariser indes quasi ein Abonnement auf den Meistertitel, wenngleich in der laufenden zumindest aktuell noch Überraschungsmannschaft Lens mit PSG Schritt halten kann.
- AFP
Vitinha sofort als neuer Fixpunkt im Madrider Spiel?
Mit Federico Valverde, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni und dem derzeit verletzten Jude Bellingham verfügt Real zwar über zahlreiche Mittelfeldspieler von Top-Qualität. Jedoch füllt keiner dieser Akteure das Anforderungsprofil und Loch aus, welches die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric hinterlassen haben.
Zudem muss beispielsweise Valverde immer wieder auf anderen Positionen aushelfen, Arda Güler oder Bellingham haben ihre Stärken hingegen besonders im offensiven Bereich. Vitinha dagegen stellt im Spiel der Franzosen den absoluten Fixpunkt dar. Er ordnet das Spiel, kontrolliert die Schnelligkeit, verfügt über eine extrem feine Ballbehandlung und glänzt darüber hinaus mit enormer Laufstärke.
Mit seinen 26 Jahren ist der Portugiese im besten Fußball-Alter, sodass die kolportierten 100 Millionen Euro für die Blancos wohl eine Ablösesumme wären, die durchaus fair ist. Spätestens sobald die Verantwortlichen Madrids das Gefühl haben, mit einem Vorstoß keine unnötige Unruhe bei PSG hineinzubringen, könnten die Verhandlungen starten. Erst kürzlich konnte ein langer Rechtsstreit zwischen Real-Stürmer Kylian Mbappe und dem französischen Champions-League-Sieger beigelegt werden, bei dem Mbappe etwa 60 Millionen Euro von seinem ehemaligen Arbeitgeber abkassierte.
Aktuell spielt die Mannschaft von Trainer Luis Enrique immer noch eine große Rolle im Kampf um den Titel in der Königsklasse. Ein 2:2 (5:4) im Playoff-Rückspiel gegen Monaco am vergangenen Mittwoch reichte für das Weiterkommen ins Achtelfinale.
Vitinha bei PSG: Seine Leistungsdaten
- Spiele: 189
- Tore: 25
- Vorlagen: 24
- Gelbe Karten: 11
- Platzverweise: -