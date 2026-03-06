Goal.com
Live
SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Er wird mit Lennart Karl verglichen! Talent des FC Bayern München könnte gegen Gladbach wohl debütieren

Kommt ein weiteres Talent beim FC Bayern München zu seinem Bundesliga-Debüt? Gegen Gladbach soll er im Kader stehen.

Beim FC Bayern München bahnt sich für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag offenbar eine Kader-Überraschung an.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht Maycon Cardozo am Freitag erstmals im Bundesliga-Kader des deutschen Rekordmeisters. Für eine Nominierung gegen Gladbach spricht auch, dass der angeschlagene Harry Kane nicht mitwirken kann und somit ein Platz im Aufgebot frei ist. 

  • Maycon Cardozo wird mit Lennart Karl verglichen

    Der 1,65 Meter kleine Offensivspieler trainiert bereits seit der Winter-Vorbereitung regelmäßig mit den Profis mit, kam bislang jedoch nur in der A-Jugend und der FCB-Reserve in der Regionalliga zum Einsatz. 

    Beim Testspiel gegen RB Salzburg Anfang Januar hatte der in Thailand aufgewachsene Brasilianer mit portugiesischem Pass bereits erste Profi-Luft schnuppern dürfen, als er von Trainer Vincent Kompany in der Schlussphase für Lennart Karl eingewechselt wurde. Aufgrund der ähnlichen Spielanlagen werden beide Youngster verglichen. 

    • Werbung
  • Maycon Douglas CardozoIMAGO / sportworld

    Cardozo glänzte zuletzt in der Bayern-Reserve

    Außerdem wurde Cardozos Vertrag unlängst verlängert. In der offiziellen Mitteilung schrieben die Bayern dahingehend von einem "langfristigen" Arbeitspapier "für die nächsten Jahre". 

    Cardozo kam im Rahmen der sogenannten FC Bayern World Squad 2024 als Probespieler nach München und wurde dort vom damaligen Coach und Ex-Stürmer Roy Makaay trainiert. Anfang 2025 unterschrieb er einen Jugendvertrag bis 2027.

    Für die U19 kommt Cardozo in der laufenden Saison auf acht Torbeteiligungen (vier Tore, vier Assists) in zwölf Partien. Zudem hinterließ er mit zwei starken Auftritten schon einen guten Eindruck in der Regionalliga. 

    "Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten. Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespant auf seine weitere Entwicklung", schwärmte Nachwuchs-Direktor Jochen Sauer nach der Vertragsverlängerung.

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern München

    • Freitag, 6. März - 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 
    • Dienstag, 10. März - 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League) 
    • Samstag, 14. März - 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) 
    • Mittwoch, 18. März - 21 Uhr: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
0