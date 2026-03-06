Er wird mit Lennart Karl verglichen! Talent des FC Bayern München könnte gegen Gladbach wohl debütieren

Außerdem wurde Cardozos Vertrag unlängst verlängert. In der offiziellen Mitteilung schrieben die Bayern dahingehend von einem "langfristigen" Arbeitspapier "für die nächsten Jahre".

Cardozo kam im Rahmen der sogenannten FC Bayern World Squad 2024 als Probespieler nach München und wurde dort vom damaligen Coach und Ex-Stürmer Roy Makaay trainiert. Anfang 2025 unterschrieb er einen Jugendvertrag bis 2027.

Für die U19 kommt Cardozo in der laufenden Saison auf acht Torbeteiligungen (vier Tore, vier Assists) in zwölf Partien. Zudem hinterließ er mit zwei starken Auftritten schon einen guten Eindruck in der Regionalliga.

"Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten. Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespant auf seine weitere Entwicklung", schwärmte Nachwuchs-Direktor Jochen Sauer nach der Vertragsverlängerung.