Er lieferte beim DFB-Team ein Horrordebüt ab! Eintracht Frankfurt will offenbar beträchtliche Summe für Abwehrspieler

Um Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Nnamdi Collins rankten sich bereits zuletzt konkrete Wechselgerüchte. Offenbar will die SGE für den ehemaligen Dortmunder eine ordentliche Stange Geld sehen, sollte er den Klub verlassen.
Informationen des Pay-TV-Senders Sky zufolge erwartet die Eintracht im Sommer Angebote für Collins. Die Hessen verlangen demnach 40 Millionen Euro als Ablösesumme, damit es zu einem Transfer kommt.
Collins steht in der Main-Metropole noch bis 2030 unter Vertrag, darin ist keine Ausstiegsklausel enthalten. Es heißt, dass der 22-Jährige sehr offen für das nächste Kapitel sein soll.
Unter anderem Arsenal und Liverpool an Collins dran?
Erst kürzlich wurde berichtet, dass der FC Arsenal, der FC Liverpool, Manchester City, Newcastle United, der FC Brentford und Brighton & Hove Albion Interesse an Collins zeigen. Sollte es zu konkreten Verhandlungen kommen, hätten die Hessen angesichts der langen Vertragslaufzeit eine starke Position - auch wenn die finanzkräftigen Klubs von der Insel eine hohe Ablöse grundsätzlich stemmen könnten.
Collins war 2023 für rund 700.000 Euro von Borussia Dortmund nach Frankfurt gewechselt. Sportvorstand Markus Krösche bewies damit ein gutes Gespür, denn der Defensivspieler entwickelte sich rasant weiter. Inzwischen stehen 61 Pflichtspiele für die Eintracht zu Buche, sein Marktwert ist deutlich gestiegen.
Unter Riera: Collins erhält neue Perspektive in Frankfurt
Seine körperliche Präsenz, seine Sprintstärke und seine Fähigkeiten im Spielaufbau brachten ihm im September 2025 das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft auf der rechten Abwehrseite ein. Beim 0:2 in der Slowakei wurde er allerdings nach schwacher Leistung zur Halbzeit ausgewechselt - ein Rückschlag, dem vorerst keine weitere Nominierung folgte.
Im Nachhinein zeigte sich Collins gegenüber dem kicker selbstkritisch: "Ich durfte tolle Erfahrungen machen, viele Top-Spieler und auch einen Top-Trainer kennenlernen. Trotzdem habe ich den Anspruch an mich selbst zu performen, um mich für die nächsten Lehrgänge oder die WM zu empfehlen. Und das ist mir nicht so gelungen, wie ich mir das erhofft hatte."
Nach einem starken ersten Jahr geriet Collins sportlich zwischenzeitlich ins Stocken. Unter Ex-Coach Dino Toppmöller – der ihn einst als "kleine Maschine" adelte – verlor er phasenweise seinen Stammplatz. Mit dem Trainerwechsel zu Albert Riera folgte jedoch ein neuer Impuls.
Riera setzte Collins flexibler ein, zuletzt auch Linksverteidiger. Beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach überzeugte er mit einer stabilen Leistung. "Ich bin gut ins Spiel reingekommen und konnte dem Team helfen. Wir wollten defensive Akzente setzen und die Null verteidigen. Das haben wir gepackt", sagte Collins anschließend.
Nnamdi Collins: Seine Leistungsdaten bei Eintracht Frankfurt
- Einsätze: 61
- Tore: 2
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 12