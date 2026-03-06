Er lieferte beim DFB-Team ein Horrordebüt ab! Eintracht Frankfurt will offenbar beträchtliche Summe für Abwehrspieler

Seine körperliche Präsenz, seine Sprintstärke und seine Fähigkeiten im Spielaufbau brachten ihm im September 2025 das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft auf der rechten Abwehrseite ein. Beim 0:2 in der Slowakei wurde er allerdings nach schwacher Leistung zur Halbzeit ausgewechselt - ein Rückschlag, dem vorerst keine weitere Nominierung folgte.

Im Nachhinein zeigte sich Collins gegenüber dem kicker selbstkritisch: "Ich durfte tolle Erfahrungen machen, viele Top-Spieler und auch einen Top-Trainer kennenlernen. Trotzdem habe ich den Anspruch an mich selbst zu performen, um mich für die nächsten Lehrgänge oder die WM zu empfehlen. Und das ist mir nicht so gelungen, wie ich mir das erhofft hatte."

Nach einem starken ersten Jahr geriet Collins sportlich zwischenzeitlich ins Stocken. Unter Ex-Coach Dino Toppmöller – der ihn einst als "kleine Maschine" adelte – verlor er phasenweise seinen Stammplatz. Mit dem Trainerwechsel zu Albert Riera folgte jedoch ein neuer Impuls.

Riera setzte Collins flexibler ein, zuletzt auch Linksverteidiger. Beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach überzeugte er mit einer stabilen Leistung. "Ich bin gut ins Spiel reingekommen und konnte dem Team helfen. Wir wollten defensive Akzente setzen und die Null verteidigen. Das haben wir gepackt", sagte Collins anschließend.