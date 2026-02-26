Premier League schaut nach Frankfurt: Sechs Teams heiß auf Eintracht-Star Nnamdi Collins?

Demnach sollen der FC Arsenal, der FC Liverpool, Manchester City, Newcastle United, der FC Brentford und Brighton & Hove Albion Interesse am 22-Jährigen zeigen. Für Eintracht Frankfurt ist die Ausgangslage komfortabel: Collins steht noch bis 2030 unter Vertrag. Sollte es zu konkreten Verhandlungen kommen, hätten die Hessen eine starke Position – auch wenn die finanzkräftigen Klubs von der Insel eine hohe Ablöse grundsätzlich stemmen könnten.

Collins war 2023 für rund 700.000 Euro von Borussia Dortmund nach Frankfurt gewechselt. Sportvorstand Markus Krösche bewies damit ein gutes Gespür, denn der Defensivspieler entwickelte sich rasant weiter. Inzwischen stehen 60 Pflichtspiele für die Eintracht zu Buche, sein Marktwert ist deutlich gestiegen.

Seine körperliche Präsenz, seine Sprintstärke und seine Fähigkeiten im Spielaufbau brachten ihm im September 2025 das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft ein. Beim 0:2 in der Slowakei wurde er allerdings zur Halbzeit ausgewechselt – ein Rückschlag, dem vorerst keine weitere Nominierung folgte.