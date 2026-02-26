Um Nnamdi Collins ranken sich konkrete Wechselgerüchte. Wie der Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet – übereinstimmend mit Meldungen aus England – beobachten gleich sechs Klubs aus der Premier League die Entwicklung des Frankfurter Verteidigers ganz genau.
Premier League schaut nach Frankfurt: Sechs Teams heiß auf Eintracht-Star Nnamdi Collins?
Unter anderem Arsenal und Liverpool an Frankfurts Collins dran?
Demnach sollen der FC Arsenal, der FC Liverpool, Manchester City, Newcastle United, der FC Brentford und Brighton & Hove Albion Interesse am 22-Jährigen zeigen. Für Eintracht Frankfurt ist die Ausgangslage komfortabel: Collins steht noch bis 2030 unter Vertrag. Sollte es zu konkreten Verhandlungen kommen, hätten die Hessen eine starke Position – auch wenn die finanzkräftigen Klubs von der Insel eine hohe Ablöse grundsätzlich stemmen könnten.
Collins war 2023 für rund 700.000 Euro von Borussia Dortmund nach Frankfurt gewechselt. Sportvorstand Markus Krösche bewies damit ein gutes Gespür, denn der Defensivspieler entwickelte sich rasant weiter. Inzwischen stehen 60 Pflichtspiele für die Eintracht zu Buche, sein Marktwert ist deutlich gestiegen.
Seine körperliche Präsenz, seine Sprintstärke und seine Fähigkeiten im Spielaufbau brachten ihm im September 2025 das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft ein. Beim 0:2 in der Slowakei wurde er allerdings zur Halbzeit ausgewechselt – ein Rückschlag, dem vorerst keine weitere Nominierung folgte.
- Getty
Unter Riera: Collins erhält neue Perspektive in Frankfurt
Im Nachhinein zeigte sich Collins gegenüber dem kicker selbstkritisch: "Ich durfte tolle Erfahrungen machen, viele Top-Spieler und auch einen Top-Trainer kennenlernen. Trotzdem habe ich den Anspruch an mich selbst zu performen, um mich für die nächsten Lehrgänge oder die WM zu empfehlen. Und das ist mir nicht so gelungen, wie ich mir das erhofft hatte."
Nach einem starken ersten Jahr geriet Collins sportlich zwischenzeitlich ins Stocken. Unter Ex-Coach Dino Toppmöller – der ihn einst als "kleine Maschine" adelte – verlor er phasenweise seinen Stammplatz. Mit dem Trainerwechsel zu Albert Riera folgte jedoch ein neuer Impuls.
Riera setzte Collins flexibler ein, zuletzt auch als Rechtsverteidiger. Beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach überzeugte er mit einer stabilen Leistung. "Ich bin gut ins Spiel reingekommen und konnte dem Team helfen. Wir wollten defensive Akzente setzen und die Null verteidigen. Das haben wir gepackt", sagte Collins anschließend.
Trotz der jüngsten 2:3-Niederlage beim FC Bayern München ist seine Formkurve wieder ansteigend. Klar ist: Mit 22 Jahren, großem Entwicklungspotenzial und internationaler Aufmerksamkeit bleibt Collins eine der spannendsten Personalien am Main – und ein möglicher Sommer-Kandidat für die Premier League.
Nnamdi Collins: Seine Leistungsdaten bei Eintracht Frankfurt
- Einsätze: 60
- Tore: 2
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 11