Galatasaray Istanbul muss wochenlang auf Victor Osimhen verzichten. Der Stürmer wird sich einer Operation unterziehen.
Er bestätigt es selbst! Victor Osimhen muss operiert werden - und fehlt Galatasaray Istanbul lange
Victor Osimhen brach sich den Unteram
Wie der 27-Jährige in einem Twitch-Livestream bei "Carterefe" verkündete, muss er aufgrund seines gebrochenen Unterarms unters Messer. Die Verletzung hatte sich Osimhen bei der bösen 0:4-Klatsche im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool zugezogen.
Der ehemalige Wolfsburger lieferte außerdem gleich eine Prognose zu seiner Ausfallzeit mit. "Ich werde fünf bis sechs Wochen ausfallen", sagte er. Somit wird er auch beim wichtigen Istanbul-Derby gegen Fenerbahce am 26. April fehlen. Beide Teams trennen aktuell vier Punkte in der Tabelle der Süper Lig, Spitzenreiter Gala hat jedoch ein Spiel weniger absolviert.
Osimhen hatte sich bereits in der Anfangsphase des Liverpool-Spiels verletzt, quälte sich aber noch in die Halbzeitpause. Für ihn kam anderem Noa Lang ins Spiel, der sich wiederum eine tiefe Schnittwunde im Daumen zuzog und noch in England operiert wurde.
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Victor Osimhen schießt für Gala Tore wie am Fließband
Das wochenlange Fehlen Osimhens ist für Galatasaray Istanbul indes ein herber Verlust. Der Torjäger stellt mit 19 Treffern in 29 Pflichtspielen die Lebensversicherung der Löwen dar. Sein Vertrag ist noch bis 2029 datiert, nachdem er im Sommer 2025 für 75 Millionen Euro fest von der SSC Neapel zu den Türken gewechselt war.
Trainer Okan Buruk stehen in Mauro Icardi (17 Torbeteiligungen) und Baris Yilmaz (24) zwei Spieler zur Verfügung, die Osimhen in der Sturmspitze ersetzen könnten.
Von der Verletzung lässt sich Osimhen, der aufgrund einer schweren Gesichtsverletzung stets Maske trägt, derweil nicht unterkriegen. "Solche Situationen sind mir nicht mehr fremd. Ich habe Schlimmeres erlebt: In meinem Gesicht habe ich noch etwa 18 Schrauben von der vorherigen Operation, und ich kann auf der rechten Seite nicht einmal normal essen. Diese Verletzung ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was ich durchgemacht habe", sagte er.
Leistungsdaten und Statistiken von Victor Osimhen bei Galatasaray Istanbul
- Spiele: 70
- Tore: 56
- Assists: 15