Er bestätigt es selbst! Victor Osimhen muss operiert werden - und fehlt Galatasaray Istanbul lange

Wie der 27-Jährige in einem Twitch-Livestream bei "Carterefe" verkündete, muss er aufgrund seines gebrochenen Unterarms unters Messer. Die Verletzung hatte sich Osimhen bei der bösen 0:4-Klatsche im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool zugezogen.

Der ehemalige Wolfsburger lieferte außerdem gleich eine Prognose zu seiner Ausfallzeit mit. "Ich werde fünf bis sechs Wochen ausfallen", sagte er. Somit wird er auch beim wichtigen Istanbul-Derby gegen Fenerbahce am 26. April fehlen. Beide Teams trennen aktuell vier Punkte in der Tabelle der Süper Lig, Spitzenreiter Gala hat jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Osimhen hatte sich bereits in der Anfangsphase des Liverpool-Spiels verletzt, quälte sich aber noch in die Halbzeitpause. Für ihn kam anderem Noa Lang ins Spiel, der sich wiederum eine tiefe Schnittwunde im Daumen zuzog und noch in England operiert wurde.