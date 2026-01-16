Einigung wohl bereits erzielt! BVB schnappt sich offenbar brasilianisches Defensivtalent

Im November hatte Cruzeiros Sportdirektor Joaquim Pinto noch angekündigt, in Sachen Verkäufen keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. "Wir haben es nicht eilig zu verkaufen, wir stehen nicht unter Verkaufsdruck. Wenn jedoch die richtigen Angebote zum richtigen Preis eingehen … und ich habe bereits gesagt, dass wir schon Angebote erhalten und auch abgelehnt haben. Wir haben sogar ein Angebot eines absoluten Weltklasse-Klubs bekommen, das wir abgelehnt haben, weil wir der Meinung waren, dass es dem Potenzial des Spielers noch lange nicht gerecht wurde."

Auf der Linksverteidigerposition ist der BVB mit Svensson, Ramy Bensebaini und Julian Ryerson, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, gut aufgestellt. Vor allem Svensson zählt aufgrund seiner starken Leistungen zu den gelungensten Transfers der jüngeren Vereinsgeschichte. In der laufenden Saison kommt er unter Trainer Niko Kovac bereits auf 26 Einsätze, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen.