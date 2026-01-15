Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet! BVB vermeldet wohl bald nächsten Transfer

Duranville war Anfang 2023 für 8,5 Millionen Euro aus Anderlecht nach Dortmund gewechselt, kam bislang aber lediglich 27-mal für den BVB zum Einsatz.

Den 19-jährigen Belgier bremsten zahlreiche und teils schwere Verletzungen aus, insbesondere seine Schulter machte ihm immer wieder zu schaffen.

Nun will der Flügelspieler bei einer Leihstation zurück in die Spur finden. Duranvilles Vertrag läuft noch bis 2028.