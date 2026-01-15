Nach Informationen von Sky steht Julien Duranville vom BVB kurz vor einem Winter-Abschied per Leihe. Eine Entscheidung werde demnach zeitnah erwartet.
Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet! BVB vermeldet wohl bald nächsten Transfer
Allerdings hätten sich zuletzt mehrere Türen geschlossen. Die zuletzt als potenziell gehandelte Abnehmer RSC Anderlecht, Borussia Mönchengladbach und der FC Sevilla seien aus dem Rennen.
Wo Duranville nun unterkommen könnte, lässt der TV-Sender offen.
Duranvilles Vertrag läuft noch bis 2028
Duranville war Anfang 2023 für 8,5 Millionen Euro aus Anderlecht nach Dortmund gewechselt, kam bislang aber lediglich 27-mal für den BVB zum Einsatz.
Den 19-jährigen Belgier bremsten zahlreiche und teils schwere Verletzungen aus, insbesondere seine Schulter machte ihm immer wieder zu schaffen.
Nun will der Flügelspieler bei einer Leihstation zurück in die Spur finden. Duranvilles Vertrag läuft noch bis 2028.
