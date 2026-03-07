Ryan Gravenberch hat beim FC Liverpool seinen Vertrag vorzeitig bis 2032 verlängert. Das gab der amtierende englische Meister am Samstag offiziell bekannt. Der Niederländer war ohnehin schon bis 2028 an die Reds gebunden.
"Eine einfache Entscheidung": Ex-Spieler des FC Bayern verlängert bei Liverpool bis 2032
Kein Reds-Spieler hat einen länger laufenden Vertrag als Ryan Gravenberch
Gravenberch wechselte im Sommer 2023 vom FC Bayern München an die Anfield Road. Während sich der Mittelfeldspieler unter Julian Nagelsmann beim FCB noch schwertat, auf seine Einsatzminuten zu kommen, entwickelte er sich bei Liverpool zum Stammspieler. Das wird nun belohnt. Die Reds selbst machten keine Angaben zur neuen Vertragslaufzeit, aber The Athletic berichtet, dass Gravenberch bis 2032 unterschrieben hat und damit zum Spieler mit der längsten Vertragslaufzeit bei den Reds geworden ist.
Ryan Gravenberch: "Ich bin froh, dass ich hier bin
Auf der Vereins-Webseite sagte Gravenberch: "Ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich bin stolz, dass ich meinen Vertrag bei solch einem großen Klub verlängern darf. Ich freue mich, dass ich hier noch viele Jahre bleiben kann."
Er ergänzte: "Ich habe sofort das Vertrauen vom Verein, aber auch vom Trainer gespürt. Es war eine einfache Entscheidung für mich. Meine Familie fühlt sich hier auch wohl. Wir sind jetzt fast drei Jahre hier, deshalb kenne ich schon alles. Ich bin froh, dass ich hier bin."
Ryan Gravenberch hat bei Liverpool schon zwei Titel gewonnen
Mit seiner Mannschaft hat der 23-Jährige bereits zwei Titel gewonnen: 2024 sicherte er sich mit Liverpool den Liga-Pokal, in der vergangenen Saison kam dann unter Coach Arne Slot die Meisterschaft in der Premier League dazu. "Kurzfristig möchte ich die Saison so gut wie möglich beenden. Und langfristig will ich noch viele Titel mit Liverpool holen", sagte er.
Die Zahlen von Ryan Gravenberch in der Saison 25/26:
- Spiele: 36
- Spielminuten: 3050
- Tore: 4
- Assists: 6