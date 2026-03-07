"Eine einfache Entscheidung": Ex-Spieler des FC Bayern verlängert bei Liverpool bis 2032

Auf der Vereins-Webseite sagte Gravenberch: "Ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich bin stolz, dass ich meinen Vertrag bei solch einem großen Klub verlängern darf. Ich freue mich, dass ich hier noch viele Jahre bleiben kann."

Er ergänzte: "Ich habe sofort das Vertrauen vom Verein, aber auch vom Trainer gespürt. Es war eine einfache Entscheidung für mich. Meine Familie fühlt sich hier auch wohl. Wir sind jetzt fast drei Jahre hier, deshalb kenne ich schon alles. Ich bin froh, dass ich hier bin."