Der deutsche Nationalspieler, der im Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Liverpool wechselte, wartet immer noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Arbeitgeber und kam in den vergangenen Wochen immer seltener zum Einsatz. "Man kann natürlich sagen, dass er nur in einem der letzten vier Ligaspiele angefangen hat, aber eben auch schon zehn Startelf-Einsätze in dieser Saison hat", entgegnete Slot.

Die Bundesliga sei zwar eine "ziemlich gute" Liga, erklärte der Niederländer. In puncto Intensität sei die Premier League jedoch eine ganz andere Liga. "Wenn man das betrachtet, hat er schon ziemlich viel gespielt." Angesichts des dichten Spielplans "dürfte es keinen überraschen, wenn du dich als 22-Jähriger aus einer anderen Liga erst einmal an die Intensität gewöhnen musst."