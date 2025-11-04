Trainer Arne Slot hat seinen Schützling Florian Wirtz verteidigt und dessen schwierige Anfangsphase beim FC Liverpool mit der von Ryan Gravenberch verglichen, der nach seiner Ankunft bei den Reds ebenfalls zu kämpfen hatte.
"Hat sogar länger gebraucht": Liverpool-Trainer Arne Slot zieht Vergleich zwischen Florian Wirtz und Ex-Spieler vom FC Bayern
WAS WURDE GESAGT?
"Ryan, der hier gerade saß, hat vielleicht sogar länger gebraucht, als es Florian brauchen wird", sagte Slot auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Champions-League-Krachers gegen Real Madrid am Dienstag.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Gravenberch wechselte zu Beginn der Saison 2023/24 vom FC Bayern München zu Liverpool, nachdem er beim deutschen Rekordmeister kaum Spielpraxis erhalten hatte. Auch sein Start bei den Reds verlief zunächst holprig: In seiner ersten Saison blieb er meist Ergänzungsspieler. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Der 23-Jährige ist nun unangefochtener Stammspieler. In der laufenden Saison begann er jede Partie in der Startelf und wurde in zehn Pflichtspielen bislang nur zweimal ausgewechselt. Zudem gelangen ihm bereits drei Treffer und zwei Vorlagen. Ein Verlauf, den sich Liverpool auch von Wirtz erhofft.
- Getty Images
WAS IST PASSIERT?
Der deutsche Nationalspieler, der im Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Liverpool wechselte, wartet immer noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Arbeitgeber und kam in den vergangenen Wochen immer seltener zum Einsatz. "Man kann natürlich sagen, dass er nur in einem der letzten vier Ligaspiele angefangen hat, aber eben auch schon zehn Startelf-Einsätze in dieser Saison hat", entgegnete Slot.
Die Bundesliga sei zwar eine "ziemlich gute" Liga, erklärte der Niederländer. In puncto Intensität sei die Premier League jedoch eine ganz andere Liga. "Wenn man das betrachtet, hat er schon ziemlich viel gespielt." Angesichts des dichten Spielplans "dürfte es keinen überraschen, wenn du dich als 22-Jähriger aus einer anderen Liga erst einmal an die Intensität gewöhnen musst."
WAS WURDE NOCH GESAGT?
Slot weiter: "Er hat in vielen Spielen Einfluss gehabt, aber hatte oft Pech mit dem Endprodukt - seines eigenen oder dem seiner Mitspieler." Wirtz zeige seiner Meinung nach bislang alles andere als enttäuschende Leistungen. "Für mich hat er schon exakt das gebracht, was wir von ihm erwartet haben: ein Spieler, der viel für diese Mannschaft kreiert. Er wird seine Tore machen."
- (C)Getty Images
WUSSTEST DU?
Nicht nur Wirtz selbst, auch Liverpool als Mannschaft steckt derzeit in einer kleinen Krise. Nach vier Niederlagen in Folge in der Liga feierten die Reds am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg gegen Aston Villa jedoch endlich wieder einen Erfolg. Am Dienstag empfängt man in der Königsklasse allerdings mit Real Madrid einen deutlich stärkeren Gegner.