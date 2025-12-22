Manchester Uniteds Mittelstürmer Joshua Zirkzee steht offenbar vor einem Wechsel im kommenden Wintertransferfenster, das im Januar öffnen wird. Es scheint beim ehemaligen Profi des FC Bayern auf eine Rückkehr nach Italien hinauszulaufen.
Ehemaliger Spieler des FC Bayern München vor Wechsel: Manchester United wird offenbar Transferflop los
Informationen der italienischen Zeitung Corriere dello Sport zufolge ist der 24-Jährige ein heißer Kandidat bei der AS Rom. Sportdirektor Frederic Massara bereite demnach ein Angebot an die Red Devils vor.
Dieses soll eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro sowie eine Kaufpflicht über 30 Millionen Euro beinhalten. Diese würde eintreten, sollten sich die Giallorossi für die Champions League qualifizieren. Noch vor Weihnachten sollen die Gespräche zwischen den Klubs forciert werden.
- Getty Images Sport
Zirkzee enttäuschte bislang bei ManUnited
Nachdem United im Sommer mit Benjamin Sesko, Matheus Cunha und Bryan Mbeumo seine Offensive für insgesamt rund 225 Millionen Euro verstärkt hat, kommt Zirkzee in der bisherigen Saison meist nicht über Kurzeinsätze hinaus. Insgesamt stand er in elf Pflichtspielen erst 372 Minuten auf dem Platz, dabei gelang dem Niederländer ein Tor.
Zirkzee wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet. Über Stationen bei Parma Calcio und dem RSC Anderlecht landete er 2022 bei Bologna, wo er wettbewerbsübergreifend 23 Torbeteiligungen in 58 Begegnungen beisteuerte.
Nach einer starken Entwicklung beim FC Bologna war Zirkzee United im Sommer 2024 stattliche 42,5 Millionen Euro Ablöse wert gewesen. Die Erwartungen im Old Trafford konnte er bisher jedoch nicht erfüllen, sein Vertrag läuft noch bis 2029.
- Getty
"Er begeistert mich überhaupt nicht"
Durch einen Wechsel erhofft sich Zirkzee, einen Platz im Kader der niederländischen Nationalmannschaft bei der WM im kommenden Sommer zu erhalten. Bislang kickte er sechsmal für die Elftal (ein Tor), wurde im Jahr 2025 allerdings für keinen Lehrgang nominiert.
Zirkzee war erst Ende November heftig vom ehemaligen englischen Nationalspieler Michael Owen kritisiert. Nach einer 0:1-Pleite der Red Devils gegen den FC Everton, bei der Zirkzee von Trainer Ruben Amorim von Beginn an aufgeboten wurde und die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, teilte Owen gegenüber Premier League Productions böse gegen den Niederländer aus.
"Ich kann mir den nicht angucken und mich für ihn begeistern, muss ich zugeben. Cunhas Abwesenheit heute war ein schwerer Schlag. Er war dem Torerfolg für Man United am nächsten, aber sie greifen zu dieser Spielweise mit hoffnungsvollen Flanken, weil er dabei ist. Das ist nicht die Spielweise, die Manchester United anstrebt, und ich denke immer, wenn man anfängt, den Ball hochzuschlagen, wird es zu einer Verzweiflungstat", erklärte der 45-Jährige.
Bei der von United angewandten Taktik mit langen, hohen Bällen sei Zirkzee "nicht der richtige Spielertyp. Er begeistert mich überhaupt nicht", sagte Owen.
Joshua Zirkzee: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 11
- Tore: 1
- Assists: 0
- Minuten: 372
- Vertrag bei ManUnited bis: 2029