Der ehemalige englische Nationalspieler Michael Owen hat ein vernichtendes Urteil über Stürmer Joshua Zirkzee von Manchester United gefällt.
"Er begeistert mich überhaupt nicht": Heftige Kritik an ehemaligem Talent des FC Bayern München
Owen: "Kann mir den nicht angucken"
Nach der neuerlichen 0:1-Pleite der Red Devils gegen den FC Everton, bei der Zirkzee von Trainer Ruben Amorim von Beginn an aufgeboten wurde und die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, teilte Owen gegenüber Premier League Productions böse gegen den Niederländer aus.
"Ich kann mir den nicht angucken und mich für ihn begeistern, muss ich zugeben. Cunhas Abwesenheit heute war ein schwerer Schlag. Er (Zirkzee; Anm.d.Red.) war dem Torerfolg für Man United am nächsten, aber sie greifen zu dieser Spielweise mit hoffnungsvollen Flanken, weil er dabei ist. Das ist nicht die Spielweise, die Manchester United anstrebt, und ich denke immer, wenn man anfängt, den Ball hochzuschlagen, wird es zu einer Verzweiflungstat", erklärte der 45-Jährige.
Bei der von United angewandten Taktik samt langen, hohen Bällen sei Zirkzee "nicht der richtige Spielertyp. Er begeistert mich überhaupt nicht."
- Getty Images
Zirkzee bei Manchester United in schwieriger Situation
Zirkzee kam im Sommer 2024 für 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna ins Old Trafford, dort läuft er den Erwartungen an ihn allerdings deutlich hinterher. In der laufenden Spielzeit stand er gerade einmal 180 Minuten auf dem Rasen - ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm dabei nicht.
Seit einiger Zeit kursieren deshalb Wechselgerüchte um den 24-Jährigen, dessen Vertrag bei ManUnited noch bis 2029 läuft. Medienberichten zufolge sollen Klubs aus Italien, namentlich die AS Roma, loses Interesse zeigen. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.
Zirkzee wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet. Über Stationen bei Parma Calcio und dem RSC Anderlecht landete er 2022 bei Bologna, wo er wettbewerbsübergreifend 23 Torbeteiligungen in 58 Begegnungen beisteuerte.
Joshua Zirkzee: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 6
- Tore: 0
- Assists: 0
- Minuten: 180
- Vertrag bei ManUnited bis: 2029