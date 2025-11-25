"Er begeistert mich überhaupt nicht": Heftige Kritik an ehemaligem Talent des FC Bayern München

Nach der neuerlichen 0:1-Pleite der Red Devils gegen den FC Everton, bei der Zirkzee von Trainer Ruben Amorim von Beginn an aufgeboten wurde und die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, teilte Owen gegenüber Premier League Productions böse gegen den Niederländer aus.

"Ich kann mir den nicht angucken und mich für ihn begeistern, muss ich zugeben. Cunhas Abwesenheit heute war ein schwerer Schlag. Er (Zirkzee; Anm.d.Red.) war dem Torerfolg für Man United am nächsten, aber sie greifen zu dieser Spielweise mit hoffnungsvollen Flanken, weil er dabei ist. Das ist nicht die Spielweise, die Manchester United anstrebt, und ich denke immer, wenn man anfängt, den Ball hochzuschlagen, wird es zu einer Verzweiflungstat", erklärte der 45-Jährige.

Bei der von United angewandten Taktik samt langen, hohen Bällen sei Zirkzee "nicht der richtige Spielertyp. Er begeistert mich überhaupt nicht."