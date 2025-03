Das DFB-Team muss im Viertelfinale der Nations League gegen Italien ohne Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen auskommen. Doch warum?

Nach einer langen Pause sind endlich wieder die Nationalmannschaften gefragt. Acht Teams streiten in den kommenden Tagen ums Weiterkommen in der Nations League, unter anderem auch das DFB-Team, das im Viertelfinale gegen Italien antreten muss. Die beiden Spiele steigen am 20. März in Mailand und am 23. März in Dortmund. Im Tor der Deutschen fehlen dabei auf jeden Fall Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, warum.