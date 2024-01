Deutschland vs. Dänemark heute live: Wo läuft die Handball EM im TV und Livestream?

Heute findet das Spiel Deutschland vs. Dänemark statt. Doch wo könnt Ihr die Handball EM im TV und LIVE STREAM sehen?

Bei der Handball-EM 2024 steht heute das Halbfinale auf dem Programm. Hierbei geht am Freitag das Spiel Deutschland vs. Dänemark über die Bühne. Das Aufeinandertreffen steigt in der Kölner Lanxess Arena.

Deutschland schloss die Gruppe I der Hauptrunde mit fünf Punkten als Zweiter ab. In der zweiten Turnierphase hatte die DHB-Auswahl zunächst ein 26:24 gegen Island und ein 22:22 gegen Österreich erreicht. Es folgten ein 35:28 gegen Ungarn und am Mittwoch ein 24:30 gegen Kroatien. Dänemark beendete die Gruppe II am Dienstag mit einem 25:28 gegen Slowenien. Damit erlebte der Weltmeister die erste Niederlage in diesem Turnier.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Dänemark bei der Handball EM.