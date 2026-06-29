Abseits des WM-Trubels in Nordamerika nimmt in Europa die Vorbereitung auf die neue Saison langsam, aber sicher Fahrt auf. Auch wenn Matias Soule nicht für die WM nominiert wurde, rückt er derzeit vor allem in Deutschland immer mehr in den Fokus. Gleich mehrere Bundesligisten haben den argentinischen Rechtsaußen der AS Rom ins Visier genommen - darunter auch Borussia Dortmund.
Das Interesse ist riesig! BVB liefert sich Transferschlacht um "Dybala 2.0"
Die Roma blickt auf eine starke Saison 2025/26 zurück. Nachdem die Giallorossi im Jahr zuvor die Qualifikation für die Champions League noch verpasst hatten, verbesserten sie sich unter Trainer Gian Piero Gasperini um zwei Tabellenplätze und sicherten sich dank eines furiosen Saisonendspurts Rang drei sowie das ersehnte Ticket für die Königsklasse. Einen wichtigen Anteil daran hatte auch Soule. Der Argentinier steuerte in 42 Pflichtspielen 15 Scorerpunkte bei und etablierte sich über die gesamte Saison hinweg als Stammspieler. Ob als Rechtsaußen, hängende Spitze oder Zehner - der vielseitige Offensivmann gehörte zu den Leistungsträgern der Römer und befindet sich mit 23 Jahren zudem im allerbesten Fußballalter. Dennoch scheint die Roma nicht davon abgeneigt zu sein, ihn abzugeben.
Der Grund dafür ist laut der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport finanzieller Natur. Die Roma muss in diesem Transfersommer rund 50 Millionen Euro an Transfereinnahmen erzielen, um die Vorgaben des Financial Fair Play zu erfüllen, und Soule zählt eben zu den wertvollsten Spielern des Kaders. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 35 Millionen Euro geschätzt.
In seinem bis 2029 laufenden Vertrag ist zudem eine Ausstiegsklausel über 25 bis 30 Millionen Euro verankert, die allerdings nur noch bis Ende des Monats gültig ist. Danach müsste ein interessierter Verein direkt mit der Roma verhandeln. Transferexperte Nicolo Schira berichtet, dass die Römer inzwischen rund 40 Millionen Euro fordern. Als einer der ernsthaftesten Interessenten gilt Borussia Dortmund, das nach dem Abgang von Julian Brandt einen offensiven Kreativspieler sucht. Vor allem Trainer Niko Kovac soll große Stücke auf den Argentinier halten.
Anders als Brandt, dessen Stärken vor allem im zentralen offensiven Mittelfeld liegen, fühlt sich Soule am meisten auf dem Flügel wohl, er kann aber auch als hängende Spitze sowie als Zehner agieren. Der Linksfuß sucht konsequent das Eins-gegen-Eins, fordert Außenverteidiger heraus und zieht von rechts immer wieder nach innen. Als klassischer inverser Flügelspieler verbindet er starke Dribblings mit feiner Technik und einem ausgeprägten Gespür für den entscheidenden Pass in die Tiefe. Im von Niko Kovac bevorzugten 3-4-2-1-System dürfte Soule daher eine der beiden offensiven Achterpositionen hinter Mittelstürmer Serhou Guirassy einnehmen - sofern der Guineer in Dortmund bleibt.
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"Schneid sie ab, sonst bist du raus": Allegri-Ausraster wegen Soules Frisur
Mit sechs Toren und fünf Vorlagen belegte Soule in der vergangenen Serie-A-Saison sowohl in der Torjäger- als auch in der Assistwertung der Roma jeweils Rang zwei - hinter Paulo Dybala.
Dybala ist zugleich eines der größten Vorbilder Soules. Der in Mar del Plata geborene Soules spielte bis zu seinem Wechsel nach Europa bei Velez Sarsfield, ehe ihn Juventus Turin 2020 verpflichtete. Dort traf er dann erstmals auf Dybala.
"Mit Paulo zusammenzuspielen, war wie ein wahrgewordener Traum. Ich habe jeden Tag im Training versucht, mir seine Bewegungen abzuschauen", schwärmte Soule. Zwei Jahre nach seinem Wechsel rückte er in den Profikader von Juventus auf und absolvierte 21 Pflichtspiele.
Dort lernte er auch Massimiliano Allegri kennen, dessen kompromissloser Führungsstil bestens bekannt ist. Wie konsequent der Trainer selbst bei Kleinigkeiten sein konnte, verriet Soule mit einer amüsanten Anekdote: "Bei Juventus hatte Allegri mich immer auf dem Kieker, obwohl ich nicht oft gespielt habe. Im Angriff gibt er dir viele Freiheiten, aber wenn du einen taktischen Fehler machst, wird er richtig wütend. … Einmal hatte ich bei Juventus lange, blonde Haare. Allegri sagte zu mir: 'Schneid sie ab, sonst bist du raus.' Nach dem Training bin ich sofort zum Friseur gerannt."
Den endgültigen Durchbruch schaffte Soule allerdings erst bei der Roma. Nach einer Leihe bei Frosinone wechselte er im Sommer 2024 für 28,5 Millionen Euro von Juventus in die italienische Hauptstadt. Dybala, der bereits zwei Jahre zuvor zur Roma gewechselt war, spielte dabei hinter den Kulissen eine entscheidende Rolle und überzeugte seinen Landsmann vom Wechsel.
Aufgrund seines Spielstils, seiner Bewegungen und seines ähnlichen Karrierewegs wird Soule auch heute noch häufig mit Dybala verglichen. Nicht selten trägt er deshalb den Spitznamen "La Joya 2.0" - in Anlehnung an Dybalas Spitznamen. "Der Vergleich mit Paulo ist eine Ehre, aber er hat schon so viel erreicht. Ich muss noch hart arbeiten, um auf sein Niveau zu kommen."
Soules erste Begegnung mit Messi: "Ich werde meine Hand nie wieder waschen!"
Wie Dybala besitzt auch Soule neben der argentinischen die italienische Staatsbürgerschaft und wäre somit auch für die Squadra Azzurra spielberechtigt gewesen. Tatsächlich versuchte Italiens damaliger Nationaltrainer Luciano Spalletti ihn für die Nationalmannschaft zu gewinnen. Soule hatte jedoch nie Zweifel: "Ich habe Spalletti gesagt, dass ich mich als Argentinier fühle. Ich danke den Italienern, aber meine Entscheidung steht nicht zur Debatte: Ich bin Argentinier und ich will für meine Nationalmannschaft spielen. Mein Herz sagt immer Argentinien."
Soule durchlief die U16-, U20- und U23-Auswahl Argentiniens. Auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft wartet er zwar noch, wurde im September 2024 jedoch erstmals nominiert. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Chile blieb er ohne Einsatz, sammelte aber dennoch unvergessliche Eindrücke - vor allem durch die Begegnung mit Idol Lionel Messi. "Ich kam etwas später im Hotel an. Als ich den Flur betrat, kam Leo gerade aus seinem Zimmer, nur um mich zu begrüßen. Ich war wie versteinert. Ich dachte nur: 'Das ist ein Traum.' Er kam auf mich zu, gab mir einen Kuss auf die Wange und umarmte mich. Ich stand da und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Danach habe ich meinen Freunden geschrieben: 'Ich werde meine Hand nie wieder waschen!'"
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Transferduell um Soule: Grätschst VfB Stuttgart dem BVB dazwischen?
Seitdem ist Soule allerdings nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden. Der Hauptgrund dafür ist die enorme Konkurrenz in Argentiniens Offensive. Neben Messi konkurriert er unter anderem mit Lautaro Martinez, Julian Alvarez und Nicolas Gonzalez um einen Platz im Kader. "Ich weiß, dass es im Nationalteam nicht leicht ist, weil dort die besten Spieler der Welt herumlaufen. Ich muss einfach bei der Roma meine beste Leistung bringen, dann wird die Nominierung die logische Konsequenz sein."
Zumindest auf Vereinsebene haben Soules Leistungen längst Begehrlichkeiten geweckt. Vor allem in der Bundesliga steht der Argentinier hoch im Kurs. Neben Borussia Dortmund sollen auch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart die Entwicklung des Offensivspielers intensiv verfolgen. Während die Schwaben laut italienischen Medien zeitnah ein konkretes Angebot vorbereiten, soll der BVB bereits eine erste Offerte abgegeben haben.
Ein Wechsel nach Deutschland ist allerdings alles andere als sicher. Aus Saudi-Arabien bemühen sich mit Al-Ahli und Al-Diraiyah wohl gleich zwei finanzstarke Klubs intensiv um Soule. Sie sollen dem 23-Jährigen ein Jahresgehalt von rund zwölf Millionen Euro netto in Aussicht stellen - Summen, mit denen die Bundesligisten nicht konkurrieren können. Darüber hinaus soll auch aus der Premier League reges Interesse bestehen. Mit Aston Villa, Chelsea und Bournemouth werden gleich drei englische Vereine gehandelt. Einen sportlichen Trumpf haben allerdings nur drei der genannten Interessenten in der Hand: Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Aston Villa können Soule in der kommenden Saison die Teilnahme an der Champions League bieten.
Matias Soule: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele
42
Tore
7
Vorlagen
8
Spielminuten
2778