Das Interesse ist riesig! BVB liefert sich Transferschlacht um "Dybala 2.0"

Die Roma blickt auf eine starke Saison 2025/26 zurück. Nachdem die Giallorossi im Jahr zuvor die Qualifikation für die Champions League noch verpasst hatten, verbesserten sie sich unter Trainer Gian Piero Gasperini um zwei Tabellenplätze und sicherten sich dank eines furiosen Saisonendspurts Rang drei sowie das ersehnte Ticket für die Königsklasse. Einen wichtigen Anteil daran hatte auch Soule. Der Argentinier steuerte in 42 Pflichtspielen 15 Scorerpunkte bei und etablierte sich über die gesamte Saison hinweg als Stammspieler. Ob als Rechtsaußen, hängende Spitze oder Zehner - der vielseitige Offensivmann gehörte zu den Leistungsträgern der Römer und befindet sich mit 23 Jahren zudem im allerbesten Fußballalter. Dennoch scheint die Roma nicht davon abgeneigt zu sein, ihn abzugeben.

Der Grund dafür ist laut der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport finanzieller Natur. Die Roma muss in diesem Transfersommer rund 50 Millionen Euro an Transfereinnahmen erzielen, um die Vorgaben des Financial Fair Play zu erfüllen, und Soule zählt eben zu den wertvollsten Spielern des Kaders. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 35 Millionen Euro geschätzt.

In seinem bis 2029 laufenden Vertrag ist zudem eine Ausstiegsklausel über 25 bis 30 Millionen Euro verankert, die allerdings nur noch bis Ende des Monats gültig ist. Danach müsste ein interessierter Verein direkt mit der Roma verhandeln. Transferexperte Nicolo Schira berichtet, dass die Römer inzwischen rund 40 Millionen Euro fordern. Als einer der ernsthaftesten Interessenten gilt Borussia Dortmund, das nach dem Abgang von Julian Brandt einen offensiven Kreativspieler sucht. Vor allem Trainer Niko Kovac soll große Stücke auf den Argentinier halten.

Anders als Brandt, dessen Stärken vor allem im zentralen offensiven Mittelfeld liegen, fühlt sich Soule am meisten auf dem Flügel wohl, er kann aber auch als hängende Spitze sowie als Zehner agieren. Der Linksfuß sucht konsequent das Eins-gegen-Eins, fordert Außenverteidiger heraus und zieht von rechts immer wieder nach innen. Als klassischer inverser Flügelspieler verbindet er starke Dribblings mit feiner Technik und einem ausgeprägten Gespür für den entscheidenden Pass in die Tiefe. Im von Niko Kovac bevorzugten 3-4-2-1-System dürfte Soule daher eine der beiden offensiven Achterpositionen hinter Mittelstürmer Serhou Guirassy einnehmen - sofern der Guineer in Dortmund bleibt.