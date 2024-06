Die Pleite im Pokalfinale geht Ronaldo sehr nahe. Nach Spielende kann sich CR7 die Tränen nicht verkneifen.

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr haben im Finale des King's Cup in Saudi-Arabien eine bittere Pleite kassiert. Im Elfmeterschießen mussten CR7 und Co. dem Rivalen Al-Hilal den Vortritt lassen. Nach dem Abpfiff hatte der portugiesische Superstar sogar Tränen in den Augen.