Im Endspiel um den King's Cup steht einem Traum-Tor von Cristiano Ronaldo nur der Pfosten im Weg. Das VIDEO!

Cristiano Ronaldo hat im Finale um den King's Cup in Saudi-Arabien nur knapp ein Traum-Tor verpasst: Er scheiterte im Duell seines Klubs Al-Nassr mit dem Meister Al-Hilal in der 46. Minute mit seinem Fallrückzieher am Innenpfosten. Der Linienrichter hatte in der Szene zudem eine hauchdünne Abseitsstellung des Portugiesen gesehen.