Barca von Entscheidung überrascht! Supertalent möchte den FC Barcelona offenbar verlassen

Dro Fernandez wird den FC Barcelona offenbar noch in diesem Winter verlassen. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.
Dabei hatten die Katalanen eigentlich vor, mit Fernandez zu verlängern, sobald er volljährig ist - am 12. Januar feierte das Supertalent seinen 18. Geburtstag. Doch nun kommt offenbar alles anders. Der offensive Mittelfeldspieler soll am Freitagmorgen Trainer Hansi Flick seine Entscheidung bereits mitgeteilt haben. Zu welchem Verein er gehen wird, stehe noch nicht fest. Seine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro ist relativ niedrig und für einige Vereine äußerst verlockend.
In den kommenden Tagen werde dem Bericht zufolge ein Treffen zwischen dem Spieler, seiner Familie und seinen Beratern stattfinden, um die verschiedenen Angebote zu prüfen, die er erhalten hat.
Barcelona versucht alles, um Fernandez zu halten
Fernandez' Entscheidung habe bei den Verantwortlichen des spanischen Meisters große Überraschung ausgelöst. Bei den Blaugrana sei die Hoffnung jedoch noch nicht ganz verloren, den spanischen U18-Nationalspieler vom Verbleib zu überzeugen. Man plane daher, schnellstmöglich das Gespräch mit ihm zu suchen.
Fernandez wechselte im Sommer 2022 von ED Val Minor Nigran in die Barca-Jugend. Auf sich aufmerksam machte er während der Sommervorbereitung auf die laufende Saison, in der er durchgehend zum Kader der ersten Mannschaft gehörte. Unter Flick kam er insgesamt auf 148 Minuten in fünf Pflichtspielen - vier in LaLiga und eins in der Champions League. Dabei gelang ihm in der Königsklasse gegen Olympiakos Piräus sogar ein Assist.
Sein bisher letztes Spiel für Barca bestritt er am 2. Dezember beim 3:1-Sieg gegen Atletico Madrid.
Dro Fernandez: Seine Statistiken für die Profis in der Saison 2025/26
- Einsätze: 5
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 148