"Angst, dass er vielleicht über den Zenit hinaus ist": Hat sich die Lage zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern verändert?

Im Oktober sagte der Bayern-Kapitän nach dem 4:0-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge zur eigenen Zukunft, dass man "bitte meine Knochen" fragen solle und fügte an: "Es gibt gute und bessere Tage."

Darüber hinaus hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass sich die Bayern eine weitere Vertragsverlängerung mit Neuer durchaus vorstellen könnten. Die Klubführung stehe einer Fortsetzung der Zusammenarbeit positiv gegenüber und würde einer zusätzlichen Saison am liebsten keine Hindernisse in den Weg legen. Man sei vor allem mit dem körperlichen Zustand Neuers zufrieden, der durch die wegfallenden Einsätze in der Nationalmannschaft und längere Pausen widerstandsfähiger gegenüber Verletzungen geworden sei.

Neuer hütet bereits seit Sommer 2011 das Tor der Münchner und brachte es in 14 Jahren auf 583 Pflichtspiele. Für die Zeit nach ihm hat man beim Rekordmeister ohnehin schon vorgesorgt: Jonas Urbig gilt als potenzieller Nachfolger, außerdem stehen die aktuell verliehenen Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (FC Southampton) weiterhin bei Bayern unter Vertrag.