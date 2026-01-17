Hinter der Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München steht noch ein dickes Fragezeichen. Jetzt gibt es Hinweise darauf, wann über seinen im Sommer auslaufenden Vertrag endgültig entschieden wird.
"Angst, dass er vielleicht über den Zenit hinaus ist": Hat sich die Lage zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern verändert?
Einem Bericht der Bild zufolge soll das "entscheidende Treffen" zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern Ende März während der Länderspielpause stattfinden. Der Termin hat dabei einen besonderen symbolischen Wert: Neuer feiert am 27. März seinen 40. Geburtstag. Die endgültige Entscheidung über seine Zukunft soll anschließend fallen.
Neuers Arbeitspapier läuft Ende Juni aus. Prognosen über seine Zukunft lassen sich noch nicht abgeben. Im Bild-Podcast "Bayern Insider" heißt es nun: "Im Verein ist sich keiner sicher, weil er zum einen den Reiz verspürt, weiterzuspielen. Auf der anderen Seite wäre er mit dem neuen Vertrag schon 41 Jahre und hat die Angst, dass er irgendwann vielleicht über den Zenit hinaus ist."
FC Bayern kann sich Verlängerung mit Neuer gut vorstellen
Im Oktober sagte der Bayern-Kapitän nach dem 4:0-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge zur eigenen Zukunft, dass man "bitte meine Knochen" fragen solle und fügte an: "Es gibt gute und bessere Tage."
Darüber hinaus hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass sich die Bayern eine weitere Vertragsverlängerung mit Neuer durchaus vorstellen könnten. Die Klubführung stehe einer Fortsetzung der Zusammenarbeit positiv gegenüber und würde einer zusätzlichen Saison am liebsten keine Hindernisse in den Weg legen. Man sei vor allem mit dem körperlichen Zustand Neuers zufrieden, der durch die wegfallenden Einsätze in der Nationalmannschaft und längere Pausen widerstandsfähiger gegenüber Verletzungen geworden sei.
Neuer hütet bereits seit Sommer 2011 das Tor der Münchner und brachte es in 14 Jahren auf 583 Pflichtspiele. Für die Zeit nach ihm hat man beim Rekordmeister ohnehin schon vorgesorgt: Jonas Urbig gilt als potenzieller Nachfolger, außerdem stehen die aktuell verliehenen Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (FC Southampton) weiterhin bei Bayern unter Vertrag.
Manuel Neuer: Leistungsdaten in der Saison 2025/2026
- Einsätze: 22
- Gegentore: 23
- Spiele ohne Gegentor: 6
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.