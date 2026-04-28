Um die Zukunft von Angelo Stiller beim VfB Stuttgart gibt es seit geraumer Zeit wilde Spekulationen. Nun könnte ein Wechsel tatsächlich konkrete Formen annehmen. Juventus Turin arbeitet offenbar hinter den Kulissen an einer Verpflichtung von Nationalspieler Angelo Stiller. Laut Bild-Zeitung sei der Mittelfeldstratege des VfB Stuttgart der absolute Wunsch-Transfer der Bianconeri im Sommer. Stiller solle demnach die zentrale Figur beim Umbruch des kriselnden Rekordmeisters werden.
Als zentrale Figur des Umbruchs: DFB-Star soll der absolute Wunschspieler eines Weltklubs sein
Stiller zu Juve? Es soll schon konkrete Schritte gegeben haben
Das Portal Tuttomercatoweb berichtet gar schon von konkreten Schritten, die Juve für eine Stiller-Verpflichtung unternommen habe. Demnach hätte es schon ein Treffen zwischen Vereinsverantwortlichen und dem Berater des 25-Jährigen gegeben. Kontakt zwischen den Klubs bestehe aber noch nicht.
Stiller ist beim VfB unter Trainer und Förderer Sebastian Hoeneß zentraler Baustein und ein Gesicht des Stuttgarter Erfolgs seit dem Klassenerhalt in der Relegation 2023. Im darauffolgenden Sommer wechselte Stiller für rund fünf Millionen von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben und mauserte sich zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga und wurde deutscher Nationalspieler. Mit Hoeneß hatte Stiller einst schon bei der Reserve des FC Bayern erfolgreich zusammengearbeitet.
- Getty Images
Auch Real Madrid war angeblich an Stiller interessiert
Durch Stillers Wirken und die Erfolge des VfB (Vizemeisterschaft, DFB-Pokalsieg) wurden zahlreiche renommierte Klubs auf den Sechser aufmerksam. So wurde Stiller im vergangenen Sommer durchaus intensiv mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, weil den Königlichen durch das Karriereende von Toni Kroos und dem Abgang von Luka Modric zur AC Milan ein Taktgeber im Mittelfeld fehlt. Auch aus der Premier League soll etwa der FC Chelsea Stiller intensiv beobachten.
Zwar besitzt Stiller in seinem bis 2028 datierten Vertrag beim VfB eine Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 36,5 Millionen Euro, diese kann der Klub dem Spieler jedoch für kolportierte zwei Millionen Euro abkaufen und hätte dann in Verhandlungen mit potenziellen Interessenten einen großen Vorteil und könnte frei über etwaige Ablösesummen verhandeln.
Laut Sport Bild fordere der VfB für die Dienste von Stiller mindestens 50 Millionen Euro. Eine Summe, die für Juve wohl nur dann zu stemmen ist, wenn sich die Alte Dame für die Champions League qualifiziert. Aktuell liegt Juve diesbezüglich auf Platz vier und damit auf Kurs, hat aber nur drei Punkte Vorsprung vor Como und der Roma.
- IMAGO / DeFodi Images
VfB Stuttgart: Nachfolger für Angelo Stiller schon im Visier?
Sollte Stiller den VfB im kommenden Sommer verlassen, so sollen die Stuttgarter in U21-Nationalspieler Caspar Jander vom FC Southampton bereits den idealen Nachfolger ins Auge gefasst haben. Der 23-Jährige, der im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach England gewechselt war, kämpft mit den Saints noch um den Aufstieg in die Premier League.
Vier Spieltage vor dem Ende liegt Southampton mit 76 Spielen auf Platz fünf der Championship. Der Rückstand auf den einzig noch verbliebenen direkten Aufstiegsplatz zwei beträgt vier Punkte. Es droht also der beschwerliche Weg über die Playoffs. Jander war lange Zeit bei den Saints absolute Stammkraft, saß aber seit Anfang März in vier von neun Spielen über 90 Minuten auf der Bank.
Angelo Stiller: Statistiken und Leistungsdaten
Verein Spiele Tore Torvorlagen VfB Stuttgart 129 7 27 TSG Hoffenheim 52 4 3 FC Bayern II 50 1 8