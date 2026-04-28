Als zentrale Figur des Umbruchs: DFB-Star soll der absolute Wunschspieler eines Weltklubs sein

Durch Stillers Wirken und die Erfolge des VfB (Vizemeisterschaft, DFB-Pokalsieg) wurden zahlreiche renommierte Klubs auf den Sechser aufmerksam. So wurde Stiller im vergangenen Sommer durchaus intensiv mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, weil den Königlichen durch das Karriereende von Toni Kroos und dem Abgang von Luka Modric zur AC Milan ein Taktgeber im Mittelfeld fehlt. Auch aus der Premier League soll etwa der FC Chelsea Stiller intensiv beobachten.

Zwar besitzt Stiller in seinem bis 2028 datierten Vertrag beim VfB eine Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 36,5 Millionen Euro, diese kann der Klub dem Spieler jedoch für kolportierte zwei Millionen Euro abkaufen und hätte dann in Verhandlungen mit potenziellen Interessenten einen großen Vorteil und könnte frei über etwaige Ablösesummen verhandeln.

Laut Sport Bild fordere der VfB für die Dienste von Stiller mindestens 50 Millionen Euro. Eine Summe, die für Juve wohl nur dann zu stemmen ist, wenn sich die Alte Dame für die Champions League qualifiziert. Aktuell liegt Juve diesbezüglich auf Platz vier und damit auf Kurs, hat aber nur drei Punkte Vorsprung vor Como und der Roma.