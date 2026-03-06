Als Nachfolger von Antoine Griezmann! Atletico Madrid hat offenbar Star von PSG auserkoren

Griezmann soll nach Atleticos Einzug ins Finale der Copa del Rey zu einem Umdenken gekommen sein. Er wolle diese Titelchance noch wahrnehmen. Das Trainerteam um Diego Simeone würde seine Entscheidung begrüßen, hieß es.

Orlando City bemühte sich zuletzt intensiv um eine Verpflichtung Griezmanns noch in der laufenden MLS-Transferphase. Der spanische Radiosender Cadena Ser berichtete sogar, dass der Transfer "beschlossene Sache" sei. Das Transferfenster in den USA schließt am 26. März, das Finale der Copa del Rey steigt aber erst am 18. April - und bis dahin will Griezmann nun offenbar doch bleiben.

Ob er stattdessen im Sommer nach Orlando wechselt, sei offen. Einem ESPN-Bericht zufolge ist das Angebot nur für diese Transferphase gültig. Griezmann kokettierte bereits mehrmals damit, seine erfolgreiche Karriere in den USA ausklingen zu lassen. "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist", sagte er beispielsweise im November.