Erst vor zwei Tagen hieß es, Antoine Griezmann habe seinen bisweilen schon als fix vermeldeten Transfer von Atletico Madrid zum MLS-Klub Orlando City abgesagt. Doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Franzose nach Saisonende geht. Für diesen Fall sorgen die Spanier offenbar schon vor.
Als Nachfolger von Antoine Griezmann! Atletico Madrid hat offenbar Star von PSG auserkoren
Informationen von Radio Marca aus Spanien sowie des Transfer-Experten Matteo Moretto zufolge habe Madrids Sportdirektor Mateu Alemany bereits Schritte unternommen, um den 34-Jährigen zu ersetzen. Demnach wird Atletico in den kommenden Wochen seine Bemühungen verstärken, um Kang-In Lee von Paris Saint-Germain zu verpflichten.
Die Colchoneros sollen bereits im Januar versucht haben, den 25-jährigen Südkoreaner zu bekommen, was jedoch von PSG abgelehnt wurde. Die Pariser haben dem Nationalspieler vielmehr mitgeteilt, seinen bis 2028 laufenden Vertrag verlängern zu wollen.
Griezmann stand unmittelbar vor USA-Wechsel
Griezmann soll nach Atleticos Einzug ins Finale der Copa del Rey zu einem Umdenken gekommen sein. Er wolle diese Titelchance noch wahrnehmen. Das Trainerteam um Diego Simeone würde seine Entscheidung begrüßen, hieß es.
Orlando City bemühte sich zuletzt intensiv um eine Verpflichtung Griezmanns noch in der laufenden MLS-Transferphase. Der spanische Radiosender Cadena Ser berichtete sogar, dass der Transfer "beschlossene Sache" sei. Das Transferfenster in den USA schließt am 26. März, das Finale der Copa del Rey steigt aber erst am 18. April - und bis dahin will Griezmann nun offenbar doch bleiben.
Ob er stattdessen im Sommer nach Orlando wechselt, sei offen. Einem ESPN-Bericht zufolge ist das Angebot nur für diese Transferphase gültig. Griezmann kokettierte bereits mehrmals damit, seine erfolgreiche Karriere in den USA ausklingen zu lassen. "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist", sagte er beispielsweise im November.
Griezmann fast mit 500 Spielen für Atletico
Laut Moretto liegt die Offerte aus Orlando zwischen zehn und 15 Millionen Euro pro Jahr und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Nach Steuern wären das etwa sieben Millionen Euro netto pro Saison.
Griezmann wechselte 2014 direkt nach dem ersten Meistertitel unter Simeone nach Madrid, ehe er den Klub 2019 für zwei Jahre zum FC Barcelona verließ. Nach Atleticos zweitem Meistertitel 2021 kehrte er zurück. Insgesamt gelangen Griezmann in 483 Einsätzen für Atletico 210 Tore und 95 Vorlagen.
Sein Vertrag läuft bis 2027. In der aktuellen Saison kommt er zwar in fast jedem Spiel zum Einsatz, oft aber nur von der Bank - wobei er zuletzt auch wieder vermehrt in der Startelf stand. Insgesamt gelangen Griezmann in dieser Saison in 38 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists. Im Januar musste er kurzzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung passen.
Griezmanns größter Erfolg ist der WM-Titel 2018 mit der französischen Nationalmannschaft, aus der er nach der EM 2024 zurücktrat.
Antoine Griezmann: Seine Stationen im Profifußball
- 2009 bis 2014: Real Sociedad San Sebastian
- 2014 bis 2019: Atletico Madrid
- 2019 bis 2021: FC Barcelona
- seit 2021: Atletico Madrid