Einem Bericht von ESPN zufolge ist es bei Griezmann nach Atleticos Einzug ins Finale der Copa del Rey zu einem Umdenken gekommen. Der 34-jährige Stürmer aus Frankreich wolle diese Titelchance noch wahrnehmen, das Trainerteam um Diego Simeone würde seine Entscheidung begrüßen.
Es schien schon alles fix zu sein! Überraschende Wende im Transfer-Theater um Antoine Griezmann
Orlando bemühte sich zuletzt intensiv um eine Verpflichtung Griezmanns noch in der laufenden MLS-Transferphase. Der spanische Radiosender Cadena Ser berichtete sogar, dass der Transfer "beschlossene Sache" sei. Das Transferfenster schließt am 26. März, das Finale der Copa del Rey steigt aber erst am 18. April - und bis dahin will Griezmann nun offenbar doch bleiben.
Ob er stattdessen im Sommer nach Orlando wechselt, sei offen. Dem ESPN-Bericht zufolge ist das aktuelle Angebot nur für diese Transferphase gültig. Griezmann kokettierte bereits mehrmals damit, seine erfolgreiche Karriere in den USA ausklingen zu lassen. "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist", sagte er beispielsweise im November.
Antoine Griezmann verpasste die Meistertitel 2014 und 2021 knapp
Atletico qualifizierte sich am Dienstag in hochdramatischer Manier für das Cup-Finale. Nach einem 4:0-Hinspielsieg gegen den FC Barcelona reichte eine 0:3-Pleite im Rückspiel fürs Weiterkommen. Der Pokalsieg wäre Griezmanns zweiter großer Titel mit Atletico nach dem Gewinn der Europa League 2018 - die beiden jüngsten Triumphe in der Primera Division verpasste er jeweils knapp.
Griezmann wechselte 2014 direkt nach dem ersten Meistertitel unter Simeone nach Madrid, ehe er den Klub 2019 für zwei Jahre zum FC Barcelona verließ. Nach Atleticos zweiten Meistertitel 2021 kehrte er zurück. Insgesamt gelangen Griezmann in 483 Einsätzen für Atletico 210 Tore und 95 Vorlagen.
Sein aktueller Vertrag läuft bis 2027. In der aktuellen Saison kommt er zwar in fast jedem Spiel zum Einsatz, oft aber nur von der Bank - wobei er zuletzt auch wieder vermehrt in der Startelf stand. Insgesamt gelangen Griezmann in dieser Saison in 38 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists. Im Januar musste er kurzzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung passen.
Griezmanns größter Erfolg ist der WM-Titel 2018 mit der französischen Nationalmannschaft, aus der er nach der EM 2024 zurücktrat.
Antoine Griezmann: Seine Stationen im Profifußball
- 2009 bis 2014: Real Socied San Sebastian
- 2014 bis 2019: Atletico Madrid
- 2019 bis 2021: FC Barcelona
- seit 2021:Atletico Madrid