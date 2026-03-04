Es schien schon alles fix zu sein! Überraschende Wende im Transfer-Theater um Antoine Griezmann

Atletico qualifizierte sich am Dienstag in hochdramatischer Manier für das Cup-Finale. Nach einem 4:0-Hinspielsieg gegen den FC Barcelona reichte eine 0:3-Pleite im Rückspiel fürs Weiterkommen. Der Pokalsieg wäre Griezmanns zweiter großer Titel mit Atletico nach dem Gewinn der Europa League 2018 - die beiden jüngsten Triumphe in der Primera Division verpasste er jeweils knapp.

Griezmann wechselte 2014 direkt nach dem ersten Meistertitel unter Simeone nach Madrid, ehe er den Klub 2019 für zwei Jahre zum FC Barcelona verließ. Nach Atleticos zweiten Meistertitel 2021 kehrte er zurück. Insgesamt gelangen Griezmann in 483 Einsätzen für Atletico 210 Tore und 95 Vorlagen.

Sein aktueller Vertrag läuft bis 2027. In der aktuellen Saison kommt er zwar in fast jedem Spiel zum Einsatz, oft aber nur von der Bank - wobei er zuletzt auch wieder vermehrt in der Startelf stand. Insgesamt gelangen Griezmann in dieser Saison in 38 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists. Im Januar musste er kurzzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung passen.

Griezmanns größter Erfolg ist der WM-Titel 2018 mit der französischen Nationalmannschaft, aus der er nach der EM 2024 zurücktrat.