Timo Werner steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die USA. Wie The Athletic am Montagabend berichtet, sollen die San Jose Earthquakes aus der MLS vor einer Verpflichtung des Ex-Nationalstürmers von Bundesligist RB Leipzig stehen. Für Werner wäre es der dringend benötigte Neustart.
Ablösefrei trotz Vertrag bis Sommer? Timo Werner hat wohl einen neuen Verein
Werner stand in dieser Saison nur 13 Minuten auf dem Platz
In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 29-Jährige für Leipzig lediglich 13 Minuten auf dem Platz. Die Sachsen hatten Werner im Sommer mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu setzen.
Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuvor war Werner anderthalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war im Sommer noch gescheitert.
- AFP
RB Leipzig: Geht Timo Werner sogar zum Nulltarif?
Zuletzt hatten sich hartnäckige Gerüchte gehalten, dass Werner von Leipzig sogar zum Nulltarif freigegeben werden könnte. Dem Vernehmen nach sei das vorrangige Ziel der Sachsen, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen.
Zwischen 2017 und 2023 bestritt Werner insgesamt 57 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 24 Tore. Mit dem FC Chelsea gewann er 2021 die Champions League.