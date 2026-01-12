Ablösefrei trotz Vertrag bis Sommer? Timo Werner hat wohl einen neuen Verein

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 29-Jährige für Leipzig lediglich 13 Minuten auf dem Platz. Die Sachsen hatten Werner im Sommer mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu setzen.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuvor war Werner anderthalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war im Sommer noch gescheitert.