FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIGAFP
Tim Ursinus

Ablösefrei trotz Vertrag bis Sommer? Timo Werner hat wohl einen neuen Verein

Nach einer langen Leidenszeit hat Timo Werner offenbar einen neuen Verein gefunden. RB Leipzig könnte derweil keinen Cent für den Stürmer kassieren.

Timo Werner steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die USA. Wie The Athletic am Montagabend berichtet, sollen die San Jose Earthquakes aus der MLS vor einer Verpflichtung des Ex-Nationalstürmers von Bundesligist RB Leipzig stehen. Für Werner wäre es der dringend benötigte Neustart.

  • Werner stand in dieser Saison nur 13 Minuten auf dem Platz

    In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 29-Jährige für Leipzig lediglich 13 Minuten auf dem Platz. Die Sachsen hatten Werner im Sommer mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu setzen. 

    Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuvor war Werner anderthalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war im Sommer noch gescheitert.

    • Werbung
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-COLOGNEAFP

    RB Leipzig: Geht Timo Werner sogar zum Nulltarif?

    Zuletzt hatten sich hartnäckige Gerüchte gehalten, dass Werner von Leipzig sogar zum Nulltarif freigegeben werden könnte. Dem Vernehmen nach sei das vorrangige Ziel der Sachsen, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen. 

    Zwischen 2017 und 2023 bestritt Werner insgesamt 57 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 24 Tore. Mit dem FC Chelsea gewann er 2021 die Champions League.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
0