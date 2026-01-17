50 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum! Real Madrid startet offenbar neuen Transfer-Angriff auf Senkrechtstarter aus der Bundesliga

Demnach wollen die Madrilenen den 19-Jährigen verpflichten, müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Im Winter gelte Kofane in Leverkusen nämlich noch als unverkäuflich. Ein Vorstoß auf dem Transfermarkt sei erst im Sommer möglich, dann jedoch müssten die Blancos, die sich erst vor Kurzem von Trainer Xabi Alonso trennten, für eine Verpflichtung tief in die Tasche greifen. Die Werkself soll nämlich 50 Millionen Euro Ablöse für den Mittelstürmer fordern.

Interessant: Laut Sky wollte Real Kofane bereits im vergangenen Sommer verpflichten, als er noch für Albacete spielte - jenen Zweitligisten, der unter der Woche in der Copa del Rey für eine der größten Überraschungen sorgte und den haushohen Favoriten aus der Hauptstadt mit 3:2 aus dem Wettbewerb warf. Leverkusen war jedoch schneller und sicherte sich schließlich Kofanes Dienste gegen eine Zahlung von etwas mehr als fünf Millionen Euro.