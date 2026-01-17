Christian Kofane spielt eine hervorragende Debütsaison bei Bayer Leverkusen und hat es damit offenbar auf die Wunschliste von Real Madrid geschafft. Das berichtet Sky.
50 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum! Real Madrid startet offenbar neuen Transfer-Angriff auf Senkrechtstarter aus der Bundesliga
Demnach wollen die Madrilenen den 19-Jährigen verpflichten, müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Im Winter gelte Kofane in Leverkusen nämlich noch als unverkäuflich. Ein Vorstoß auf dem Transfermarkt sei erst im Sommer möglich, dann jedoch müssten die Blancos, die sich erst vor Kurzem von Trainer Xabi Alonso trennten, für eine Verpflichtung tief in die Tasche greifen. Die Werkself soll nämlich 50 Millionen Euro Ablöse für den Mittelstürmer fordern.
Interessant: Laut Sky wollte Real Kofane bereits im vergangenen Sommer verpflichten, als er noch für Albacete spielte - jenen Zweitligisten, der unter der Woche in der Copa del Rey für eine der größten Überraschungen sorgte und den haushohen Favoriten aus der Hauptstadt mit 3:2 aus dem Wettbewerb warf. Leverkusen war jedoch schneller und sicherte sich schließlich Kofanes Dienste gegen eine Zahlung von etwas mehr als fünf Millionen Euro.
Christian Kofane gibt Kamerun-Debüt bei Afrika-Cup
Trotz der Abgänge zentraler Leistungsträger wie Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong und Victor Boniface präsentiert sich Leverkusen nach missratenem Start einigermaßen stabil und liegt aktuell auf Platz sechs in der Bundesliga. Anteil daran hat auch Kofane, der wettbewerbsübergreifend in 23 Pflichtspielen fünf Tore und fünf Vorlagen verbucht.
Diese Leistungen brachten ihm zudem eine Nominierung für den Afrika-Cup mit der kamerunischen Nationalmannschaft ein. Beim Turnier in Marokko feierte der Angreifer im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am 28. Dezember sein Debüt für die "Unzähmbaren Löwen". In insgesamt vier Einsätzen erzielte er zwei Treffer, ehe Kamerun im Viertelfinale am Gastgeber Marokko scheiterte.
Kofanes Vertrag in Leverkusen ist noch bis 2029 gültig.
Christian Kofane: Seine Zahlen für Bayer Leverkusen in der Saison 2025/26
- Einsätze: 23
- Tore: 5
- Vorlagen: 5
- Spielminuten: 1014