115 Millionen Euro! Kommt Real Madrids Erbe von Luka Modric aus der Premier League?

Wie die Sun berichtet, sollen die Scouts aus Madrid im FA-Cup-Duell in Newcastle nicht nur Reals kommenden Champions-League-Gegner Manchester City beobachtet haben, sondern eben auch Tonali – an den neben City auch noch der FC Arsenal interessiert sein soll. Die Magpies stellen sich jedenfalls schon auf einen Transferpoker jenseits von 100 Millionen Pfund (rund 115 Millionen Euro) ein.

Dennoch hofft man in Newcastle, den italienischen Nationalspieler über den Sommer hinaus halten zu können. Sein Vertrag läuft noch bis 2030, wobei man nach Alexander Isak, der 2025 für die englische Rekordablöse von rund 145 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt war, nicht den nächsten Superstar verlieren möchte.