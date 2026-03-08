Seit dem Abgang von Luka Modric im letzten Sommer zur AC Milan klafft bei Real Madrid eine Lücke im Mittelfeld, die bislang noch nicht nachhaltig geschlossen werden könnte. Abhilfe schaffen könnte nun aber Sandro Tonali von Newcastle United, den die Verantwortlichen der Königlichen gescoutet haben sollen.
115 Millionen Euro! Kommt Real Madrids Erbe von Luka Modric aus der Premier League?
Real-Kandidat Sandro Tonali: Kostet er mehr als 115 Millionen Euro?
Wie die Sun berichtet, sollen die Scouts aus Madrid im FA-Cup-Duell in Newcastle nicht nur Reals kommenden Champions-League-Gegner Manchester City beobachtet haben, sondern eben auch Tonali – an den neben City auch noch der FC Arsenal interessiert sein soll. Die Magpies stellen sich jedenfalls schon auf einen Transferpoker jenseits von 100 Millionen Pfund (rund 115 Millionen Euro) ein.
Dennoch hofft man in Newcastle, den italienischen Nationalspieler über den Sommer hinaus halten zu können. Sein Vertrag läuft noch bis 2030, wobei man nach Alexander Isak, der 2025 für die englische Rekordablöse von rund 145 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt war, nicht den nächsten Superstar verlieren möchte.
- Getty Images Sport
Tonali zu Real Madrid? "Man muss alles abwägen!"
Tonali selbst fühlt sich in Newcastle durchaus wohl, zudem ihm der Klub und Trainer Eddie Howe den Rücken nach seiner 10-monatigen Sperre aufgrund von unerlaubten Wetten gestärkt hatten. Von der Sun angesprochen auf seine langfristige Zukunft, wollte er vergangenen November allerdings keine klaren Bekenntnisse machen.
"Im Fußball muss man von Jahr zu Jahr denken. Wenn man eine Option für sein Leben hat, für einen anderen Verein, muss man alles abwägen. Ich möchte nicht sagen: 'Ja, ich möchte zehn Jahre hier bleiben', aber im Moment bin ich hier glücklich. Ich denke nicht über einen anderen Verein nach."
Tonali-Abschied bei verpasster Europapokal-Qualifikation?
Sollte sich Newcastle aber nicht für einen europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren, was angesichts Tabellenplatz zwölf in der Premier League nicht unrealistisch ist, könnte ein Angebot der Königlichen für Tonali mit der Aussicht auf die Nachfolge von Klublegende Modric durchaus verlockend sein.
Tonali war im Sommer 2023 von der AC Milan für rund 64 Millionen Euro nach Newcastle gewechselt. Für die Magpies bestritt er bislang 102 Spiele, dabei langen dem 25-Jährigen zehn Tore und zehn Vorlagen.
Sandro Tonali: Leistungsdaten 2025/26
- Premier League: 29 Spiele, 0 Tore, 2 Assists
- Champions League: 9 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
- FA Cup: 3 Spiele, 2 Tore, 2 Assists
- EFL Cup: 4 Spiele, 0 Tore, 2 Assists