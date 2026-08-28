Steffen Wilkens

Bei GOAL verbinde ich Fußballanalyse mit Daten, Taktik und Storytelling. Als freiberuflicher Fußballanalyst beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, was während und zwischen den

offensichtlichsten Momenten eines Spiels passiert: Wie entstehen Vorteile? Welche Muster wiederholen sich? Und welche Detail können Spiele entscheiden? Mein besonderer Schwerpunkt liegt auf Standardsituationen und dem Restart Game - von Ecken, Freistößen bis zu Einwürfen, Abstößen und den entscheidenden Sekunden danach.

⚽Meine Geschichte mit dem Fußball:

Mich hat Fußball schon immer weniger als Aneinanderreihung einzelner Aktionen interessiert, sondern als Spiel aus Mustern, Zusammenhängen, Entscheidungen und Wahrscheinlichkeiten. Über den Sportjournalismus bin ich immer tiefer in Daten- und Taktikanalyse eingestiegen. Heute versuche ich, Zahlen nicht nur abzubilden, sondern zu erklären, warum sie auf dem Platz entstehen und was sie für das Spiel bedeuten.

🎯Fachgebiete:

• Daten- und Taktikanalyse im Fußball

• Standardsituationen und Restart Game

• Gegneranalyse und Matchplanung

• Scouting, Recruitment und Spielerprofile

• Datenjournalismus und Storytelling

⭐Mein Blick auf Fußball:

Besonders spannend finde ich Situationen, in denen das Spiel für einen Moment stillsteht. Denn genau dann lässt sich ein Teil des Chaos im Fußball strukturieren. Für mich sind Standards und Restarts deshalb nicht nur einzelne Spielsituationen, sondern ein eigenes strategisches Teilspiel.