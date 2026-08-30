Istanbul Basaksehir vs Kasimpasa Prognose: Kontrolle trifft auf Tempo

Unsere Wett-Experten trauen der Sahin-Elf den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel der Saison zu.

Wett Tipps für Galatasaray vs Göztepe

Beide Teams treffen- Ja zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,72 bei bet365

Sieg Istanbul Basaksehir zu einer Quote von 1,62 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - I stanbul Basaksehir 2-1 Kasimpasa

stanbul Basaksehir 2-1 Kasimpasa Torschützen-Tipp - Istanbul Basaksehir: Eldor Shomurodov 2x, Kasimpasa: Adrian Benedyczak

Einen ersten massiven Dämpfer haben die grauen Eulen schon früh in der Saison erlitten. Wir reden nicht von der Pleite am zweiten Süperlig-Spieltag gegen Trabzonspor (1:2). Gemeint ist das Aus in der zweiten Conference-League-Qualifikationsrunde.

Dort verpassten die Boz Baykuslar in beiden Vergleichen mit dem FC Inter einen Sieg (1:1, 0:2). Ihren Fokus legen die Sahin-Schützlinge nun umso stärker auf die nationalen Wettbewerbe.

Etwas glücklicher dürften die Gäste mit ihrem bisherigen Programm gewesen sein. Kasimpasa knöpfte Trabzonspor am ersten Spieltag einen Zähler ab (1:1) und legte eine Woche später drei Zähler gegen Corum FK nach (1:0). Während beider Paarungen überzeugte die Auswahl von Emre Belözoglu mit hoher Effektivität.

Voraussichtliche Aufstellungen für Istanbul Basaksehir vs Kasimpasa

Voraussichtliche Aufstellung Istanbul Basaksehir: Sengezer, Sahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kaluzinski, Kemen, Skov Olsen, Fayzullaev, Shomurodov, Yildirim

Voraussichtliche Aufstellung Göztepe: Gianniotis, Wincik, Arous, Ilie, Jessen, Demirbay, Baldursson, Yalcin, Diabate, Rafferty, Benedyczak

Gegensätze im Vergleich

Zwei unterschiedliche Spielanlagen rahmen den kommenden Vergleich zwischen Istanbul Basaksehir und Kasimpasa. Nuri Sahin fordert von seinem Team Spielkontrolle, will geschickte Passkombinationen sehen. Dementsprechend glücklich dürfte der 37-Jährige über den ersten Süperlig-Treffer der Saison gewesen sein.

Nach einer Ballverlagerung lösten die grauen Eulen auf dem linken Flügel eine Kettenreaktion aus. Eine kurze Spiel-Klatsch-Kombination, gefolgt von einem tiefen Laufweg, ermöglichte einen freien Abschluss. Den verwandelte Linksverteidiger Christopher Operi gekonnt zur 1:0-Führung.

Kasimpasa dagegen setzt auf einfache, schnelle Umschaltsituationen. Während der ersten beiden Spieltage begnügten sich die Gäste jeweils mit maximal 37 Prozent Ballbesitz. Ein Treffer erzielten sie dennoch in beiden Begegnungen.

Istanbul Basaksehir vs Kasimpasa Tipp 1: Beide Teams treffen- Ja zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Die Chancen sind vorhanden

Nachhaltiger sollte aber das Angriffsspiel der Hausherren sein. Bis auf Galatasaray (6,0 xG) und Fenerbahce (5,3 xG) kam kein anderes Team an den ersten beiden Spieltagen zu mehr erwartbaren Toren als Istanbul Basaksehir (3,9 xG). Als gefährlichste Waffe präsentierte sich Eldor Shomurodov.

Der Mittelstürmer sammelte während der ersten beiden Partien kräftig Abschlüsse und erzeugte nach Victor Osimhen (2,7 xG) die meisten erwartbaren Treffer aller Süperlig-Profis (2,1 xG).

Des Weiteren boten die Aufeinandertreffen in der jüngeren Vergangenheit stets unterhaltsame Paarungen. Zuletzt enthielten fünf aufeinanderfolgende Begegnungen zwischen Istanbul Basaksehir und Kasimpasa vier oder mehr Treffer.

Istanbul Basaksehir vs Kasimpasa Tipp 2: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,72 bei bet365

Die Verlängerung einer Siegesserie

Für den abschließenden Tipp nehmen wir erneut Bezug auf die Historie dieser Paarung. Der Arbeitgeber von Nuri Sahin häufte 22 Siege in 32 direkten Duellen mit Kasimpasa an.

Mittlerweile sind die grauen Eulen seit zwölf Vergleichen nicht mehr von den Apaciler geschlagen worden (10S, 2U). Hinzu kommt, dass die Hausherren in zehn direkten Duellen nacheinander mindestens zwei Treffer gegen Kasimpasa erzielt haben. Diese Serie könnte das Sahin-Team mit Blick auf die ersten beiden Liga-Auftritte durchaus verlängern.

Entscheidend wird sein, wie gut Basaksehir die schnellen Tempo-Gegenstöße der Gäste kontrollieren kann. Nicht ohne Grund liegen auf dem Konto der Hausherren schon 2,7 erwartbare Gegentreffer (10.).

Istanbul Basaksehir vs Kasimpasa Tipp 3: Sieg Istanbul Basaksehir zu einer Quote von 1,62 bei bet365

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