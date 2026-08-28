Neukunden sichern sich bei bet-at-home per Quoten-Boost die erhöhte Quote von 10,80 auf den BVB-Sieg – statt der regulären 1,35. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass beide Teams unterschiedlich in die neue Saison starten: Dortmund verlor den Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Bayern München mit 1:2, während der HSV den DFB-Pokal mit 3:0 beim SC Verl gewann. Im direkten Vergleich der Vorsaison drehte der BVB im Rückspiel einen 0:2-Pausenrückstand noch in ein 3:2.

Du siehst, dass beide Teams unterschiedlich in die neue Saison starten: Dortmund verlor den Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Bayern München mit 1:2, während der HSV den DFB-Pokal mit 3:0 beim SC Verl gewann. Im direkten Vergleich der Vorsaison drehte der BVB im Rückspiel einen 0:2-Pausenrückstand noch in ein 3:2. ⚔️ Der Kontext: Es ist Spieltag 1 der Bundesliga 2026/27 – Dortmund als amtierender Vizemeister empfängt den Aufsteiger HSV. Beim BVB fehlt Abwehrspieler Nico Schlotterbeck verletzungsbedingt, seine Rückkehr wird erst Mitte September erwartet. Zudem ist unklar, ob Ramy Bensebaini nach seinem Krankenhausaufenthalt im Anschluss an den Supercup rechtzeitig fit wird.

Es ist Spieltag 1 der Bundesliga 2026/27 – Dortmund als amtierender Vizemeister empfängt den Aufsteiger HSV. Beim BVB fehlt Abwehrspieler Nico Schlotterbeck verletzungsbedingt, seine Rückkehr wird erst Mitte September erwartet. Zudem ist unklar, ob Ramy Bensebaini nach seinem Krankenhausaufenthalt im Anschluss an den Supercup rechtzeitig fit wird. 🚀 Value-Aspekt: Die Quotenerhöhung bewegt sich von 1,35 auf 10,80. Die durch den Boost erzielten Extra-Gewinne werden als Echtgeld ohne Umsatzbedingungen ausgezahlt, sind jedoch auf 30 EUR begrenzt. Wer den Unterschied zwischen regulärer und geboosteter Quote ausschöpft, erzielt den maximalen Mehrgewinn von 30 EUR – alles darüber hinaus wird zum regulären Kurs vergütet.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter bet-at-home Aktion Quoten-Boost Zielgruppe Neukunden Spiel Borussia Dortmund vs. Hamburger SV Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Sieg Dortmund (1x2, reguläre Spielzeit) Reguläre Quote 1,35 Geboostete Quote 10,80 Einsatz Prematch-Hauptwette, einmalig als Bonusangebot auswählbar Auszahlung Extra-Gewinne als Echtgeld, kein Umsatzbedingung Maximaler Extra-Gewinn 30 EUR Fristen Aktivierung vor Anpfiff (Prematch) Ausgeschlossen Mehrfachnutzung; nur über den Promotion-Link registrierte Nutzer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland

So sicherst du dir den Quoten-Boost

Rufe den Promotion-Link von bet-at-home auf und schließe dort deine Registrierung als Neukunde ab. Hinterlege deine Zahlungsmethode und tätige eine Einzahlung. Wähle vor Anpfiff des Spiels am 29.08.2026 den Quoten-Boost in deinem Konto als Bonusangebot aus. Platziere deine Prematch-Hauptwette auf Sieg Dortmund im Markt 1x2 mit der geboosteten Quote von 10,80. Verfolge das Ergebnis – mögliche Extra-Gewinne werden als Echtgeld ohne Umsatzbedingungen gutgeschrieben, maximal 30 EUR.

Weitere Informationen zu laufenden Aktionen findest du über den bet-at-home bonus code – die Seite listet auch dann alle relevanten Konditionen auf, wenn sich das Angebot zwischenzeitlich ändert.

Vor- und Nachteile



Vorteile

✅ Die Extra-Gewinne aus dem Quoten-Boost werden als Echtgeld ausgezahlt und unterliegen keinen Umsatzbedingungen.

✅ Der maximale Zusatzgewinn von 30 EUR ist im Verhältnis zur Quotenerhöhung von 1,35 auf 10,80 ein klar kalkulierbarer Rahmen.

✅ Die Registrierung über den Promotion-Link genügt – keine Mindesteinzahlung ist in den Bedingungen genannt.

Nachteile

❌ Das Angebot steht ausschließlich Neukunden zur Verfügung und ist nur einmal als Bonusangebot wählbar.

❌ Der maximale Extra-Gewinn ist auf 30 EUR gedeckelt; alles darüber hinaus wird zum regulären Kurs von 1,35 vergütet.

❌ Der Boost gilt nur für Prematch-Hauptwetten im 1x2-Markt auf reguläre Spielzeit – andere Märkte sind ausgeschlossen.

Winamax setzt beim Boost-Modell auf einen anderen Ansatz: Dort wird der reguläre Gewinnanteil als Echtgeld ausgezahlt, der Boost-Anteil jedoch als Freebet mit einfachem Umsatz zu Mindestquote 1,05 gutgeschrieben. Bei bet-at-home entfällt diese Trennung vollständig – der gesamte Extra-Gewinn landet ohne Umsatzbedingung als Echtgeld auf dem Konto. Dafür greift der Deckel von 30 EUR früher als bei Modellen mit sehr niedrigem Maximaleinsatz, bei denen das Limit schlicht eine andere Stelle trifft. Wer den Boost komplett als freies Guthaben bevorzugt und eine Freibet-Anforderung nicht scheut, findet bei Winamax ein strukturell anderes, aber nicht automatisch besseres Modell.

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