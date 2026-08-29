Galatasaray vs Göztepe Prognose: Osimhen schnürt nächsten Doppelpack

Obwohl der amtierende türkische Meister bereits am ersten Spieltag Punkte liegen gelassen hat, sehen wir die Gastgeber mit klaren Vorteilen auflaufen.

Wett Tipps für Galatasaray vs Göztepe

Galatasaray gewinnt ohne Gegentor zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Sieg Galatasaray (HC -1) zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Beide Teams treffen- Nein zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Galatasaray 3-0 Göztepe

- Galatasaray 3-0 Göztepe Torschützen-Tipp - Galatasaray: Victor Osimhen 2x, Gabriel Sara

Okan Buruk bekam am zweiten Spieltag die gewünschte Reaktion seiner Mannschaft. Auf das enttäuschende 2:2 zum Saisonauftakt reagierte die Cimbom mit einem 4:0-Sieg gegen Erzurumspor. Auffälligster Akteur in beiden Paarungen war Victor Osimhen, der jeweils einen Doppelpack erzielte. Seine Tore werden auch in der nächsten Spielrunde benötigt.

Göztepe ist dagegen noch sieglos (1U, 1N) und blieb am vorangegangenen Wochenende ohne eigenen Treffer (0:1 vs. Genclerbirligi). Dabei hatte die Auswahl von Cheftrainer Stanimir Stoilov noch eine Woche zuvor drei Treffer erzielt (3:3 vs. Samsunspor).

Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Göztepe

Voraussichtliche Aufstellung Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Akgün, Sara, Yilmaz, Osimhen

Voraussichtliche Aufstellung Göztepe: Gugeshashvili, Altikardes, Allan Godoi, Bokele, Kurtulan, Miroshi, Matos, Bayrak, Bekiroglu, Andre Henrique, Armstrong

Gala dominiert an beiden Enden des Feldes

Direkte Duelle zwischen Gala und Göztepe verliefen in den vergangenen Jahren recht einseitig. Die Cimbom gewannen neun aufeinanderfolgende Vergleiche - oft mit klarem Vorsprung.

Darüber hinaus hat Gäste-Trainer Stoilov noch kein Mittel gegen die Spielideen seines Gegenübers gefunden. Stoilov hat eine persönliche Bilanz von vier Niederlagen aus vier Partien gegen Okan Buruk.

Die Klasse der Hausherren wurde auch an den ersten beiden Spieltagen schon deutlich. Ligaweit weist kein anderes Süperlig-Team eine bessere erwartbare Tordifferenz als die Cimbom auf (+4,9 xGD).

Galatasaray vs Göztepe Tipp 1: Galatasaray gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Komfortable Gala-Siege

Zuvor haben wir bereits die direkte Bilanz angesprochen. Etwas detaillierter gehen wir an dieser Stelle darauf ein. Der türkische Serienmeister aus Istanbul gewann zuletzt drei aufeinanderfolgende Vergleiche mit zwei oder mehr Toren Vorsprung.

Besonders die Offensivabteilung des 26-fachen türkischen Meisters brillierte in den meisten vorherigen Begegnungen. Während sechs der letzten neun direkten Duelle jubelte Gala über drei eigene Treffer.

Das nötige Niveau für einen erneuten Torrausch der Gastgeber bringt die Buruk-Auswahl mit. An den ersten beiden Spieltagen erzielten die Hausherren durchschnittlich 3,0 Treffer. Ebenso erreichten die Cimbom durch ihre hochwertigen Torchancen im Schnitt 3,0 erwartbare Treffer.

Galatasaray vs Göztepe Tipp 2: Sieg Galatasaray (HC -1) zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Intensive Arbeit gegen den Ball

Galatasaray erlaubte an den ersten beiden Spieltagen nur wenige gegnerische Abschlüsse. Vor allem gefährliche Räume durften die Kontrahenten kaum betreten. Sowohl gegen Corum als auch Erzurumspor erreichten die erwartbaren Gegentore nur einen Wert von unter 1,0 xGA.

Im Gegenzug müssen wir über die Verteidigungsarbeit von Göz Göz sprechen. Die Gäste drängten ihre ersten beiden Gegner über hohes Pressing an den ersten beiden Spieltagen weit weg vom eigenen Tor.

Etwas unglücklich blieben die Stoilov-Schützlinge noch sieglos. Gegen Samsunspor landete jeder Schuss auf den Kasten von Göztepe im Netz (3/3). Eine Woche später genügten Genclerbirligi zwei Schüsse auf das Tor zum Erfolg (1:0). Fazit: Es kann auch für die beste Offensive der türkischen Süperlig ein langer Abend gegen Göztepe werden.

Galatasaray vs Göztepe Tipp 3: Beide Teams treffen- Nein zu einer Quote von 1,80 bei bet365

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