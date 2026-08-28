bwin bietet Neukunden für dieses Duell den Neukunden-Boost: Die Quote auf den BVB-Sieg steigt von 1,35 auf 100. Einsatz ab 1 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Niko Kovač als Trainer in sechs Duellen gegen den HSV noch kein einziges Mal verloren hat. Auf der Gegenseite verloren die Hamburger mit Luka Vuskovic ihren Abwehrchef – er kehrte nach der WM zu Tottenham zurück. BVB-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck fällt mit einer Innenbandverletzung aus, Emre Can steht frühestens im Spätherbst wieder zur Verfügung.

Du siehst, dass Niko Kovač als Trainer in sechs Duellen gegen den HSV noch kein einziges Mal verloren hat. Auf der Gegenseite verloren die Hamburger mit Luka Vuskovic ihren Abwehrchef – er kehrte nach der WM zu Tottenham zurück. BVB-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck fällt mit einer Innenbandverletzung aus, Emre Can steht frühestens im Spätherbst wieder zur Verfügung. ⚔️ Der Kontext: Dieses Spiel ist das 105. Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs – eine der meistgespielten Paarungen der deutschen Fußballgeschichte. Der HSV trifft damit zum vierten Mal am 1. Spieltag auf den BVB; in der bislang letzten Begegnung im März 2026 führten die Hamburger noch 2:0 in Dortmund und verloren am Ende 3:2. Für den Aufsteiger ist es die erste Bundesligapartie nach dem Wiederaufstieg, für den BVB der Pflichtauftakt als Vizemeister.

Dieses Spiel ist das 105. Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs – eine der meistgespielten Paarungen der deutschen Fußballgeschichte. Der HSV trifft damit zum vierten Mal am 1. Spieltag auf den BVB; in der bislang letzten Begegnung im März 2026 führten die Hamburger noch 2:0 in Dortmund und verloren am Ende 3:2. Für den Aufsteiger ist es die erste Bundesligapartie nach dem Wiederaufstieg, für den BVB der Pflichtauftakt als Vizemeister. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,35 steigt im Rahmen des Boost-Angebots auf 100. Dabei gilt: Der Boost wirkt rechnerisch nur auf 1 EUR des Einsatzes – Gewinne zur ursprünglichen Quote werden in Cash ausgezahlt, der darüber hinausgehende Differenzbetrag fließt als FreeBet. Die FreeBet ist 7 Tage gültig, an keine Mindestquote gebunden und unterliegt keiner Umsatzbedingung.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter bwin Aktion Neukunden-Boost Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz Deutschland, Registrierung über gekennzeichneten Marketing-Link Spiel Borussia Dortmund vs. Hamburger SV Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Dortmund gewinnt Reguläre Quote 1,35 Geboostete Quote 100 Mindesteinzahlung 10 EUR Einsatz ab 1 EUR; der Boost wirkt nur auf 1 EUR des Einsatzes Auszahlung Gewinne zur Quote 1,35 in Cash; Differenz zur Quote 100 als FreeBet (max. 100 EUR) Fristen Erste Sportwette innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung; FreeBet 7 Tage gültig Ausgeschlossen Live-Wetten, Systemwetten, Konfiguratorwetten, Wetten mit Cashout-Option

So sicherst du dir den Neukunden-Boost

Registriere dich über einen gekennzeichneten Marketing-Link als Neukunde bei bwin. Zahle mindestens 10 EUR ein. Navigiere zur Partie Borussia Dortmund vs. Hamburger SV und aktiviere den Boost vor Anpfiff – Live-Wetten sind ausgeschlossen. Platziere eine Einzelwette auf den BVB-Sieg; beachte dabei, dass der Wettschein nur die Standardquote von 1,35 anzeigt – die erhöhte Aktionsquote erscheint dort nicht. Nach dem Spiel erhältst du Gewinne zur Quote 1,35 als Bargeld; der Differenzbetrag bis zur Aktionsquote wird als FreeBet gutgeschrieben.

Wer sich stattdessen zunächst über das reguläre Willkommensangebot informieren möchte, findet alle Konditionen und einen aktuellen bwin bonus code bei Goal.com – dieser Link bleibt auch dann hilfreich, wenn du dir unsicher bist, welches Angebot besser zu dir passt. Wichtig: Die Teilnahme am Neukunden-Boost lässt den Anspruch auf das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich verfallen – beide Aktionen lassen sich nicht kombinieren.

Vor- und Nachteile

Vorteile

✅ Die geboostete Quote von 100 gilt ohne Umsatzbedingung auf den FreeBet-Gewinn – du musst den Bonus-Betrag nicht mehrfach umsetzen.

✅ Die FreeBet läuft 7 Tage und erfordert keine Mindestquote, du bist also bei der Auswahl der Folgewette frei.

✅ Bereits ein Einsatz ab 1 EUR genügt, um die Aktionsquote vollständig auszuschöpfen.



Nachteile

❌ Der Boost wird rechnerisch nur auf 1 EUR deines Einsatzes angewendet – ein höherer Einsatz erzeugt keinen größeren Boost-Gewinn.

❌ Die Differenz zur Quote 100 erhältst du als FreeBet, nicht als Bargeld; der eingesetzte Betrag der FreeBet wird nicht erstattet, nur Nettogewinne werden gutgeschrieben.

❌ Die Teilnahme schließt das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich aus – wer sich später umentscheidet, kann nicht zurück.

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