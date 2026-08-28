bwin bietet Neukunden für dieses Duell den Neukunden-Boost: Die Quote auf den BVB-Sieg steigt von 1,35 auf 100. Einsatz ab 1 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!
Analyse der Quote
- ⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Niko Kovač als Trainer in sechs Duellen gegen den HSV noch kein einziges Mal verloren hat. Auf der Gegenseite verloren die Hamburger mit Luka Vuskovic ihren Abwehrchef – er kehrte nach der WM zu Tottenham zurück. BVB-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck fällt mit einer Innenbandverletzung aus, Emre Can steht frühestens im Spätherbst wieder zur Verfügung.
- ⚔️ Der Kontext: Dieses Spiel ist das 105. Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs – eine der meistgespielten Paarungen der deutschen Fußballgeschichte. Der HSV trifft damit zum vierten Mal am 1. Spieltag auf den BVB; in der bislang letzten Begegnung im März 2026 führten die Hamburger noch 2:0 in Dortmund und verloren am Ende 3:2. Für den Aufsteiger ist es die erste Bundesligapartie nach dem Wiederaufstieg, für den BVB der Pflichtauftakt als Vizemeister.
- 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,35 steigt im Rahmen des Boost-Angebots auf 100. Dabei gilt: Der Boost wirkt rechnerisch nur auf 1 EUR des Einsatzes – Gewinne zur ursprünglichen Quote werden in Cash ausgezahlt, der darüber hinausgehende Differenzbetrag fließt als FreeBet. Die FreeBet ist 7 Tage gültig, an keine Mindestquote gebunden und unterliegt keiner Umsatzbedingung.
Das Angebot im Überblick
|Kriterium
|Details
|Anbieter
|bwin
|Aktion
|Neukunden-Boost
|Zielgruppe
|Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz Deutschland, Registrierung über gekennzeichneten Marketing-Link
|Spiel
|Borussia Dortmund vs. Hamburger SV
|Wettbewerb
|Bundesliga
|Wettmarkt
|Dortmund gewinnt
|Reguläre Quote
|1,35
|Geboostete Quote
|100
|Mindesteinzahlung
|10 EUR
|Einsatz
|ab 1 EUR; der Boost wirkt nur auf 1 EUR des Einsatzes
|Auszahlung
|Gewinne zur Quote 1,35 in Cash; Differenz zur Quote 100 als FreeBet (max. 100 EUR)
|Fristen
|Erste Sportwette innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung; FreeBet 7 Tage gültig
|Ausgeschlossen
|Live-Wetten, Systemwetten, Konfiguratorwetten, Wetten mit Cashout-Option
So sicherst du dir den Neukunden-Boost
- Registriere dich über einen gekennzeichneten Marketing-Link als Neukunde bei bwin.
- Zahle mindestens 10 EUR ein.
- Navigiere zur Partie Borussia Dortmund vs. Hamburger SV und aktiviere den Boost vor Anpfiff – Live-Wetten sind ausgeschlossen.
- Platziere eine Einzelwette auf den BVB-Sieg; beachte dabei, dass der Wettschein nur die Standardquote von 1,35 anzeigt – die erhöhte Aktionsquote erscheint dort nicht.
- Nach dem Spiel erhältst du Gewinne zur Quote 1,35 als Bargeld; der Differenzbetrag bis zur Aktionsquote wird als FreeBet gutgeschrieben.
Wer sich stattdessen zunächst über das reguläre Willkommensangebot informieren möchte, findet alle Konditionen und einen aktuellen bwin bonus code bei Goal.com – dieser Link bleibt auch dann hilfreich, wenn du dir unsicher bist, welches Angebot besser zu dir passt. Wichtig: Die Teilnahme am Neukunden-Boost lässt den Anspruch auf das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich verfallen – beide Aktionen lassen sich nicht kombinieren.
Vor- und Nachteile
Vorteile
- ✅ Die geboostete Quote von 100 gilt ohne Umsatzbedingung auf den FreeBet-Gewinn – du musst den Bonus-Betrag nicht mehrfach umsetzen.
- ✅ Die FreeBet läuft 7 Tage und erfordert keine Mindestquote, du bist also bei der Auswahl der Folgewette frei.
- ✅ Bereits ein Einsatz ab 1 EUR genügt, um die Aktionsquote vollständig auszuschöpfen.
Nachteile
- ❌ Der Boost wird rechnerisch nur auf 1 EUR deines Einsatzes angewendet – ein höherer Einsatz erzeugt keinen größeren Boost-Gewinn.
- ❌ Die Differenz zur Quote 100 erhältst du als FreeBet, nicht als Bargeld; der eingesetzte Betrag der FreeBet wird nicht erstattet, nur Nettogewinne werden gutgeschrieben.
- ❌ Die Teilnahme schließt das reguläre Willkommensangebot unwiderruflich aus – wer sich später umentscheidet, kann nicht zurück.