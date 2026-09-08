The Rondo, edição da Champions League: o PSG pode conquistar o tri consecutivo e qual time vai decepcionar?
"Die Meister! Die Besten Les grandes équipes! Os campeões!"
A famosa música volta a tocar nesta semana, com a fase de liga da Champions League 2026-27 finalmente começando. Os gigantes estão envolvidos e cada um deles acredita que pode erguer o maior troféu em disputa em maio. Será, como sempre é, uma maratona, daquelas que levam até os melhores times do mundo ao limite antes de tudo acabar.
Mas quem são os favoritos para vencer nesta temporada? Quais jogadores farão a diferença e quais ficarão abaixo das expectativas? Os jornalistas da GOAL explicam tudo em mais uma edição de... The Rondo.
Quem mais te empolga ver jogar?
Tom Hindle: O Liverpool deve ser fascinante. O estilo de Andoni Iraola já foi comparado ao de Jurgen Klopp e, mesmo que isso seja um pouco lisonjeiro, todas as características do futebol de alta pressão e heavy metal estão lá. Isso funcionou maravilhosamente bem na Champions League antes e pode voltar a funcionar. Algumas grandes atuações sob as luzes de Anfield não fariam mal.
Ryan Tolmich: O PSG é a escolha óbvia, mas o Barcelona é intrigante. O gigante catalão não chegou particularmente perto nos últimos anos, mas a forma no início de La Liga diz que este time pode ter dado um passo à frente neste verão. Rodri é a peça que faltava? Lamine Yamal pode acrescentar mais esse troféu ao seu currículo já insano? Vale a pena acompanhar.
Alex Labidou: Provavelmente falta um ano para ganhar tudo, mas vamos destacar o Real Madrid de Jose Mourinho. O Madrid nunca decepciona quando o assunto é drama, e este time deve oferecer muitas subtramas junto com uma candidatura séria. Vejo uma eliminação na semifinal, mas a trajetória será divertida. Mourinho precisa de um troféu em algum lugar nesta temporada se o retorno dele vai durar. Este troféu em particular, porém, parece destinado a outro time da Espanha ou a um da Alemanha.
Quem vai decepcionar?
TH: Real Madrid! Você já pode escrever o roteiro. O time fará a fase de grupos parecer relativamente fácil e depois desmoronará quando chegar o mata-mata. Com todo o poder de estrelas aqui, simplesmente não tem o equilíbrio certo para dominar a Europa.
RT: Em sua primeira trajetória sem Pep Guardiola em mais de uma década, o Manchester City recebeu um sorteio dos pesadelos. Isso pode não voltar para assombrá-lo nas primeiras rodadas, mas pode colocá-lo em um caminho duro mais adiante, o que não seria ideal para um clube que está em uma espécie de fase de reconstrução.
AL: O Arsenal tem muita ambição, mas os primeiros sinais sugerem que causará mais impacto no cenário doméstico. O sucesso na Champions League muitas vezes depende de grandes centroavantes, e o clube ainda não encontrou uma resposta convincente para a camisa 9. Janeiro pode mudar isso, mas, por enquanto, este parece ser um time destinado a uma eliminação precoce no mata-mata.
Quem será o Jogador do Torneio?
TH: Lamine Yamal. O Barcelona vai vencer isso depois de algumas campanhas realmente envolventes, e o mago catalão vai conquistar um prêmio individual no caminho até a Bola de Ouro de 2027.
RT: Há alguns candidatos para vencer isso, e o Bayern de Munique tem a receita mais óbvia para o sucesso: fazer Harry Kane marcar gols aos montes. Se vencer, vai ficar óbvio o motivo, o que faz dele um candidato muito forte ao prêmio de Jogador do Torneio.
AL: Há um grupo brilhante de candidatos, mas vou de Lamine Yamal, desde que Hansi Flick administre seus minutos com cuidado. Rodri tem uma forte candidatura para ser o melhor jogador do Barcelona, basta ver como foi dominante na Copa do Mundo, mas atuar como camisa 6 torna mais difícil produzir os números de destaque que costumam definir esses prêmios. Yamal tem o talento para fazer deste o seu torneio.
Alguém consegue parar o PSG?
TH: Não seria surpreendente ver um roteiro familiar se desenrolando aqui. O PSG vai ter dificuldades na fase de liga, não vai impressionar e talvez até precise de algum heroísmo na rodada final para garantir uma vaga no mata-mata. Mas a inevitável subida de nível quando começar o futebol eliminatório será demais para a maioria dos times.
RT: Com certeza. O PSG é favorito, mas há três equipes logo nesse patamar atrás dele: Bayern de Munique, Arsenal e Barcelona. As três vão se sentir confiantes em relação às suas chances. Depois, também há a categoria dos times “bons, mas com falhas”, como Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Inter, correndo por fora. O PSG é uma boa aposta, mas isso não vai ser nada fácil, não.
AL: Não sei se é ressaca pós-Copa do Mundo ou apenas um reflexo dos últimos anos de domínio, mas o PSG não parece o mesmo nesta temporada. Vai brigar, como sempre faz, mas parece que Barcelona ou Bayern de Munique estão bem equipados para conquistar o troféu deste ano.
Quem vence?
TH: Barcelona! Eles vêm flertando com isso há alguns anos e, com Rodri na base daquele meio-campo... boa sorte para tirar a bola deles! Haverá uma ou duas perguntas a serem feitas sobre os tendões da coxa de Raphinha. Mas, se ele seguir em forma, então o gigante catalão ganha tudo.
RT: Vamos mexer um pouco e escolher o Bayern. Kane é Kane, e Olise também tem a capacidade de ganhar jogos sozinho. A defesa é boa o suficiente? O que vai acontecer com Jamal Musiala? Grandes questões, mas que podem ser respondidas de uma forma que renda ao Bayern um troféu que ele tanto cobiça.
AL: O Bayern tem o melhor trio de ataque do mundo, mas há sérias questões no meio-campo, nas laterais e no gol. Pode ir até o fim com Manuel Neuer tendo tanta dificuldade em jogos grandes, por clube E seleção, ao longo do último ano?
Isso faz o voto ir para o Barcelona. Adicionar Gabriel Jesus a um ataque com Anthony Gordon e Lamine Yamal, com Rodri dando sustentação ao meio-campo, dá ao time um equilíbrio convincente. Esta não é exatamente a era Messi-Suarez-Neymar, mas este elenco se aproxima de alguns dos outros times de Messi na Catalunha. Fique de olho.