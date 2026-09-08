Tom Hindle: O Liverpool deve ser fascinante. O estilo de Andoni Iraola já foi comparado ao de Jurgen Klopp e, mesmo que isso seja um pouco lisonjeiro, todas as características do futebol de alta pressão e heavy metal estão lá. Isso funcionou maravilhosamente bem na Champions League antes e pode voltar a funcionar. Algumas grandes atuações sob as luzes de Anfield não fariam mal.

Ryan Tolmich: O PSG é a escolha óbvia, mas o Barcelona é intrigante. O gigante catalão não chegou particularmente perto nos últimos anos, mas a forma no início de La Liga diz que este time pode ter dado um passo à frente neste verão. Rodri é a peça que faltava? Lamine Yamal pode acrescentar mais esse troféu ao seu currículo já insano? Vale a pena acompanhar.

Alex Labidou: Provavelmente falta um ano para ganhar tudo, mas vamos destacar o Real Madrid de Jose Mourinho. O Madrid nunca decepciona quando o assunto é drama, e este time deve oferecer muitas subtramas junto com uma candidatura séria. Vejo uma eliminação na semifinal, mas a trajetória será divertida. Mourinho precisa de um troféu em algum lugar nesta temporada se o retorno dele vai durar. Este troféu em particular, porém, parece destinado a outro time da Espanha ou a um da Alemanha.