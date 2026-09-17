Sem se contentar em descansar sobre os louros, o Deportivo gastou € 40 milhões em novos jogadores naquele verão, contratando Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila e Emerson. Irueta não conseguiu arquitetar uma defesa de título bem-sucedida em 2000-01, mas o Deportivo ainda terminou em segundo, atrás do Real Madrid, e fez uma campanha memorável até as quartas de final da Champions League.

O Deportivo repetiu ambos os feitos na temporada seguinte e ainda conquistou mais um troféu, estragando as comemorações do centenário do Real Madrid no Bernabéu com uma vitória por 2 a 1 na final da Copa del Rey. Irueta havia moldado uma equipe capaz de lutar pelos maiores títulos ano após ano.

Depois de outra campanha entre os três primeiros de La Liga em 2002-03, o Deportivo voltou suas atenções para a glória na Champions League. A equipe chegou novamente às quartas de final, e em seu caminho rumo a uma inédita vaga na semifinal estava o atual campeão Milan, que ainda nem havia sofrido um gol na competição até aquele momento.

Liderado por Kaka, o Milan atropelou o Depor por 4 a 1 no jogo de ida, no San Siro, levando a maioria dos observadores a acreditar que o confronto estava encerrado. No entanto, o time de Irueta protagonizou uma recuperação incrível diante de um Riazor lotado, abrindo três gols de vantagem antes do intervalo graças aos gols de Pandiani, Valeron e Albert Luque.

O veterano Fran, que saiu do banco, fez 4 a 0 com um chute desviado nos minutos finais, e o Deportivo resistiu para se tornar o primeiro time na era moderna da Champions League a reverter uma desvantagem de três gols do jogo de ida em um mata-mata. A vitória representou o auge da geração de ouro do Depor, com Irueta declarando: "Produzimos um milagre aqui... Este é um resultado histórico. Somos heróis."

O meio-campista do Milan Andrea Pirlo refletiria mais tarde, em sua autobiografia, sobre a intensidade intimidadora do Depor: "O que mais me impressionou foi como eles continuavam correndo no intervalo. Cada um deles: sem exceções... Eles não conseguiam ficar parados nem mesmo naquele período de 15 minutos pensado especificamente para fazer você recuperar o fôlego."

A trajetória do Deportivo acabou na fase seguinte, ao sofrer uma derrota por 1 a 0 no placar agregado para o Porto de Jose Mourinho, com apenas um pênalti de Derlei separando os dois times. Irueta sugeriu que "o destino foi contra nós", algo que se comprovou quando o Porto acabou conquistando a Copa da Europa ao bater o Monaco na final.