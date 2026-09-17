O Super Depor está de volta! O renascimento do Deportivo La Coruña
Em julho de 2020, o Deportivo La Coruña chegou ao fundo do poço. Depois de terminar em 19º lugar na Segunda Divisão da Espanha, o clube foi rebaixado à terceira divisão pela primeira vez em 40 anos, e 20 anos depois de conquistar seu primeiro e único título da elite.
Na época, também houve muita polêmica. O último jogo do Deportivo foi adiado depois que vários jogadores do Fuenlabrada testaram positivo para Covid-19, e as vitórias de Lugo e Albacete selaram seu destino antes mesmo de a equipe poder entrar em campo. Dirigentes do Deportivo argumentaram que toda a rodada deveria ter sido remarcada para que os times jogassem em condições iguais, mas, no fim, viram recursos à La Liga, à RFEF e à Corte Arbitral do Esporte serem rejeitados.
O Deportivo havia caído da La Liga em 2011, 2014 e 2018, sempre lidando com dívidas sufocantes, mas esse foi um golpe devastador do qual uma recuperação rápida seria impossível. Ainda assim, houve uma reconstrução gradual e bem planejada, com o Deportivismo, palavra usada para descrever a devoção eterna da torcida do clube na comunidade galega local, ajudando a conduzir a equipe a uma nova era empolgante.
Avançando para os dias atuais, o Deportivo não só está de volta à La Liga, como os primeiros sinais sugerem que pode brigar por uma vaga em competições europeias até o fim da temporada. O Deportivo faz jus ao status de clube renascido, com uma nova geração de estrelas tentando seguir o exemplo dado pelas lendas que fizeram parte de seu inesquecível projeto 'Super Depor'.
Arrancada dos anos 1990
Entre 1991 e 2004, o Deportivo foi um dos maiores clubes da Espanha. Sob o comando de Arsenio Iglesias, ex-atacante que passou seis anos como jogador no Riazor entre 1951 e 1957, o Deportivo voltou à primeira divisão após 18 anos de ausência e depois terminou em segundo na temporada 1994-95, perdendo o título de forma agonizante no saldo de gols, além de conquistar seu primeiro grande troféu, a Copa do Rei.
A estrela daquele time era o atacante brasileiro Bebeto, que marcou impressionantes 86 gols em 131 partidas pelo clube no total, enquanto a equipe também contava com o talentoso meio-campista espanhol Fran,o incansável volante Mauro Silva, o sólido zagueiro sérvio Miroslav Dukic e o seguro goleiro Francisco Liano.
Iglesias se aposentou do futebol após o sucesso do Deportivo na Copa, e John Toshack chegou para seu lugar. O técnico galês conquistou a Supercopa da Espanha e foi responsável pelas contratações do ícone brasileiro Rivaldo e do defensor marroquino Noureddine Naybet, mas acabou renunciando em meio a tensões internas em fevereiro de 1997.
O Deportivo recorreu a Carlos Alberto Silva para recolocar a casa em ordem, e ele conseguiu isso num primeiro momento, guiando o time ao terceiro lugar em La Liga. Rivaldo se transferiu para o Barcelona naquele verão, porém, e houve uma grande regressão durante a campanha de 1997-98, com Silva sendo demitido no fim das contas quando o Depor caiu para o 12º lugar na tabela.
Era necessária uma atitude ousada para recolocar o Depor nos trilhos, e foi exatamente isso que aconteceu. O Deportivo agiu rápido para tirar Javier Irueta de seu rival regional mais ferrenho, o Celta de Vigo, onde ele havia comandado uma empolgante campanha de classificação europeia e implementado um estilo de jogo amplamente elogiado. O movimento deu resultado em dobro, já que Irueta acabaria se revelando o verdadeiro sucessor de Iglesias.
Conquistando La Liga
Irueta era um treinador meticuloso e sereno, que adaptava suas táticas de acordo com cada adversário, mas exigia disciplina defensiva e controle do meio-campo. Ele também escolhia cuidadosamente contratações que se encaixassem em sua filosofia, muitas das quais se tornaram heróis cultuados, incluindo Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla e Jorge Andrade.
Ele também melhorou vários nomes já estabelecidos, de Naybet ao meia-atacante brasileiro Djalminha, e o Deportivo se tornou um dos times mais temidos do continente. Isso não aconteceu da noite para o dia, porém.
O Deportivo terminou em sexto lugar em La Liga no primeiro ano de Irueta no comando, 16 pontos atrás do campeão Barcelona. A equipe não foi consistente o suficiente para entrar na briga pelo título ou se classificar para a Champions League, mas voltou à Copa da Uefa, e Irueta implementou uma formação 4-2-3-1 que deu uma base de estabilidade.
Antes da temporada 1999-2000, Irueta trouxe seis reforços, incluindo Makaay, vindo do Tenerife por € 8,6 milhões, e o ponta do Racing Santander Victor Sanchez, por € 7,6 milhões. Esses dois jogadores foram especialmente vitais para o Deportivo atingir outro patamar.
O Los Herculinos melhorou sua pontuação de 1998-99 em apenas seis pontos, mas isso foi suficiente para conquistar La Liga após uma das disputas mais abertas da história da competição, com Barcelona, Valencia, Real Zaragoza e Real Madrid todos na briga. O Barcelona foi quem mais pressionou o Depor, mas só conseguiu empatar seus dois últimos jogos, e o time de Irueta garantiu o título após uma vitória na rodada final sobre o Espanyol.
O impiedoso atacante holandês Makaay foi o herói ao marcar 22 gols, mas Djalminha e Sanchez deram apoio de altíssimo nível no ataque, Maurco Silva e Flavio Conceicao foram colossais na dupla de volantes, e Donato liderou pelo exemplo lá atrás.
"Concluímos o trabalho do time de 1994", declarou Irureta depois que o título foi assegurado.
heroicos da Champions League
Sem se contentar em descansar sobre os louros, o Deportivo gastou € 40 milhões em novos jogadores naquele verão, contratando Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila e Emerson. Irueta não conseguiu arquitetar uma defesa de título bem-sucedida em 2000-01, mas o Deportivo ainda terminou em segundo, atrás do Real Madrid, e fez uma campanha memorável até as quartas de final da Champions League.
O Deportivo repetiu ambos os feitos na temporada seguinte e ainda conquistou mais um troféu, estragando as comemorações do centenário do Real Madrid no Bernabéu com uma vitória por 2 a 1 na final da Copa del Rey. Irueta havia moldado uma equipe capaz de lutar pelos maiores títulos ano após ano.
Depois de outra campanha entre os três primeiros de La Liga em 2002-03, o Deportivo voltou suas atenções para a glória na Champions League. A equipe chegou novamente às quartas de final, e em seu caminho rumo a uma inédita vaga na semifinal estava o atual campeão Milan, que ainda nem havia sofrido um gol na competição até aquele momento.
Liderado por Kaka, o Milan atropelou o Depor por 4 a 1 no jogo de ida, no San Siro, levando a maioria dos observadores a acreditar que o confronto estava encerrado. No entanto, o time de Irueta protagonizou uma recuperação incrível diante de um Riazor lotado, abrindo três gols de vantagem antes do intervalo graças aos gols de Pandiani, Valeron e Albert Luque.
O veterano Fran, que saiu do banco, fez 4 a 0 com um chute desviado nos minutos finais, e o Deportivo resistiu para se tornar o primeiro time na era moderna da Champions League a reverter uma desvantagem de três gols do jogo de ida em um mata-mata. A vitória representou o auge da geração de ouro do Depor, com Irueta declarando: "Produzimos um milagre aqui... Este é um resultado histórico. Somos heróis."
O meio-campista do Milan Andrea Pirlo refletiria mais tarde, em sua autobiografia, sobre a intensidade intimidadora do Depor: "O que mais me impressionou foi como eles continuavam correndo no intervalo. Cada um deles: sem exceções... Eles não conseguiam ficar parados nem mesmo naquele período de 15 minutos pensado especificamente para fazer você recuperar o fôlego."
A trajetória do Deportivo acabou na fase seguinte, ao sofrer uma derrota por 1 a 0 no placar agregado para o Porto de Jose Mourinho, com apenas um pênalti de Derlei separando os dois times. Irueta sugeriu que "o destino foi contra nós", algo que se comprovou quando o Porto acabou conquistando a Copa da Europa ao bater o Monaco na final.
Fim do ciclo
Foi um prazer ver o Deportivo naquele período. Valeron era um mágico que deslizava pelo campo e tinha a capacidade de desmontar qualquer defesa com sua variedade de passes, Tristan jogava com a postura de um toureiro, Makaay era a personificação da eficiência e Silva era o guardião estoico que lhes dava espaço para correr soltos. Djalminha também era um espetáculo à parte antes de perder seu lugar para Valeron. Como um meia armador agressivo, com um vasto repertório de dribles e recursos, pouquíssimos defensores conseguiam pará-lo em seu auge.
Tudo que é bom chega ao fim, porém, e o envelhecido elenco de Irueta não conseguiu manter seu alto padrão em 2004-05, caindo para o oitavo lugar em La Liga e sendo eliminado da Champions League ainda na fase de grupos. "Como um velho casal, a rotina está lentamente matando todos nós", disse o goleiro do Depor, Jose Molina, ao admitir que o time havia estagnado.
Irueta também reconheceu que o ciclo havia chegado ao fim. "É o momento certo para uma mudança, tanto para o clube quanto para mim", admitiu ao deixar o cargo no fim da campanha.
Uma página em branco, porém, não levou a uma retomada. Como o Depor continuou em declínio e a premiação europeia secou, o presidente Augusto Cesar Lendoiro passou anos financiando o clube por meio de enormes empréstimos bancários, e eles foram forçados a vender seus melhores jogadores para amenizar os danos. O Deportivo entrou oficialmente em recuperação judicial voluntária em 2013, com uma dívida de € 156 milhões, desencadeando seu período de "ioiô" entre divisões ao longo de uma década.
Em ascensão
Depois de cair para a terceira divisão não profissional em 2020, que reunia 102 times em cinco ligas regionais, havia a expectativa de que o Deportivo voltaria imediatamente. No entanto, o clube acabou preso no limbo por dois anos, perdendo o acesso via play-offs em temporadas consecutivas.
Houve uma boa notícia, porém, na forma de uma aquisição por parte do gigante bancário galego Abanca, que conduziu a recuperação financeira do clube ao se afastar da tradicional cobrança de dívida corporativa, optando em vez disso por usar trocas de dívida por participação acionária e aumentos estratégicos de capital. O ex-técnico de Real Zaragoza e Leganes Imanol Idiakez assumiu então o comando em julho de 2023, e o time começou a subir novamente.
Idiakez levou o Depor ao título da Primera Federacion logo na primeira tentativa, terminando na liderança do Grupo 1 (Norte) após vencer o Barcelona B na rodada final, graças a uma cobrança de falta dramática do ex-atacante do Arsenal Lucas Perez. A campanha da Segunda de 2024-25 trouxe mais baixos do que altos, mas foi principalmente de consolidação, e uma posição no meio da tabela preparou o terreno para uma verdadeira briga pelo acesso.
Houve mais mudanças no banco de reservas, com Idiakez dando lugar a Oscar Gilsanz, antes de Antonio Hidalgo receber um contrato de um ano no Riazor no verão passado. Hidalgo, que passou pela famosa academia La Masia, do Barcelona, e também teve passagens por Tenerife e Malaga, conseguiu estabelecer o mesmo equilíbrio entre pragmatismo estrutural e liberdade ofensiva que Irueta havia aplicado com tanta eficácia, transformando o Depor em uma máquina de contra-pressão.
O Depor garantiu o segundo lugar na Segunda espanhola atrás do Racing Santander em 2025-26, com o acesso confirmado após a vitória por 2 a 0 sobre o Real Valladolid, em que o atacante camaronês Bil Nsongo marcou os dois gols. As comemorações em A Coruna foram intensas, mas o alívio foi o sentimento predominante.
"Estou aqui há três desses longos oito anos, e esse era o objetivo, que agora alcançamos. Mas, quando você está aqui, entende o quanto é importante para a cidade que o Depor esteja na La Liga", disse o CEO do Depor, Massimo Benassi, à La Gazetta Dello Sport. "Havia uma pressão saudável que era palpável todos os dias: cada dia sem La Liga parecia mais um dia em que faltava alguma coisa."
Verão forte
Na tentativa de garantir outra longa permanência na elite, o Deportivo executou uma ambiciosa estratégia de transferências no verão, buscando tanto estrelas de destaque quanto os principais jovens talentos europeus com cláusulas de rescisão. O clube conseguiu contratar 10 novos jogadores com um gasto de apenas € 25 milhões, sendo a maior parte desse valor destinada ao goleiro do Mallorca Leonardo Román Riquelme (€ 9 milhões).
O Depor também contratou Jonathan Asp Jensen, do Bayern de Munique, e Lorenzo Amatucci, da Fiorentina, respectivamente, por € 6 milhões cada, e fechou uma das grandes investidas de toda a janela ao tirar Pierre Emerick Aubameyang do Marseille por apenas € 1,5 milhão. Aubameyang já está bem longe do auge aos 37 anos, mas o ex-atacante de Arsenal e Borussia Dortmund marcou 10 gols na Ligue 1 na última temporada, provando que seu faro de gol na área ainda segue afiado.
Adama Traore, por sua vez, chegou sem custos após deixar o West Ham, acrescentando mais experiência crucial de alto nível ao elenco de Hidalgo, e o Deportivo também recebeu trêscontratações inteligentes por empréstimo no último dia da janela: Jose Maria Gimenez, Angelino e Marc Casado. O Depor também tem uma opção de compra por Casado, e o meio-campista do Barcelona tem potencial para ser o mais impactante entre os reforços, como um ditador de ritmo com ética de trabalho incansável.
Hidalgo ficou satisfeito com os negócios do clube, mas destacou a importância de manter a identidade antes do início da temporada 2026-27. "As chegadas de jogadores como Aubameyang e Adama Traore mudam o perfil técnico deste time, mas não mudam o projeto central que nos levou de volta a La Liga. Estamos confiando bastante na experiência de elite de líderes como Aubameyang e Gimenez para orientar nossos jogadores mais jovens diante das exigências desta divisão."
Super Depor 2.0
Gimenez teve um início animador de trajetória no Riazor, mas disputou apenas três partidas até aqui depois de chegar tarde. Aubameyang, por sua vez, aparentemente levou a sério as palavras de Hidalgo e tem desafiado o tempo de forma impressionante.
O time já foi apelidado de 'Super Depor 2.0' depois de passar invicto pelos primeiros cinco jogos de La Liga, com empates por 1 a 1 contra Elche, Malaga e Getafe, além de vitórias empolgantes sobre Valencia e Villarreal nesse intervalo, antes de finalmente sofrer a derrota para o Sevilla na quarta-feira.
Aubemayang tem sido prolífico, tornando-se o primeiro homem desde Zlatan Ibrahimovic, em 2009-10, pelo Barcelona, a marcar em cada uma das cinco rodadas iniciais, com sua atuação de maior destaque vindo contra o Villarreal. Depois de dar assistências para Luismi Cruz e Zakaria Eddahchouri, Aubameyang marcou o terceiro gol do Depor aos 89 minutos para garantir a vitória por 3 a 2 no El Madrigal.
"O que Aubameyang está fazendo é absolutamente incrível", disse Hidalgo sobre seu impacto. "Ele não perde uma única sessão de treino e trabalha mais duro do que qualquer outra pessoa. Ele tem um talento especial."
O Depor está atualmente em sétimo na tabela e pode acreditar, ao menos, na permanência na metade de cima se Aubameyang conseguir manter sua forma notável. Em outro setor, Cruz deu sequência ao que havia feito na temporada passada como o polo criativo da equipe, Amatucci se adaptou rapidamente para dominar o meio-campo, e Roman está se mostrando uma presença segura como o novo camisa 1. Assim como Gimenez, Casado também tem impressionado em suas duas primeiras partidas pelo clube.
Os torcedores votaram para mudar o nome do time de Deportivo de 'La Coruña' para a versão galega 'A Coruna' durante o verão, mas o novo grupo de jogadores está resgatando os valores que trouxeram tanto sucesso ao clube entre os anos 1990 e o início dos anos 2000. Eles também contam com um treinador seguro, que vai garantir que o foco não diminua.
"Entramos toda semana com essa intenção, sabendo da dificuldade, com muita humildade, sabendo que [a temporada] é muito longa e que sempre é preciso manter os pés no chão. Mas, a partir daí, também jogamos com muita confiança", disse Hidalgo.
Este pode ser o início de mais uma jornada especial. O Deportivo está de volta, e isso só pode ser uma boa notícia para os puristas de La Liga.