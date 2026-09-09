O caso de amor de Zinedine Zidane com a adidas: como o maestro francês se tornou sinônimo da icônica Predator

É o auge do marketing esportivo criar uma sinonímia absoluta entre um produto e um atleta, e a adidas certamente conseguiu isso por meio de sua colaboração de longa data com o ícone francês Zinedine Zidane.

A gigante alemã de material esportivo está celebrando 30 anos de parceria com o ex-superastro do Real Madrid, que assumiu o comando como novo técnico da França no início deste verão, depois que Didier Deschamps deixou o cargo.

O atleta original da adidas Predator, Zidane foi homenageado com um novo par de chuteiras de edição especial. Ele usou as icônicas Preds ao longo de sua brilhante carreira por Juventus, Real Madrid e França, proporcionando inúmeros momentos lendários com a famosa língua e as Três Listras nos pés.

Ao longo de três décadas, esta se tornou uma das parcerias comerciais mais bem-sucedidas da história do futebol e do esporte como um todo, e Zidane segue sendo um rosto da marca até hoje.