O caso de amor de Zinedine Zidane com a adidas: como o maestro francês se tornou sinônimo da icônica Predator
É o auge do marketing esportivo criar uma sinonímia absoluta entre um produto e um atleta, e a adidas certamente conseguiu isso por meio de sua colaboração de longa data com o ícone francês Zinedine Zidane.
A gigante alemã de material esportivo está celebrando 30 anos de parceria com o ex-superastro do Real Madrid, que assumiu o comando como novo técnico da França no início deste verão, depois que Didier Deschamps deixou o cargo.
O atleta original da adidas Predator, Zidane foi homenageado com um novo par de chuteiras de edição especial. Ele usou as icônicas Preds ao longo de sua brilhante carreira por Juventus, Real Madrid e França, proporcionando inúmeros momentos lendários com a famosa língua e as Três Listras nos pés.
Ao longo de três décadas, esta se tornou uma das parcerias comerciais mais bem-sucedidas da história do futebol e do esporte como um todo, e Zidane segue sendo um rosto da marca até hoje.
Momentos inesquecíveis
Indiscutivelmente um dos jogadores mais elegantes da história do futebol, poucos atletas têm uma coleção de melhores momentos comparável à de Zidane, cuja carreira vitoriosa foi marcada por lances de pura qualidade que seguirão vivos na memória por muito tempo.
E a adidas esteve discretamente presente em cada etapa do caminho, uma parte enorme do motivo pelo qual essa parceria fez tanto sucesso. O perfil da Predator cresceu até se tornar, indiscutivelmente, a chuteira mais popular do mercado ao mesmo tempo em que a reputação de Zidane disparava, culminando na conquista da Bola de Ouro.
Zizou usava Preds quando marcou dois gols de cabeça decisivos contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1998, em casa, quando acertou um sublime voleio de pé esquerdo contra o Bayer Leverkusen na decisão da Champions League de 2002, em Glasgow, e quando fez uma audaciosa cavadinha na malsucedida final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, a última partida de sua histórica carreira.
Foram esses os momentos que consolidaram sua ligação com as Três Listras, enquanto ele se transformava em uma superestrela global com as Predators nos pés.
Conexão de três décadas
Contratos de chuteira vêm e vão no futebol, mas a parceria de Zidane com a adidas perdura e evoluiu, estendendo-se muito além daquela carreira icônica como jogador, encerrada há cerca de 20 anos.
Ao lado de outro ex-Real Madrid, David Beckham, o homem de 54 anos ainda atua como embaixador da marca e como um pilar da cultura do futebol, seguindo como estrela das reverenciadas campanhas publicitárias da adidas e modelando seus lançamentos mais recentes ao lado da atual safra de talentos da marca, incluindo Lamine Yamal e Jude Bellingham.
Longe dos gramados, ele fortaleceu essa posição ao se tornar um dos rostos da Y-3, uma linha pioneira de sportswear de luxo que remonta a 2002, criada a partir da colaboração entre a adidas e o renomado estilista japonês Yohji Yamamoto.
Ao explicar a força desse vínculo à SoccerBible em 2017, Zidane disse: "O que mais valorizo é a lealdade. A adidas sempre esteve lá por mim. Nos bons momentos, claro, mas também quando as coisas estavam um pouco mais complicadas. Nossa história começou lá em 1996, e a adidas ainda está ao meu lado hoje.
"Temos um vínculo muito especial. Uma relação fantástica. É mais do que apenas um contrato entre nós, é mais do que isso. Entre a adidas e eu, é uma história de 20 anos. Isso é ótimo."
A homenagem especial da adidas
É mais do que justo que, depois de 30 longos anos juntos, a adidas tenha homenageado sua ligação duradoura com o lendário Zizou. Para marcar a ocasião, a gigante do material esportivo lançou uma edição especial da Predator que presta tributo ao talento verdadeiramente único do francês.
Como convém a um jogador da elegância e do requinte de Zidane, a chuteira chega em uma clássica e limpa combinação de branco com detalhes em dourado metálico. Os detalhes em azul, branco e vermelho nas laterais fazem referência às suas conquistas com a França, enquanto a chuteira também traz a marca exclusiva 'ZZ30'.
O design também incorpora o que a adidas chama de detalhes "profundamente pessoais", que retratam seus lendários dias como jogador. Na famosa língua dobrável, você encontra o logotipo de assinatura de Zidane em dourado, inspirado naquele voleio absurdo de 2002.
Até as tiras fazem parte da história, com cada chuteira representando um capítulo diferente da vida do ex-jogador de 54 anos. No pé direito, estão as cidades que definiram sua carreira: Cannes, Bordeaux, Turim e Madri. A esquerda traz referências às suas raízes, citando comunidades e clubes amadores em sua cidade natal, Marselha, e nos arredores.
"Sinônimo de como eu queria jogar"
Ao falar sobre o lançamento, Zidane revelou o quanto sua ligação com a adidas e com a chuteira Predator, com a qual ele se tornou sinônimo, significam para ele.
"O futebol me proporcionou muitas memórias inesquecíveis, e a adidas faz parte dessa jornada desde o começo", disse. "A Predator ocupa um lugar especial nessa história. Foi a chuteira que usei em alguns dos momentos mais importantes da minha carreira e que se tornou sinônimo da forma como eu queria jogar.
"Quando olho para essa chuteira, vejo momentos, lugares e pessoas que moldaram minha trajetória. É uma forma especial de celebrar 30 anos juntos e de compartilhar essa história com uma nova geração de jogadores."
Uma das parcerias de marca mais bem-sucedidas da história do futebol, não seria nenhuma surpresa ver essa colaboração frutífera continuar por muitos anos.