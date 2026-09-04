"Isso significa mais" foi um slogan autoengrandecedor promovido pelo departamento de marketing do Liverpool alguns anos atrás e que, compreensivelmente, irritou profundamente os torcedores rivais, mas era um sentimento compartilhado por Jurgen Klopp.

O icônico técnico alemão pode ter interrompido a hegemonia perene do Bayern de Munique na Bundesliga durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, enquanto também conduziu o Liverpool à sua sexta Copa da Europa, além de um primeiro título nacional em 30 anos, mas foi a conquista da Copa da Liga de 2024 com uma infinidade de jogadores da base dos Reds que Klopp considera a maior realização de sua carreira.

Por quê? Porque quatro anos antes, depois de ver Curtis Jones marcar seu primeiro gol na Premier League pelo Liverpool, Klopp havia revelado que seu "sonho" era "ter todos os garotos [da base] no time principal". "O que queremos", continuou o ícone da Kop, "é ser o lugar para todos com uma alma scouse."

Assim, pareceu que esse aparente sonho impossível havia se realizado quando os "garotos de Klopp" venceram o Chelsea "bilionário e amarelão" em Wembley, em 25 de fevereiro de 2024.

"O que vemos aqui hoje é tão excepcional, porque essas coisas não acontecem no futebol", disse um Klopp eufórico aos repórteres depois que Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell e Jayden Danns saíram do banco para ajudar o Liverpool a cruzar a linha de chegada.

"Me disseram lá fora que existe uma expressão em inglês: 'Você não ganha troféus com crianças' – eu não sabia disso." Mas, ainda assim, ele sentiu como se tivesse, assim como Sir Alex Ferguson muitos anos antes dele, provado que todos estavam errados.

"É facilmente o troféu mais especial que já ganhei", insistiu Klopp. "Eu me orgulhei de tantas coisas, foi realmente avassalador. Ver os rostos dos garotos depois do jogo... No futebol, você ainda consegue criar histórias que definitivamente ninguém jamais vai esquecer? É muito difícil encontrar uma história parecida, com jogadores da base entrando contra um time de altíssimo nível e ainda assim vencendo. Nunca ouvi falar disso ter acontecido antes."

O que talvez seja triste é que isso talvez nunca aconteça de novo, pelo menos não com o Liverpool.