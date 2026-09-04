'Nenhum Scouser no nosso time' - o Liverpool corre um risco real de perder sua identidade local e alienar as pessoas que representa
"Isso significa mais" foi um slogan autoengrandecedor promovido pelo departamento de marketing do Liverpool alguns anos atrás e que, compreensivelmente, irritou profundamente os torcedores rivais, mas era um sentimento compartilhado por Jurgen Klopp.
O icônico técnico alemão pode ter interrompido a hegemonia perene do Bayern de Munique na Bundesliga durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, enquanto também conduziu o Liverpool à sua sexta Copa da Europa, além de um primeiro título nacional em 30 anos, mas foi a conquista da Copa da Liga de 2024 com uma infinidade de jogadores da base dos Reds que Klopp considera a maior realização de sua carreira.
Por quê? Porque quatro anos antes, depois de ver Curtis Jones marcar seu primeiro gol na Premier League pelo Liverpool, Klopp havia revelado que seu "sonho" era "ter todos os garotos [da base] no time principal". "O que queremos", continuou o ícone da Kop, "é ser o lugar para todos com uma alma scouse."
Assim, pareceu que esse aparente sonho impossível havia se realizado quando os "garotos de Klopp" venceram o Chelsea "bilionário e amarelão" em Wembley, em 25 de fevereiro de 2024.
"O que vemos aqui hoje é tão excepcional, porque essas coisas não acontecem no futebol", disse um Klopp eufórico aos repórteres depois que Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell e Jayden Danns saíram do banco para ajudar o Liverpool a cruzar a linha de chegada.
"Me disseram lá fora que existe uma expressão em inglês: 'Você não ganha troféus com crianças' – eu não sabia disso." Mas, ainda assim, ele sentiu como se tivesse, assim como Sir Alex Ferguson muitos anos antes dele, provado que todos estavam errados.
"É facilmente o troféu mais especial que já ganhei", insistiu Klopp. "Eu me orgulhei de tantas coisas, foi realmente avassalador. Ver os rostos dos garotos depois do jogo... No futebol, você ainda consegue criar histórias que definitivamente ninguém jamais vai esquecer? É muito difícil encontrar uma história parecida, com jogadores da base entrando contra um time de altíssimo nível e ainda assim vencendo. Nunca ouvi falar disso ter acontecido antes."
O que talvez seja triste é que isso talvez nunca aconteça de novo, pelo menos não com o Liverpool.
Fim de uma era
Quando Jones concluiu sua muito especulada transferência para a Inter, em 21 de agosto, o consenso geral era de que o Liverpool tinha ficado com pouca alternativa a não ser fechar o negócio. O internacional inglês havia entrado no último ano de contrato e não tinha intenção de assinar um novo. O torcedor do Liverpool desde a infância já não estava mais feliz em Anfield.
Arne Slot pode ter sido demitido ao fim da última temporada, que terminou com Jones sendo utilizado improvisadamente na lateral direita, mas o jogador de 25 anos queria mais minutos em sua posição de preferência no meio-campo, e não havia garantia de que conseguiria isso sob o comando de Andoni Iraola, o que tornou a transferência inevitável.
De fato, grande parte da repercussão se concentrou na taxa relativamente baixa (Jones saiu por apenas £25 milhões no mesmo verão em que o rebaixado West Ham vendeu Mateus Fernandes ao Tottenham por mais de três vezes esse valor) e no receio de que o Liverpool não contratasse um substituto, algo ao mesmo tempo compreensível e bem fundamentado. Desde o início de seu trabalho, Iraola vinha sendo bastante vocal sobre o fato de querer mais opções no meio-campo, não menos.
No entanto, o espanhol também havia manifestado publicamente o desejo de manter Jones, e não apenas porque o considerava "muito bem" como jogador. "É muito importante que ele seja de Liverpool, que seja daqui", disse o técnico do Liverpool ao ser questionado sobre o futuro de Jones em julho.
A opinião de Iraola era totalmente previsível. Como um basco orgulhoso, que passou a maior parte da própria carreira defendendo o Athletic Club, ele entende melhor do que a maioria a importância de jogadores terem uma ligação forte com o time, e até com as pessoas, que representam.
"Vejo muitas semelhanças [entre Liverpool e Bilbao]", disse Iraola aos repórteres durante a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos. "Esse senso de pertencimento, de ser um pouco diferente, e também essa conexão com jogadores da base."
O que, então, devemos pensar do fato de que a saída de Jones significa que o Liverpool não tem um único jogador de Liverpool em seu elenco principal pela primeira vez na era moderna? Afinal, já havia temores de que o clube estivesse perdendo sua identidade mesmo antes da saída de Jones.
Longe de suas raízes
O Fenway Sports Group (FSG) fez, sem dúvida, um ótimo trabalho à frente do Liverpool, com os proprietários americanos pegando um clube que estava à beira da falência em 2010 e transformando-o em uma das equipes mais lucrativas do futebol mundial.
No entanto, grupos de torcedores como o Spirit of Shankly (SOS) criticam o aumento no preço dos ingressos, já que há muito tempo existe a percepção de que os torcedores locais estão sendo impedidos de ir aos jogos pelos altos valores cobrados. "A receita de dia de jogo representa uma proporção relativamente pequena da receita total, mas isso tem um custo para a acessibilidade, a lealdade e a confiança", escreveu o SOS em uma carta aberta ao FSG no início deste ano.
A notícia do mês passado de que a 1892 Holdings, um consórcio apoiado pelo incrivelmente divisivo fundador da Amazon Jeff Bezos, adquiriu uma participação de 38 por cento no clube, e agora está em posição de concluir uma aquisição total nos próximos 12 meses, só aumentou as preocupações de que o Liverpool está se afastando cada vez mais de suas raízes.
Como Kieran Maguire, do 'The Price of Football Podcast', disse à GOAL na época, "Liverpool é uma cidade operária muito orgulhosa, e o medo mais amplo, que já existia, da marginalização da base tradicional de torcedores só foi agravado por esse desenvolvimento.
"Muitos torcedores já estão preocupados com o fato de que mais ingressos irão para pessoas mais ricas, e por preços extorsivos, e isso continuaria a diluir o que torna uma ida a Anfield única. Para o povo de Liverpool, o clube é muito mais do que uma atração turística, e você não quer a contínua 'Disneyficação' de algo que faz parte da história, da herança e da identidade da cidade."
Virando Madrid?
Há, então, um risco evidente de que a conexão entre o Liverpool e seus torcedores só enfraqueça ainda mais com a ausência de garotos da região em campo. A lenda do clube Steven Gerrard chegou a admitir no início deste verão que era totalmente contra a venda de Jones pelo simples fato de ele ser um Scouser de nascimento e criação.
"Eu só acho que, naturalmente, estando perto do Liverpool, crescendo na cidade, nós entendemos as exigências do clube, o estilo, o que os torcedores querem", disse o ex-capitão do Liverpool e treinador das categorias de base à BFM Radio. “Isso está enraizado em nós porque conhecemos a cidade de cabo a rabo. Por esse motivo, acho que a base do nosso clube é crucial, já que considero fundamental que sigamos produzindo talentos formados em casa.
"O Liverpool sempre foi muito bom nisso. Se você olhar para trás, Michael Owen, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold, eu mesmo, até jogadores como Jay Spearing e Stephen Warnock, que não disputam a [mesma] quantidade de jogos, entram no time e entendem os valores e os princípios do que somos."
O já citado Carragher, porém, já não tem tanta certeza de que o Liverpool ainda saiba exatamente o que é, ao menos em termos de recrutamento de jogadores.
"O que fizemos no verão passado, eu realmente não gostei", disse o ex-zagueiro do Liverpool ao Football Ramble. "Pareceu um verão de Real Madrid: Florian Wirtz, Alexander Isak, vamos pegar Hugo Ekitike, outro atacante, por £ 80 milhões, mesmo tendo um por £ 125 milhões.
"Neste verão, é tudo sobre Bradley Barcola. E aqueles tempos de antes, quando montamos aquele time com Klopp e contratávamos jogadores sobre os quais as pessoas não tinham tanta certeza e conseguíamos ótimo custo-benefício? Eu quase quero voltar a isso." Carragher certamente não está sozinho nesse sentido, mas parece que o Liverpool, assim como o próprio jogo, está seguindo na direção oposta.
Claro, a base não está sem representação no elenco atual. Rio Ngumoha pode ter sido contratado junto ao Chelsea, mas tecnicamente é um ex-jogador das categorias de base, enquanto Trey Nyoni foi opção no banco sem entrar na vitória sobre o Chelsea na Copa da Liga que encheu Klopp de orgulho e deve ter papel de destaque nesta temporada. O já prestes a voltar à forma física ideal Danns também pode retornar ao radar do time principal, já que Isak é o único camisa 9 de ofício do Liverpool, com Ekitike provavelmente fora até 2027.
Como Carragher observou, porém, houve uma mudança perceptível na estratégia de recrutamento em Anfield, com as quatro contratações mais caras da história do clube tendo sido feitas nas duas últimas janelas de transferências de verão, e isso tornou ainda mais difícil para os talentos formados em casa conseguirem espaço.
De fato, após contratar Barcola junto ao Paris Saint-Germain pouco antes do fechamento da janela de transferências de verão, o Liverpool agora está em posição de escalar três jogadores de mais de £ 100 milhões no duelo de sexta-feira pela Premier League com o Ipswich Town, em Portman Road, mas Iraola não terá um único garoto da região para escolher.
Nesse sentido, Klopp estava certo: o triunfo do Liverpool na Copa da Liga foi único e dificilmente será repetido. E não apenas porque é tão difícil ganhar títulos com garotos. Isso também se deve ao fato de que algumas pessoas dentro e ao redor de Anfield parecem ter se esquecido de que ter uma alma Scouse significa mais do que absolutamente qualquer outra coisa.