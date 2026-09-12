"Nada se compara a isso" - Athletic é mais do que um clube
O Barcelona ainda gosta de afirmar que é "mais do que um clube". Infelizmente, isso já não é verdade há algum tempo. Hoje em dia, absolutamente qualquer coisa pode ser comprada no Barça, de espaço em uma camisa antes imaculada ao próprio nome do estádio. Em seu desespero para seguir competitivo, o clube catalão basicamente vendeu a alma ao maior lance. Alguns torcedores diriam que foi um preço que valeu a pena pagar.
O Barça provavelmente teria sido forçado a suportar algumas temporadas sem títulos depois de ser deixado à beira da falência por Josep Maria Bartomeu, caso seu sucessor tivesse agido com prudência em resposta a anos de excessos, mas, em vez disso, está na briga pelo terceiro título espanhol consecutivo graças a Joan Laporta e suas alavancas, que apostou o futuro do clube no sucesso imediato.
Mas o que o Barça ganhou em títulos, perdeu em status. O Blaugrana já não é mais diferente. Já não é mais especial. Já não é mais único. O Athletic Club ainda é, porém.
"Nada se compara a isso"
Quando Ernesto Valverde levou o Athletic ao título da Copa do Rei em 2024, ele disse que foi a conquista mais significativa de toda a sua vida no futebol. Valverde havia conquistado dois títulos com o Barcelona como jogador, e quatro como treinador, mas admitiu: "Nada se compara a isso." Por quê?
Bem, isso se deveu em parte ao fato de o Athletic não conquistar um título havia 40 anos, e de ter perdido seis finais nesse período.
Mas, para Valverde e todas as outras pessoas ligadas ao clube, havia algo além disso. Erguer a Copa do Rei não apenas tirou um peso das costas dos bascos, como também validou toda uma filosofia, oferecendo uma prova concreta de que era possível alcançar o sucesso na era moderna dominada pelo dinheiro sem comprometer seus princípios nem mudar sua maneira de agir.
"Esta taça é diferente de qualquer outra", disse Valverde, "por causa de quem somos." E quem eles são é realmente notável.
Modelo "único"
O Athletic Club é realmente o orgulho de Bilbao. Até mesmo os moradores locais que não acompanham futebol torcem pelo time, que, há mais de um século, é um símbolo desafiador do povo basco e de sua cultura.
"O Athletic Club não pode ser entendido sem compreender nossos valores", disse o membro da diretoria Igor San Roman. "Este clube defende um modelo que é único no mundo, os valores e princípios que conseguimos promover ao longo de nossos 127 anos de história: lealdade a um clube, lealdade às cores e, acima de tudo, lealdade à comunidade que ele representa.
"Há uma mensagem duradoura, que é a de que a lealdade não morreu. Essa é a mensagem que queremos que nossos jogadores transmitam."
E eles continuam a fazer isso porque o Athletic jamais abandonou sua orgulhosa política de escalar apenas jogadores com raízes bascas ou formação no País Basco.
Obviamente, é uma estratégia de recrutamento bastante restritiva. O País Basco pode ser composto por sete províncias históricas que se estendem do norte da Espanha ao sul da França, mas elas somam pouco mais de três milhões de pessoas no total.
O Athletic, porém, aproveita ao máximo o talento à sua disposição ao investir pesadamente no futebol de base. O clube também cultiva cuidadosamente o vínculo profundo que já existe entre Bilbao e seu time de futebol. Como o zagueiro Dani Vivian disse ao The Guardian, "É como se você não escolhesse ser torcedor do Athletic; você nasce com isso.
"Para nós, não é apenas a história recente, não é apenas o esporte, mas a forma como o clube trata seu povo, como chega até ele. É uma maneira muito especial de ser, que pouquíssimos clubes conseguem criar."
Consequentemente, embora o clube tenha uma área de captação relativamente pequena, o resultado final é um elenco composto pelos mesmos valores, orgulho e paixão.
Assim, o Athletic se torna "um modo de vida", como definiu o lendário ponta Julen Guerrero, para cada jogador com a sorte de representar o clube e seu próprio povo.
"Isso está muito enraizado, na forma como trabalhamos com a nossa base, na nossa ideologia", explicou Vivian. "Há uma identificação que todos compartilhamos no vestiário: isso definitivamente nos ajuda a competir."
Símbolo de esperança
Inevitavelmente, disputar títulos hoje é mais difícil do que já foi um dia. A distância entre os que têm e os que não têm aumentou dramaticamente desde a criação da Champions League nos últimos anos. Mas isso só tornou o triunfo do Athletic na Copa ainda mais especial.
Quando Unai Simon disse que eles esperaram a vida toda para comemorar a conquista de um grande título em Bilbao, não estava exagerando. Nenhum integrante do elenco sequer havia nascido da última vez que o Athletic ergueu um troféu, lá em 1984, quando o time de Javier Clemente conquistou a dobradinha e marcou a ocasião ao levar a barca 'La Gabarra' pela Ria de Bilbao, enquanto mais de um milhão de pessoas assistiam.
Essas cenas espetaculares foram repetidas por Simon e companhia depois que derrotaram o Mallorca nos pênaltis para acabar com 40 anos de sofrimento. "Esse sempre foi o nosso sonho; nossos avós e pais nos contaram sobre isso. Puta merda!" vibrou o goleiro a bordo da embarcação.
Para Valverde, as cenas de alegria em Bilbao foram tão estonteantes quanto totalmente previsíveis. "Este é o clube mais fascinante do mundo", destacou ele, "e, quando se trata de comemorar, é o melhor."
E isso realmente se deve a quem eles são e ao que representam. O CD Guadalajara pode empregar apenas jogadores do México, mas o Athletic é mesmo um ponto fora da curva no mais alto nível do futebol de clubes por restringir seu recrutamento a uma região e, como até o Barcelona já admitiu anteriormente em seu próprio site, "É uma prova da qualidade do futebol na região que o Athletic tenha permanecido tão competitivo diante da 'globalização' do futebol."
É, claro, uma verdadeira pena que o Barça não tenha mostrado níveis semelhantes de resistência. Mas pelo menos o Athletic permaneceu fiel a si mesmo e, exatamente por isso, não é amado apenas em Bilbao. Como diz Valverde, o clube é respeitado e reverenciado no mundo todo, porque oferece conforto àqueles que ficaram profundamente desiludidos com o rumo que o jogo tomou.
"As pessoas reconhecem a nossa filosofia, a forma como competimos", disse ele. "Lá no fundo, talvez isso o reconcilie com o futebol."
Nesse sentido, é o Athletic que é mais do que um clube. É uma fonte de esperança.