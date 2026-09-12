O Athletic Club é realmente o orgulho de Bilbao. Até mesmo os moradores locais que não acompanham futebol torcem pelo time, que, há mais de um século, é um símbolo desafiador do povo basco e de sua cultura.

"O Athletic Club não pode ser entendido sem compreender nossos valores", disse o membro da diretoria Igor San Roman. "Este clube defende um modelo que é único no mundo, os valores e princípios que conseguimos promover ao longo de nossos 127 anos de história: lealdade a um clube, lealdade às cores e, acima de tudo, lealdade à comunidade que ele representa.

"Há uma mensagem duradoura, que é a de que a lealdade não morreu. Essa é a mensagem que queremos que nossos jogadores transmitam."

E eles continuam a fazer isso porque o Athletic jamais abandonou sua orgulhosa política de escalar apenas jogadores com raízes bascas ou formação no País Basco.

Obviamente, é uma estratégia de recrutamento bastante restritiva. O País Basco pode ser composto por sete províncias históricas que se estendem do norte da Espanha ao sul da França, mas elas somam pouco mais de três milhões de pessoas no total.

O Athletic, porém, aproveita ao máximo o talento à sua disposição ao investir pesadamente no futebol de base. O clube também cultiva cuidadosamente o vínculo profundo que já existe entre Bilbao e seu time de futebol. Como o zagueiro Dani Vivian disse ao The Guardian, "É como se você não escolhesse ser torcedor do Athletic; você nasce com isso.

"Para nós, não é apenas a história recente, não é apenas o esporte, mas a forma como o clube trata seu povo, como chega até ele. É uma maneira muito especial de ser, que pouquíssimos clubes conseguem criar."

Consequentemente, embora o clube tenha uma área de captação relativamente pequena, o resultado final é um elenco composto pelos mesmos valores, orgulho e paixão.

Assim, o Athletic se torna "um modo de vida", como definiu o lendário ponta Julen Guerrero, para cada jogador com a sorte de representar o clube e seu próprio povo.

"Isso está muito enraizado, na forma como trabalhamos com a nossa base, na nossa ideologia", explicou Vivian. "Há uma identificação que todos compartilhamos no vestiário: isso definitivamente nos ajuda a competir."