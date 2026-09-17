LEIPZIG, Alemanha -- o RB Leipzig não queria vender Yan Diomande.

Ali estava um jogador de nível de estrela como eles nunca tiveram para chamar de seu. O clube tentou o máximo que pôde mantê-lo. Guerras nas redes sociais se desenrolavam ao redor, com especulações sobre negociações e taxas recordes do clube. O diretor esportivo Marcel Schafer chegou a se envolver, afirmando publicamente que o Red Bull não havia fechado acordo com ninguém. O Leipzig acredita que Diomande pode e vai se tornar um dos melhores do mundo. Foi por isso que insistiu para que, se ele saísse, houvesse um bônus de Bola de Ouro no acordo.

O Liverpool teria encaminhado a contratação. Depois, foi a vez do PSG. No fim, o Real Madrid fez a maior proposta. Por € 140 milhões, o que não é um consolo pequeno, o Leipzig perdeu seu maior patrimônio.

“100%, a intenção não era vender Yan Diomande. Por que faríamos isso? Mas, de novo, somos um clube que precisa de receita de transferências... claro que nossa intenção é manter um jogador por pelo menos dois anos... se o Real Madrid aparece, é difícil”, disse Schafer.

Há alguns anos, isso teria sido o procedimento padrão. O Leipzig compra talento barato e depois o encaminha ao topo do futebol europeu. Por mais de uma década, esse foi um modus operandi eficiente e o ponto de partida de alguns dos jogadores mais realizados da Europa. Mas as coisas mudam. Mudanças no mercado de transferências, uma marca em crescimento, presença constante na Champions League e uma crença em todo o clube de que conquistas maiores são possíveis ali. O Leipzig era um operador inteligente, com reputação por negociar bem e talvez atuar um pouco acima de seu peso financeiro. Agora, é hora de uma abordagem diferente. Agora, é hora de pensar jovem.

“Cinco, seis, sete anos atrás, era como se, se eles fossem uma estrela em ascensão na Alemanha... era quase certo, na minha opinião, que esse jogador, não importa o nome, se mudaria para Leverkusen, Dortmund ou Leipzig. Agora, é como se até todos os times da Premier League estivessem atrás deles e tentassem contratar esse tipo de jogador. Então, para nós, isso será complicado nos próximos anos”, afirmou Schafer.

E quando você não consegue competir financeiramente, ou, pelo menos, não consegue encontrar o valor que encontrava antes, então o jogo moderno força uma mudança rápida de rumo. O Leipzig, apesar de todas as suas conquistas na venda de jovens jogadores, nunca realmente desenvolveu um dos seus. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: todos foram vendidos a clubes que disputam a Champions League por somas enormes. Mas todos foram observados em outros lugares. Isso não era problema quando o Leipzig tinha um domínio absoluto sobre Paris, Salzburgo, Viena e as partes inferiores da Bundesliga.

Agora, porém, não tem mais esse controle. O Leipzig perde esses jogadores para clubes de outras partes da Europa. Então, o foco precisa vir de dentro.

“No passado, nosso modelo de negócios era mais sobre recrutar jogadores bastante jovens, mas já profissionais, da Europa, aos 18, 19, 20 anos, trabalhar com eles por dois ou três anos e depois, obviamente, vendê-los de novo. Não tivemos sucesso no passado em trazer jogadores muito jovens, de 15, 16 anos, ou até mais novos, trabalhar com eles em nossa academia e depois promovê-los ao time principal ou vendê-los”, disse o chefe de desenvolvimento de base David Wagner à GOAL.