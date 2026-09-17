"Mudou muito": RB Leipzig repensa sua fórmula de sucesso após perder Yan Diomande para o Real Madrid
LEIPZIG, Alemanha -- o RB Leipzig não queria vender Yan Diomande.
Ali estava um jogador de nível de estrela como eles nunca tiveram para chamar de seu. O clube tentou o máximo que pôde mantê-lo. Guerras nas redes sociais se desenrolavam ao redor, com especulações sobre negociações e taxas recordes do clube. O diretor esportivo Marcel Schafer chegou a se envolver, afirmando publicamente que o Red Bull não havia fechado acordo com ninguém. O Leipzig acredita que Diomande pode e vai se tornar um dos melhores do mundo. Foi por isso que insistiu para que, se ele saísse, houvesse um bônus de Bola de Ouro no acordo.
O Liverpool teria encaminhado a contratação. Depois, foi a vez do PSG. No fim, o Real Madrid fez a maior proposta. Por € 140 milhões, o que não é um consolo pequeno, o Leipzig perdeu seu maior patrimônio.
“100%, a intenção não era vender Yan Diomande. Por que faríamos isso? Mas, de novo, somos um clube que precisa de receita de transferências... claro que nossa intenção é manter um jogador por pelo menos dois anos... se o Real Madrid aparece, é difícil”, disse Schafer.
Há alguns anos, isso teria sido o procedimento padrão. O Leipzig compra talento barato e depois o encaminha ao topo do futebol europeu. Por mais de uma década, esse foi um modus operandi eficiente e o ponto de partida de alguns dos jogadores mais realizados da Europa. Mas as coisas mudam. Mudanças no mercado de transferências, uma marca em crescimento, presença constante na Champions League e uma crença em todo o clube de que conquistas maiores são possíveis ali. O Leipzig era um operador inteligente, com reputação por negociar bem e talvez atuar um pouco acima de seu peso financeiro. Agora, é hora de uma abordagem diferente. Agora, é hora de pensar jovem.
“Cinco, seis, sete anos atrás, era como se, se eles fossem uma estrela em ascensão na Alemanha... era quase certo, na minha opinião, que esse jogador, não importa o nome, se mudaria para Leverkusen, Dortmund ou Leipzig. Agora, é como se até todos os times da Premier League estivessem atrás deles e tentassem contratar esse tipo de jogador. Então, para nós, isso será complicado nos próximos anos”, afirmou Schafer.
E quando você não consegue competir financeiramente, ou, pelo menos, não consegue encontrar o valor que encontrava antes, então o jogo moderno força uma mudança rápida de rumo. O Leipzig, apesar de todas as suas conquistas na venda de jovens jogadores, nunca realmente desenvolveu um dos seus. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: todos foram vendidos a clubes que disputam a Champions League por somas enormes. Mas todos foram observados em outros lugares. Isso não era problema quando o Leipzig tinha um domínio absoluto sobre Paris, Salzburgo, Viena e as partes inferiores da Bundesliga.
Agora, porém, não tem mais esse controle. O Leipzig perde esses jogadores para clubes de outras partes da Europa. Então, o foco precisa vir de dentro.
“No passado, nosso modelo de negócios era mais sobre recrutar jogadores bastante jovens, mas já profissionais, da Europa, aos 18, 19, 20 anos, trabalhar com eles por dois ou três anos e depois, obviamente, vendê-los de novo. Não tivemos sucesso no passado em trazer jogadores muito jovens, de 15, 16 anos, ou até mais novos, trabalhar com eles em nossa academia e depois promovê-los ao time principal ou vendê-los”, disse o chefe de desenvolvimento de base David Wagner à GOAL.
Construindo o centro de treinamento certo
O centro de treinamento do RB Leipzig é impecável. Localizado a não mais que 15 minutos de carro do centro da cidade, o complexo parece e se sente tão tecnológico quanto quando abriu as portas em 2015. Ralf Rangnick, mais conhecido pelo público de língua inglesa como o homem que declarou que o Manchester United precisava de uma "cirurgia de coração aberto", moldou a academia do Leipzig para ser a melhor da categoria.
Se uma ideia nova e tecnológica no futebol não começou aqui, então certamente o Leipzig gastou dinheiro para aperfeiçoá-la. A academia tem nove campos, incluindo um estádio com capacidade para pouco menos de 2.000 pessoas para o time feminino, e sim, você pode comprar Red Bull lá. São os detalhes que fazem a diferença aqui. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, desde as telas de análise de vídeo ao vivo nos campos de treinamento até as ilusões de ótica no papel de parede que retratam touros correndo "com" ou "contra" você, dependendo de se você está caminhando para o vestiário da casa ou o visitante.
Os vestiários ficam gradualmente maiores de acordo com a faixa etária. Uma sauna fica localizada entre as instalações do sub-17 e do sub-19, com os jogadores tendo de provar que são "maduros" o suficiente para cuidar do próprio corpo ao usá-la.
Um circuito de obstáculos ao estilo American Ninja Warrior é usado para testar a agilidade dos jovens, com o time principal impedido de colocar suas habilidades à prova, já que o risco de lesão é significativo demais. Uma pista coberta, feita com o mesmo gramado híbrido em que os jogadores treinam, é usada para testar velocidade, com sensores alinhados a cada cinco metros para monitorar os dados. Jogadores da base do sub-16 para cima têm seus próprios dormitórios. Os mais jovens vivem com famílias anfitriãs na cidade ou fazem o trajeto diariamente. Há um tutor no local para acompanhar os estudos dos jogadores. Se você não rende na sala de aula, não joga.
Cada integrante do elenco, da base ao time principal, tem acesso a um aplicativo que monitora seu treinamento e nutrição, além de oferecer vídeos personalizados para estudo, 24 horas por dia. Uma TV no lobby das instalações exibe clipes de todos os outros clubes da Red Bull em um loop constante, saltando de país em país, de faixa etária em faixa etária.
É algo de última geração e segue melhorando. Então, por que apenas três formados na base do RB Leipzig fizeram mais de 100 partidas na Bundesliga?
"Não é uma questão de instalações", disse Wagner.
"Nunca tive um técnico que barrasse um jogador que é melhor do que todos os outros"
Wagner foi contratado no ano passado para encontrar algumas soluções. Ele esteve entre as contratações de destaque supervisionadas pelo ex-chefe global de esporte Jurgen Klopp. Wagner e Klopp têm uma amizade de toda a vida. Wagner foi padrinho de casamento de Klopp. A familiaridade ajudou, admitiu Wagner. Mas a experiência de Wagner como técnico na Premier League, onde viu com que frequência os clubes revelam grandes talentos, também ajudou.
Ele acredita que é aí que a Alemanha, e o Leipzig, realmente precisam correr atrás.
“A Inglaterra é muito melhor do que nós [no desenvolvimento de jovens]. Obviamente, conheço muito bem a Inglaterra porque trabalhei muitos anos [lá]. Eles estão totalmente focados em programas de desenvolvimento individual dentro do treino coletivo. Eles não têm tabela até o sub-16. Eles se encontram no fim de semana. Jogam partidas. Gostam de vencer os jogos, mas ninguém se importa”, explicou Wagner.
E essa última parte, jogar partidas, é o principal foco de Wagner. No ano passado, as equipes de base do RB Leipzig disputaram de 30 a 40 jogos em todas as categorias. Neste ano, graças à UEFA Youth League e a uma competição criada pelo próprio clube, esse número vai passar de 50. Não há forma melhor de projetar desempenho do que uma partida de 90 minutos. O Leipzig se certificou de disputar mais delas.
Para uma geração que o clube acredita que talvez precise endurecer um pouco, isso simplesmente faz sentido.
“Meu filho estava jogando, e eles estavam vencendo por algo como 6, 7 a 0. Os melhores jogadores têm que sair porque isso não é respeitoso com o adversário, e eu penso: ‘que p*rra é essa?’, sabe, fazer gols demais?”, disse Schafer.
Ele quer garotos dispostos a transformar um 7 a 0 em 20 a 0. Historicamente, porém, seu clube tem tido dificuldades para integrá-los ao time principal. Pode ser um problema mais amplo da Alemanha Oriental. Uma área com população de 10 milhões, excluindo Berlim, produziu um integrante da seleção para a Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, o talento certamente existe. Leipzig tem uma cultura de futebol e não está tão distante de celeiros como Berlim e Frankfurt, que produzem jogadores há décadas. Convencer jovens a jogar pelo Leipzig, porém, é complicado, especialmente pela falta de um caminho claro e evidente para os talentos.
“A maioria dos jogadores, ou pais, ou agentes, quando precisa tomar uma decisão, olha quantos jogadores eles colocaram no time principal, e obviamente essa não é uma carta que podemos usar porque não fizemos isso no passado. Isso obviamente significa que não temos a melhor reputação na Alemanha”, disse Wagner.
Então, qual é a solução? Wagner admitiu que, na verdade, não tem uma. Não existe uma solução milagrosa única.
"Temos que fazer uma mudança. Vamos pegar nosso hardware, que é bom, mas garantir que mudemos o software", disse Wagner.
Basta que alguns deem certo, então. Seja um garoto local brilhando no time principal ou uma geração de produtos da base deixando sua marca, o clube acredita que o sucesso com jogadores formados em casa está próximo.
“Esse é definitivamente o nosso objetivo. Mas às vezes é até uma questão de timing. Quem está no seu time principal na mesma posição? Quem te dá confiança? Às vezes encaixa; às vezes não encaixa. Mas eu nunca tive um treinador bloqueando um jogador que é melhor do que todos os outros”, disse Schafer.
Administrar vitórias e desenvolvimento
Claro, há uma certa contradição a ser enfrentada. O RB Leipzig está tentando promover uma onda de novos talentos. Também está tentando competir. Encontrar esse equilíbrio é difícil. A movimentação do clube nesta offseason sugere que ele está tentando fazer as duas coisas, mas talentos prontos para a Bundesliga são difíceis de encontrar. Depois de vender Diomande por uma taxa recorde do clube, a equipe reinvestiu relativamente pouco. Maxime Esteve chegou do Burnley. Rocco Reitz e Marc Guiu também foram contratados.
A principal chegada foi a do ídolo do clube Christopher Nkunku, contratado por empréstimo após passagens sem sucesso por Chelsea e Milan. Nkunku explicou que voltar ao lugar onde foi eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga em 2022 vai ajudá-lo a reencontrar seu melhor futebol.
“Acho que, neste momento, preciso voltar a gostar de futebol. Apenas pensar em futebol e jogar partidas, e também sentir prazer em campo, fazer o que quero fazer, e essa era a melhor opção para mim neste momento”, disse Nkunku.
Isso significa uma certa mudança de abordagem para o atacante, famoso por ser discreto, que agora deve ser a figura eloquente e vocal do clube.
“É difícil para mim porque sou um cara reservado, então estou sempre focado nas minhas próprias coisas. Agora sinto que este é o momento de compartilhar, porque a geração mais jovem precisa entender o que é um alto nível e a necessidade de ajuda... quando eu era jovem também, muitos jogadores mais velhos me ensinaram e me deram alguns conselhos... esse é o meu papel agora”, disse.
"É preciso desenvolver talentos em ascensão"
Nkunku parece ser um negócio acertado. Ele marcou seu primeiro gol depois de voltar ao clube na goleada por 5 a 0 sobre o Hamburgo, na tarde de domingo.
Há outros talentos aqui também. Antonio Nusa, contratado junto ao Club Brugge em agosto de 2024, começou a mostrar seu potencial de nível mundial com um bom número de gols e assistências nesta temporada. No entanto, ele também quase certamente será negociado neste verão, pelo menos com base no histórico do Leipzig. Há um prêmio para pontas. O Leipzig será forçado a fazer caixa com o maior lance.
E assim o clube provavelmente terá de procurar em outro lugar novamente. O talento será mais difícil de encontrar, sem dúvida. Qualquer jovem que apareça na Alemanha, na Áustria, na França ou em qualquer outro lugar da Europa será procurado por clubes mais ricos e mais dispostos a gastar da Premier League.
Se houver outro Yan Diomande, a dura realidade é que ele vai assinar com o Brentford antes do Leipzig.
“É preciso considerar que muitos jogadores querem ir para a Premier League. Se você conversa com qualquer jogador, é como: tudo bem, vou para o Leipzig por um tempo, mas, no fim, meu sonho é a Premier League”, disse Schafer.
Uma opção, sem dúvida, é olhar para toda a organização da Red Bull. O New York Red Bulls, por exemplo, tem uma excelente safra de jovens surgindo, incluindo o atacante Julian Hall, muito bem avaliado, e o promissor meio-campista Adri Mehmeti. Ambos foram ligados a uma transferência para o Leipzig.
“Em Nova York, não é exatamente segredo que vocês têm jogadores jovens realmente fantásticos como Julian Hall e Adri Mehmeti... claro que a intenção, e um objetivo claro, é mantê-los na família Red Bull e mostrar a eles um caminho no qual os convençamos a dar passo a passo conosco”, disse Schafer.
Ambos seriam contratações astutas, o tipo de negócio que o Leipzig fez no passado com grande efeito. Mas o Leipzig não está contando com eles como fazia antes. Agora, precisa desenvolver os seus próprios.
“Mudou muito. É preciso desenvolver estrelas em ascensão. É preciso desenvolver jogadores de nível quase mundial. Sabemos o que vai acontecer, mas, no fim, isso vai colocar você no foco, diante dos torcedores, dos torcedores jovens, da nova geração do futebol. Isso é fundamental”, disse Schafer.