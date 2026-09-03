De representar o Arsenal a conquistar a indústria da moda como modelo da Armani

O destino certamente sorriu para Halls, com o agora ex-jogador de 44 anos, que falou com exclusividade à GOAL por cortesia de BritishGambler.co.uk, explicando uma mudança para a carreira de modelo que aparentemente estava destinada a acontecer. “Essa coisa de ser modelo é estranha, porque eu trabalhei como modelo quando era criança. Eu era modelo infantil. Então fiz isso desde, acho que dos oito, nove, 10, 11 anos”, disse. “E depois assinei com o Arsenal e falei para a minha mãe: ‘Escuta, não quero mais fazer esse negócio de modelo’. Mas isso acabou dando muito certo para mim.

“Eu apareci em um dos vídeos da Kylie Minogue, um dos videoclipes dela. Eu deveria ter uma cena de dança nele, mas foi até umas 4h da manhã em Camden. Estávamos gravando em Camden e acho que minha cena de dança ia acontecer por volta das 5h da manhã, e eu disse: ‘Pai, quero ir para casa’. Eu era só uma criança. Meu pai disse: ‘Tudo bem, vamos para casa’. Mas eu apareço no começo do vídeo da Kylie Minogue.

“Mas depois, de forma estranha, mais para o fim da minha carreira, as lesões começaram a aparecer e todo o resto, acho que eu tinha uns 28 anos, e havia algo dentro de mim que era um pouco egocêntrico, então eu pensava: ‘Vou virar modelo se tudo isso der errado’. E então minha irmã começou a insistir nisso. Quando eu tive a lesão no tendão de Aquiles, parecia que aquilo ia dar em alguma coisa, e ela disse: ‘Vá para Londres e passe em todas as agências, entre lá’. Então eu entrei em todas as agências, fui às oito grandes de Londres, e todas disseram não, exceto a última. A última disse: ‘Ah, talvez, mas qual é a sua situação?’ E eu disse: ‘Bem, ainda tenho um ano de contrato no futebol’. Ela disse: ‘Volte em um ano, talvez a gente converse’.

“Então, no fim, o tendão de Aquiles acabou comigo e me aposentou. Então eu me aposentei e, literalmente, tive cinco dias até chegar ao último pagamento, e eu estava naquela choradeira. Aí eu estava andando no shopping Westfields e a mulher de lá veio falar comigo, Sarah Vickery, que ainda é minha agente hoje. Ela disse: ‘Eu te conheço? Você é modelo?’ E eu respondi: ‘Não, mas acho que passei na sua agência há um tempo’. E ela disse: ‘Certo, legal, apareça amanhã, vamos fazer um ensaio teste e depois ver o que acontece’.

“Então fui lá no dia seguinte. Fizemos um ensaio teste em Shoreditch, em que tiram algumas fotos suas e te colocam em uma roupa bacana. Depois, um fotógrafo descolado tira as fotos. E então, quando elas voltam, eles dão uma olhada e te avaliam. E foi isso. Eles disseram: ‘Legal, queremos contratar você no dia seguinte’. Foi isso. Então assinei. E, de repente, eu era modelo seis dias depois de me aposentar.”