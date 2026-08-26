Às vezes, Romário parecia tão preguiçoso em campo quanto sua fama fora dele sugeria. Ainda assim, aparecia repetidamente no lugar certo, na hora certa, para dar o toque final. Fazia o difícil parecer simples — e tudo com uma aparente facilidade.

Hiddink se lembra: “Antes de jogos decisivos, quando você está um pouco nervoso, ele vinha até mim e dizia: ‘Coach, tranquilo. Romário vai marcar, e nós vamos vencer’. E ele marcava. Não todas as vezes, mas em oito de cada dez jogos assim, fazia o gol da vitória.”

Na segunda temporada, porém, Hiddink passou a se irritar com os constantes atrasos de Romário para treinos e reuniões do elenco. Às vésperas da partida de volta das oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa, após um empate por 0 a 0 com o Steaua Bucareste no jogo de ida, o treinador sabia que precisava do brasileiro em sua melhor versão. Por isso, recorreu a um método nada convencional para provocá-lo.

“Fizemos uma reunião antes do jogo contra o RKC Waalwijk, e três dias depois jogaríamos contra o Steaua Bucareste”, contou ao podcast MidMid. “Pensei: ‘Preciso provocar esse baixinho de alguma forma’. Então, embora eu normalmente nunca faça isso, adiantei meu relógio em um minuto. Eu sabia que ele chegaria exatamente no horário da reunião. Então, comecei às 11h, e Romário ainda não estava lá. Um ou dois minutos depois, a porta se abriu, e eu disse: ‘Some daqui. Não quero mais te ver’.”

Quando Romário argumentou que havia chegado no horário, Hiddink apontou para o relógio e avisou que ele ficaria fora do elenco contra o RKC. Mais tarde, explicou a estratégia:

“Os jogadores de topo reagem. Os quase de topo compram a briga errada. Querem pena, fazem cara de coitados. Os grandes jogadores voltam dizendo: ‘Vou te mostrar, amigo’.”

E foi exatamente isso que Romário fez.

O jogo de volta contra o Steaua começou da pior maneira possível, com os visitantes abrindo o placar aos 17 minutos. O PSV reagiu menos de cinco minutos depois, com uma cobrança de falta espetacular de Juul Ellerman. Pouco antes do intervalo, Søren Lerby cruzou, encontrou Romário completamente livre na área, e o brasileiro colocou os holandeses em vantagem.

A dupla voltou a funcionar no início do segundo tempo. Desta vez, Lerby levantou a bola pelo meio, e a presença de Romário atrapalhou goleiro e defensor, permitindo que o atacante completasse para o gol vazio.

Depois de mais um gol de Ellerman, veio o momento de brilho absoluto. Romário dominou a bola perto do círculo central, passou por um marcador, deixou outro zagueiro e o goleiro no chão e, de ângulo apertado, soltou uma bomba para completar o hat-trick.

“Basta assistir à partida. Ele estava completamente solto”, resumiu Hiddink.

Ainda assim, o treinador se arrependeu da forma como havia tratado sua estrela.

“Depois da partida, eu estava fora de mim. Disse: ‘Romário, você nos salvou esta noite, mas faz um tempo que eu não estou na melhor forma. Ajustei meu relógio antes da reunião do time’. Ele respondeu: ‘Eu já desconfiava, mas isso realmente me deixou mais ligado’. E foi isso. Águas passadas.”

O PSV acabou eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final, com Romário fora dos dois jogos por lesão. Mesmo assim, o brasileiro terminou como um dos artilheiros da competição, com seis gols. Sem ele, o clube de Eindhoven também perdeu o título holandês para o Ajax por apenas um ponto.