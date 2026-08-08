Cuidado, Premier League! Chegada de Bruno Guimarães no Arsenal pode tornar a equipe de Mikel Arteta imparável

Com o Arsenal tendo concluído a contratação de Bruno Guimarães, é difícil encontrar um meio-campo mais equilibrado em toda a Europa.

Individualmente, Guimarães também está entre os melhores meio-campistas do mundo. O brasileiro não apenas corre o campo inteiro e chega firme nas divididas, como também tem calma e visão de jogo para encontrar passes no terço final, além de qualidade na finalização e inteligência ofensiva para balançar as redes. Isso se refletiu nas 15 participações em gols na última temporada da Premier League, a melhor marca de sua carreira até agora.

A importância de Bruno para o Newcastle ficou evidente pelo retrospecto da equipe sem ele: os Magpies venceram apenas duas das 16 partidas que o brasileiro não disputou desde sua chegada, vindo do Lyon, em janeiro de 2022. De acordo com a Opta, a média de pontos do Newcastle caiu de 1,8 por jogo com Guimarães em campo para apenas 0,7 sem o meio-campista.

Aos 28 anos, o brasileiro também viveu seu melhor momento criativo pela seleção na Copa do Mundo de 2026, na qual foi, ao lado de Vinicius Jr., outro alvo do Arsenal, um dos principais jogadores da equipe. Bruno deu quatro assistências em quatro partidas antes de a equipe de Carlo Ancelotti ser eliminada nas oitavas de final. Apenas o francês Michael Olise conseguiu um número maior.

Mais importante ainda, Guimarães chega como mais uma liderança comprovada na Premier League para o Arsenal. Ele acrescenta experiência e conhecimento de jogo a um elenco que ainda é relativamente jovem, justamente no momento em que entra no auge de sua carreira.