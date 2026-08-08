Cuidado, Premier League! Chegada de Bruno Guimarães no Arsenal pode tornar a equipe de Mikel Arteta imparável
Foi uma das novelas mais longas da janela de verão, mas o Arsenal finalmente anunciou a contratação do capitão e principal referência do Newcastle, Bruno Guimarães, em um negócio de grande impacto.
Depois de uma proposta recusada e de muita especulação nos bastidores, os Gunners fecharam a contratação do meio-campista brasileiro de 28 anos por £ 75 milhões (R$ 514 milhões). O jogador estava determinado a se transferir, apesar da resistência dos Magpies em negociá-lo, e prometeu ser um "guerreiro" no norte de Londres.
Além de representar uma contratação capaz de transformar o Arsenal, o negócio também promete ter grandes consequências para o restante da Premier League, enquanto Mikel Arteta busca construir uma era de domínio no norte de Londres.
Meio-campista versátil
Com o Arsenal tendo concluído a contratação de Bruno Guimarães, é difícil encontrar um meio-campo mais equilibrado em toda a Europa.
Individualmente, Guimarães também está entre os melhores meio-campistas do mundo. O brasileiro não apenas corre o campo inteiro e chega firme nas divididas, como também tem calma e visão de jogo para encontrar passes no terço final, além de qualidade na finalização e inteligência ofensiva para balançar as redes. Isso se refletiu nas 15 participações em gols na última temporada da Premier League, a melhor marca de sua carreira até agora.
A importância de Bruno para o Newcastle ficou evidente pelo retrospecto da equipe sem ele: os Magpies venceram apenas duas das 16 partidas que o brasileiro não disputou desde sua chegada, vindo do Lyon, em janeiro de 2022. De acordo com a Opta, a média de pontos do Newcastle caiu de 1,8 por jogo com Guimarães em campo para apenas 0,7 sem o meio-campista.
Aos 28 anos, o brasileiro também viveu seu melhor momento criativo pela seleção na Copa do Mundo de 2026, na qual foi, ao lado de Vinicius Jr., outro alvo do Arsenal, um dos principais jogadores da equipe. Bruno deu quatro assistências em quatro partidas antes de a equipe de Carlo Ancelotti ser eliminada nas oitavas de final. Apenas o francês Michael Olise conseguiu um número maior.
Mais importante ainda, Guimarães chega como mais uma liderança comprovada na Premier League para o Arsenal. Ele acrescenta experiência e conhecimento de jogo a um elenco que ainda é relativamente jovem, justamente no momento em que entra no auge de sua carreira.
Equilíbrio perfeito
Quando você combina a capacidade de Bruno em todos os aspectos do jogo com a intensidade e o trabalho defensivo de Declan Rice, além da inteligência e criatividade de Martin Ødegaard ou Eberechi Eze, o novo meio-campo do Arsenal se transforma em um pesadelo para qualquer adversário.
A tendência é que Guimarães forme o trio de meio-campo ao lado de Rice, com Ødegaard mais à frente, atuando como um camisa 8 de área a área. Sua presença acrescenta uma nova dimensão a um setor que já era extremamente forte, permitindo que o brasileiro jogue mais adiantado do que nomes como Martin Zubimendi ou Myles Lewis-Skelly fariam.
Embora deva contribuir bastante no ataque, o brasileiro também superou as opções atuais do Arsenal em diversas estatísticas defensivas na última temporada. Ele venceu mais duelos individuais por 90 minutos do que qualquer um dos atuais meio-campistas centrais dos Gunners (6,1), além de registrar mais desarmes por 90 minutos (1,6). Em recuperações de bola, apenas Rice (5,2 contra 5,0) teve números melhores, segundo a Opta.
Também não podemos esquecer da força do Arsenal no banco de reservas, com jogadores como Zubimendi, Lewis-Skelly, Mikel Merino e a jovem promessa Max Dowman à disposição. Trata-se de um elenco montado para voltar a brigar por títulos em várias frentes.
"Levar este clube a um novo patamar"
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, nunca escondeu o desejo de levar a um patamar ainda mais alto um elenco que já pode se orgulhar de ser campeão da Premier League. Isso fica evidente nas investidas por Bruno Guimarães e também por seu compatriota Vini Jr.
Em entrevista aos canais oficiais do clube na semana passada, o treinador espanhol afirmou: "Muita coisa está acontecendo. Todos conhecemos o contexto desta janela de transferências. Desde os proprietários até a diretoria, o diretor de futebol e eu, sabemos que queremos levar este clube a um nível diferente.
"Isso vai exigir um elenco melhor, jogadores melhores. Identificamos onde temos oportunidades para crescer, melhorar e evoluir nosso jogo, além do que será necessário para alcançar esse objetivo. Espero que, muito em breve, possamos começar a transformar isso em ações concretas."
Arteta ampliou esse ponto em sua entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Girona em um amistoso. "Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos melhorar, assim como qualquer outro clube. E você pode ver isso. O mercado de transferências e nossos adversários, o que estamos fazendo, nós não vamos ficar parados. Somos muito ambiciosos em relação ao que queremos fazer."
Questionado sobre o motivo de estar tão empenhado em reforçar o elenco, o ex-meio-campista acrescentou: "Porque as margens são muito pequenas. E porque queremos melhorar e o nível vai aumentar, precisamos aumentar a competição interna. Precisamos ter certeza de que identificamos aquilo que não temos no elenco para ampliar nossas margens. É assim que precisamos pensar."
Segundo o The Athletic, embora o Arsenal tenha acabado não conseguindo contratar Vini Jr., os londrinos acreditam que até mesmo ter sentado à mesa para negociar por um jogador do calibre do brasileiro é um sinal do quanto o clube evoluiu.
Vantagem sobre a concorrência
O Arsenal já se encontrava em uma posição de grande vantagem antes mesmo da abertura da janela de transferências. Depois de finalmente encerrar sua agonizante espera de 22 anos pelo título da Premier League na última temporada, o clube é agora, de longe, o mais estável entre os possíveis candidatos ao título em 2025/26.
A saída bombástica de Pep Guardiola do Manchester City significa que Arteta é agora o técnico mais antigo nas quatro principais divisões da Inglaterra, enquanto Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Newcastle estão todos entre os times que contarão com treinadores novos ou relativamente novos, com um novo recorde estabelecido para estreias de treinadores na primeira divisão antes da temporada 2026/27.
Enquanto se preparam para dar continuidade às conquistas da última temporada e aproveitar o ímpeto para a nova campanha, o Arsenal já detém uma vantagem significativa sobre seus rivais, para os quais não há garantia de sucesso sob o comando de nomes como Enzo Maresca, Andoni Iraola e Xabi Alonso.
A contratação de uma figura potencialmente transformadora como Guimarães só vai inclinar ainda mais a balança a seu favor. “Acho que temos ainda mais responsabilidade e mais ambição do que antes”, disse Arteta, de forma um tanto ameaçadora, após a vitória sobre o Girona. “Sabemos o que nos espera. Sabemos das qualidades e da capacidade que temos para competir com qualquer outro time. Mas precisamos provar que pertencemos a esse nível.”
No momento, o Arsenal parece uma instituição em que todos estão remando na mesma direção, e o restante da Premier League deve se preocupar, já que os alicerces de uma dinastia estão sendo construídos no norte de Londres.