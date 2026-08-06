Cresce, Neymar! A provocação ao Remo é mais um triste capítulo da história recente do ídolo santista
Neymar admitiu que sua trajetória pela seleção havia "acabado" após a desanimadora derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e reiterou essa posição na semana passada, apesar dos apelos de seu pai para que ele reconsiderasse. "Vivi muita coisa ali, dei meu sangue e minha vida, e sempre lutei e batalhei pela camisa amarela. Mas acho que não quero mais", disse o astro do Santos aos repórteres.
Também foi sugerido que Neymar poderia pendurar as chuteiras ao final do seu contrato com o Santos, algo que ele não descarta. "Não sei por quanto tempo [vou continuar jogando], não estou pensando em parar, nem sei por quanto tempo vou seguir", afirmou Neymar em seu canal no YouTube na segunda-feira. "Tenho contrato com o Santos até dezembro. Pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor forma possível, e depois vou pensar quando meu contrato acabar - se fico no Santos, saio, sigo em frente, paro de jogar ou continuo. Realmente não sei o que vou fazer. Ainda falta muito até dezembro, então vamos passo a passo."
O jogador de 34 anos acrescentou: "Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais, dentro de campo. Quero sempre melhorar, mesmo estando no fim da carreira. Estou muito feliz por ter vivido o que vivi até aqui. Não tenho do que reclamar da minha carreira."
Essa última frase foi surpreendente, porque parece que tudo o que Neymar faz atualmente é reclamar. Ele protagonizou uma cena humilhante ao final da eliminação do Brasil na Copa, e está fazendo o mesmo com o Santos, que definitivamente não precisa de mais manchetes negativas enquanto briga contra o rebaixamento. Também não houve qualquer evolução no futebol de Neymar há muitos anos, e escolhas ruins foram corroendo seu legado no esporte.
Neymar deveria estar tomado pelo arrependimento ao pensar em como desperdiçou sua magia dentro de campo, e agora que tudo isso se esgotou, o próximo passo lógico é se aposentar de vez. No entanto, pode ser tarde demais para que ele evite sair de cena como um vilão.
O retorno de Neymar ao Santos rapidamente azedou
O retorno de Neymar ao clube de sua infância não foi um sucesso, não importa por qual ângulo se analise. Ele recebeu uma recepção calorosa em sua cerimônia de volta à Vila Belmiro em janeiro de 2025, após uma passagem desastrosa na Arábia Saudita com o Al-Hilal, mas contribuiu com apenas 14 gols e meras quatro assistências em 29 jogos pelo Brasileirão, e desfalcou a equipe em um total de 36 partidas em todas as competições devido a uma combinação de lesões e gerenciamento de carga.
O Santos talvez não tivesse escapado do rebaixamento na temporada passada se não fosse pela arrancada de Neymar na reta final, que incluiu um hat-trick espetacular contra o Juventude, mas o time indiscutivelmente regrediu como coletivo desde a recontratação do ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain, e atritos feios com a torcida do clube se tornaram algo recorrente. Há um risco real de que o Santos não tenha tanta sorte desta vez e as tensões voltem a explodir, já que atualmente ocupa a 15ª posição na tabela da Série A, à frente da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols.
Neymar finalmente voltou a um nível aceitável de condicionamento físico, mas o Santos ainda precisa ter cuidado para não sobrecarregá-lo, e ele só esporadicamente causa um impacto relevante nas partidas. Na maioria das vezes, Neymar aparece no noticiário por causa de seu comportamento imaturo fora de campo, e não de suas atuações dentro dele, o que desvia a atenção do trabalho que precisa ser feito para que o Peixe comece a subir na tabela.
Crise no vestiário
A conduta de Neymar nos bastidores também passou a ser alvo de escrutínio. No início de maio, ele se envolveu em uma confusão no centro de treinamentos com Robinho Jr., de 18 anos, filho do ex-ponta de Real Madrid e Manchester City, que culminou em um tapa violento.
"Foi isso o que aconteceu [um tapa na cara]", disse Robinho Jr. ao ser questionado sobre o incidente, segundo a ESPN. "Ele percebeu na hora que tinha passado dos limites, se desculpou comigo várias vezes, e eu já disse que aceito as desculpas dele."
Neymar também emitiu um pedido de desculpas público, mas não chegou a assumir de fato a responsabilidade por seus atos. "Todo mundo que joga futebol sabe que isso acontece: brigas, socos, tapas, o que você imaginar. Isso é futebol, faz parte do jogo", disse ele. "Às vezes as pessoas tentam se meter, acabam interpretando essas coisas de uma forma muito diferente do que realmente são... acaba tomando proporções muito maiores de um jeito muito ruim."
Dois meses depois, quando Neymar retornou à Vila Belmiro com o rabo entre as pernas após o fracasso do Brasil na Copa do Mundo, ele se viu no centro de mais uma polêmica. Neymar voltou com tudo, marcando duas vezes para evitar o vexame do Santos em um empate por 2 a 2 contra a lanterna Chapecoense, mas em seguida foi noticiado que ele havia humilhado dois companheiros mais jovens, Gabriel Bontempo e João Ananias, durante uma discussão acalorada no intervalo.
Neymar rebateu as acusações como "mentiras maldosas", mas também acrescentou: "Nós cobramos o time inteiro. Lucas [Veríssimo], [Willian] Arão, Gabi [Barbosa] e eu, todos nós nos manifestamos... Somos competitivos e queremos vencer. Mas ninguém estava pegando no pé dos mais jovens." Alguém no vestiário deve ter passado a história para a imprensa, então é totalmente possível que Neymar tenha ofendido alguém em outro momento de raiva, intencionalmente ou não.
Provocações desnecessárias após vitória apertada contra o Remo
Neymar também criou o hábito de se envolver em discussões verbais com torcedores adversários, e provocou alvoroço novamente na noite de terça-feira, após a apertada vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil, equipe que está um ponto atrás do Peixe na tabela da Série A. O confronto das oitavas de final estava equilibrado após o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro no jogo de ida, e Neymar fez a diferença ao entrar no segundo tempo, dando a assistência para Rony marcar o gol da vitória nos minutos finais.
No entanto, o Santos teve muito trabalho para vencer um time que teve um jogador expulso ainda nos primeiros 30 minutos, e que, em comparação, é um azarão no Brasil, já que esta é a primeira temporada do Remo na elite em 32 anos. Não foi uma vitória que justificasse qualquer tipo de comemoração exagerada, mas Neymar não resistiu e provocou torcedores e dirigentes do Remo ao passar pela zona mista.
Ele foi visto gritando "Eliminado!" a plenos pulmões várias vezes e fez uma dança de zombaria antes de entrar no vestiário do Santos, o que não agradou ao presidente do Remo, Antonio Carlos Teixeira. "Esse vagabundo do Neymar, idolatrado por um monte de moleque, faz as palhaçadas dele aqui e ainda vem nos provocar. A gente é culpado de idolatrar um monte de vagabundo desse tipo", disse Teixeira ao O Fluxo, segundo a ESPN.
Chamar Neymar de "vagabundo" é exagero, mas definitivamente não havia necessidade de seu descontrole. Segundo a ESPN, gritos de "vai se f*der" choveram sobre Neymar durante a partida, aos quais ele respondeu com acenos sarcásticos, e mais tarde escreveu em uma publicação no Instagram: "Os caras me xingam, eu comemoro, e eles ficam bravos".
Reagir de forma tão infantil rebaixa Neymar ao mesmo nível daqueles que o atacaram. Infelizmente, a maioria dos jogadores de alto nível precisa lidar com provocações verbais das arquibancadas, e a melhor resposta é sempre o silêncio, a menos que a coisa descambe para o campo do abuso. Nesta fase final de sua carreira, Neymar deveria ter a sabedoria para se colocar acima disso e deixar seu futebol falar por ele, mas ele ainda parece incapaz de controlar suas emoções ou de se manter focado em suas obrigações dentro de campo.
Decepcionando seu país
Neymar fez papel de bobo de maneira parecida durante a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti colocou o ídolo do Santos em campo aos 67 minutos, em apenas sua segunda aparição no torneio, e ele foi completamente ineficaz até que o Brasil ganhou um pênalti nos segundos finais, com a partida já praticamente decidida.
Antes de bater a penalidade, com o principal cobrador de pênaltis do Brasil, Bruno Guimarães, já substituído a essa altura depois de ter perdido uma cobrança no primeiro tempo, Neymar trocou palavras com o goleiro norueguês Ørjan Nyland e passou a provocá-lo depois de marcar o gol.
Segundo o The Mirror, Neymar chegou bem perto do rosto de Nyland e teria dito "eu sou o número um" enquanto sorria e apontava para o próprio peito, deixando de correr de volta imediatamente para uma reposição rápida quando o Brasil precisava de mais um gol. Foi o exemplo perfeito da "síndrome de protagonista".
De fato, ele não tem sido o "número um" em nenhuma situação futebolística desde que deixou o PSG em 2023. Também se poderia argumentar que ele atingiu seu auge no Barcelona, e que seu lento declínio começou quando concretizou a transferência recorde para o Parc des Princes em 2017. O Brasil não precisava dele na América do Norte, e as imagens de choro após a eliminação não despertaram qualquer simpatia, já que faz muito tempo que ele não é mais parte da elite do futebol mundial.
Fim vergonhoso à vista
O Brasil talvez tivesse vencido a Noruega se Neymar não tivesse entrado em campo. Ele atrapalhou o ritmo ofensivo da equipe e não ofereceu nada em termos defensivos, o que permitiu que os noruegueses assumissem o controle, com Erling Haaland aproveitando de forma implacável ao marcar dois belos gols enquanto o Brasil recuava para um bloco baixo e passivo.
Ancelotti claramente sentiu a pressão para dar mais minutos ao maior artilheiro da história da seleção, assim como havia feito nos meses anteriores ao torneio, quando amigos e familiares de Neymar faziam campanha para que ele fosse incluído na lista final. Ele não merecia embarcar no avião, e sequer conseguiu participar dos dois primeiros jogos do Brasil na fase de grupos por causa de uma lesão na panturrilha; foi um completo desperdício de uma vaga de atacante que deveria ter sido de João Pedro, do Chelsea.
A melhor maneira de Neymar ajudar seu país teria sido se retirar do processo de convocação no início do ano, mas ele colocou a si mesmo em primeiro lugar. E está fazendo a mesma coisa no Santos agora, a caminho de encerrar sua carreira de forma igualmente vexatória.
Neymar já foi um jogador de nível mundial que trouxe alegria a milhões, mas não foi dedicado o suficiente para se tornar um dos grandes. Essa é a razão pela qual ele teve um declínio físico por volta dos 25 anos, e também por que nunca terminou acima da terceira colocação na votação da Bola de Ouro.
A menos que ele finalmente amadureça nos próximos meses, será melhor para o Santos deixá-lo partir. Neymar precisa decidir se quer se aposentar de cabeça erguida, ou como um teimoso causador de problemas.