Cresce, Neymar! A provocação ao Remo é mais um triste capítulo da história recente do ídolo santista

Neymar admitiu que sua trajetória pela seleção havia "acabado" após a desanimadora derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e reiterou essa posição na semana passada, apesar dos apelos de seu pai para que ele reconsiderasse. "Vivi muita coisa ali, dei meu sangue e minha vida, e sempre lutei e batalhei pela camisa amarela. Mas acho que não quero mais", disse o astro do Santos aos repórteres.

Também foi sugerido que Neymar poderia pendurar as chuteiras ao final do seu contrato com o Santos, algo que ele não descarta. "Não sei por quanto tempo [vou continuar jogando], não estou pensando em parar, nem sei por quanto tempo vou seguir", afirmou Neymar em seu canal no YouTube na segunda-feira. "Tenho contrato com o Santos até dezembro. Pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor forma possível, e depois vou pensar quando meu contrato acabar - se fico no Santos, saio, sigo em frente, paro de jogar ou continuo. Realmente não sei o que vou fazer. Ainda falta muito até dezembro, então vamos passo a passo."

O jogador de 34 anos acrescentou: "Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais, dentro de campo. Quero sempre melhorar, mesmo estando no fim da carreira. Estou muito feliz por ter vivido o que vivi até aqui. Não tenho do que reclamar da minha carreira."

Essa última frase foi surpreendente, porque parece que tudo o que Neymar faz atualmente é reclamar. Ele protagonizou uma cena humilhante ao final da eliminação do Brasil na Copa, e está fazendo o mesmo com o Santos, que definitivamente não precisa de mais manchetes negativas enquanto briga contra o rebaixamento. Também não houve qualquer evolução no futebol de Neymar há muitos anos, e escolhas ruins foram corroendo seu legado no esporte.

Neymar deveria estar tomado pelo arrependimento ao pensar em como desperdiçou sua magia dentro de campo, e agora que tudo isso se esgotou, o próximo passo lógico é se aposentar de vez. No entanto, pode ser tarde demais para que ele evite sair de cena como um vilão.