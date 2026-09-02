Como Henrik Larsson se tornou o Rei dos Reis
Reverenciado por alguns dos nomes mais ilustres do futebol mundial, Henrik Larsson fez sucesso por onde passou. De títulos de liga e copas nacionais a finais europeias, o sueco deixou sua marca no Celtic, no Barcelona e no Manchester United ao longo de uma carreira repleta de gols.
Para muitos, Larsson é um deus. Ainda assim, até hoje se argumenta que a lenda do ex-atacante é exagerada. Ele desperdiçou seus anos de auge em Glasgow, dizem os incrédulos, então seu impressionante retrospecto pelo Celtic é enormemente inflado pelo nível do futebol escocês.
No entanto, há uma prova real da capacidade divina de Larsson. Não é a sala de troféus que inclui medalhas de campeão da Scottish Premier League, da La Liga, da Premier League e da Champions League. Não é o prêmio da Chuteira de Ouro europeia de 2001 nem seus prêmios de Futebolista Sueco do Ano. Nem mesmo é a infinidade de gols magníficos e decisivos por clube e seleção, um dos quais venceu o prêmio de gol do torneio da Euro 2004.
Veja bem, a divisão na sociedade escocesa é profunda. Vai muito além da rivalidade entre Celtic e Rangers. Até mesmo quem não está de nenhum dos lados da divisão verde-azul é convidado a escolher um favorito. "Você diz que torce para o Morton, mas qual é o seu verdadeiro time?", pode vir a resposta. Mantenha sua neutralidade e ainda assim vão pedir que escolha um. Às vezes, o interrogatório vai se aprofundar até o nome da escola em que você estudou e possivelmente sua religião. Suas lealdades estão em algum lugar, disso eles têm certeza.
Muitos são tão obcecados em desprezar o outro lado que isso afeta decisões cotidianas insignificantes: temos familiares que se recusam a comer doces verdes e crescemos com amigos cujos pais não permitiam a cor laranja dentro de casa.
Apesar de toda a mesquinharia e das teorias da conspiração, há uma coisa com a qual até os fanáticos mais ferrenhos da Old Firm concordam: Henrik Larsson foi um fenômeno.
A ascensão precoce
A ascensão de Larsson começou do lado de fora de um conjunto habitacional na periferia de Helsingborg, no sul da Suécia. Foi ali que ele aprendeu a jogar futebol, mas, como filho de um pai cabo-verdiano e de uma mãe sueca, enfrentou discriminação.
"Nesse conjunto habitacional, eu era o único com pele mais escura. Tive algumas brigas aqui", disse ele ao The Guardian. "Se te chamam de [a palavra com N], ou de qualquer outra coisa, eu costumava bater neles. Acho que essa mentalidade vem de casa. Você tem que se defender. Não foi uma infância fácil. Mas você tem duas opções: se deitar e chorar ou seguir em frente. Eu escolhi a segunda opção."
Sua criação pode ter forjado uma armadura interior impenetrável, mas, com seus dreadlocks estilosos e a comemoração com a língua para fora, Larsson jogava com o ar despreocupado de um boêmio. Sua verdadeira explosão veio no início dos seus 20 anos, no Helsingborg, na segunda divisão. Depois de ajudá-los a conquistar o acesso e de se destacar na elite, seu espetacular retrospecto de gols chamou a atenção do Feyenoord, que contratou o jogador de 22 anos em 1993.
"O Grasshoppers, da Suíça, demonstrou interesse", disse ele ao ElfVoetbal. "Eles vieram aqui e tivemos uma boa conversa. Uma grande oportunidade no exterior. Mas, de repente, meu agente ligou. Eu tive que esperar. O empresário do Feyenoord, Jan Mastenbroek, tinha entrado em contato comigo. Eles realmente queriam me contratar.
"Essa escolha não foi difícil. O futebol de clubes holandês competia no mais alto nível da Europa e o Feyenoord tinha acabado de ser campeão. Eu colocava o Feyenoord acima em todos os aspectos. Assisti ao jogo da Copa da Europa contra o Porto (em novembro, pouco antes de ele assinar) no De Kuip. Mike Obiku e John van Loen jogavam no ataque. Eu teria que tirar um deles do time. Experimentei imediatamente a atmosfera de um estádio cheio... Com a minha transferência, um sonho se tornou realidade."
Wim Jansen, que contratou Larsson, saiu pouco depois de sua chegada por causa de uma disputa com o clube, então levou tempo para ele engrenar em Roterdã. Com apenas um gol em sua temporada de estreia, ele encontrou na Recopa Europeia um cenário mais favorável em sua segunda, marcando com frequência na caminhada do Feyenoord até as quartas de final.
Mas, apesar das aparições frequentes de Larsson e de seu número de gols em ascensão, as coisas azedaram sob o comando de Arie Haan. O Feyenoord não conseguia igualar Ajax e PSV na liga, mas conquistou duas Copas da Holanda. "Em campo, nunca me senti completamente feliz no Feyenoord; fora de campo, foram anos maravilhosos dos quais eu não gostaria de ter aberto mão", disse Larsson.
Em seu quarto ano, ele ficou frustrado por estar sendo substituído constantemente e decidiu sair. Uma ida para o PSV de Dick Advocaat foi barrada por causa das exigências do Feyenoord, mas o clube se recusou a cumprir um acordo que permitia a ele se juntar a uma equipe estrangeira por uma taxa menor. Ele levou o time de Roterdã a um tribunal e venceu, abrindo caminho para uma transferência de £ 650.000 para o Celtic em julho de 1997.
O Rei chega
Quatro anos depois do período em que trabalharam juntos no Feyenoord, Jansen acabara de ser nomeado técnico do Celtic e queria se reunir com o sueco imediatamente. "Larsson era o jogador número 1 do futebol holandês que ele queria", disse o gerente-geral do Celtic, Jock Brown, na época. "Ele é um homem de Wim Jansen por completo."
Isso fazia parte de uma grande reformulação. Os gigantes de Glasgow estavam apavorados: o Rangers acabara de conquistar seu nono título consecutivo da liga e cantava sobre um iminente décimo. O Celtic não podia encarar tal humilhação.
"Na época, ir para a liga escocesa era visto como um passo para trás", disse Larsson no podcast Stick to Football , acrescentando: "Cheguei como sucessor de Pierre van Hooijdonk e tive um período fantástico lá. No Celtic, também coloquei os interesses do time em primeiro lugar. Sempre tentei dar o meu melhor e trabalhei duro em todos os jogos."
Prestes a completar 26 anos e ainda sem comprovação, Larsson estava longe de ser saudado como o salvador. Os torcedores acharam que tinham contratado um fracasso quando o sueco saiu do banco e entregou o gol da vitória ao Hibernian em sua primeira partida pela liga. Ele marcou o primeiro dele, uma cabeçada mergulhando, contra o St Johnstone três semanas depois, mas isso foi rapidamente seguido por um gol contra em uma eliminatória europeia contra o Tirol. Ainda assim, o novo contratado foi fantástico, desempenhando papel-chave em quatro gols na vitória do Celtic por 6 a 3.
"Meu gol contra foi inacreditável e, depois de transformar Chic Charnley em um sujeito tão importante na Escócia por causa do meu erro, que o deixou vencer a primeira partida da liga pelo Hibs, eu não queria sair da Copa da UEFA por causa do meu erro", disse ele. "Eu vi as grandes manchetes dizendo: ‘Larsson tira o Celtic da Europa!’ e não queria isso."
Seguiu-se uma sequência constante de gols importantes na liga, incluindo os dois em uma vitória por 2 a 0 sobre o Aberdeen, o gol da vitória contra o Hearts e o gol de abertura em um triunfo apertado sobre o Kilmarnock. No último jogo da temporada, Larsson marcou o primeiro contra o St Johnstone, o 16º dele na liga, quando o Celtic terminou dois pontos à frente do Rangers e encerrou seu sofrimento doméstico. Foi o segundo troféu que Larsson conquistou na Escócia, depois de também ter marcado na vitória sobre o Dundee United na final da Copa da Liga.
Jansen saiu ao fim da campanha e o técnico Jozef Venglos o substituiu, mas a temporada seguinte foi miserável para o Celtic. Apesar dos 28 gols de Larsson na liga, incluindo três em clássicos Old Firm, o Rangers venceu a liga com seis pontos de vantagem.
Larsson também foi brilhante nas competições de copa. No caminho até a final da Copa da Escócia, jogadores como Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker e Craig Burley viajaram a Greenock para um confronto das quartas de final contra o Morton, da segunda divisão. Depois de um gol elegante de Viduka aos nove minutos, o primeiro dele pelo Celtic, ficou evidente que eles não precisariam sair da marcha lenta. O Morton conseguiu evitar mais estragos até a marca de uma hora, quando Larsson deu um toque por cobertura na bola sobre Paul Fenwick e, antecipando perfeitamente a tentativa do defensor de cabecear de volta para Ally Maxwell, tocou com naturalidade por cima do goleiro. A classe de Larsson voltou a aparecer perto do fim, quando ele recebeu um passe na área, girou e soltou uma pancada em direção ao gol. A bola bateu em Viduka e entrou, fazendo 3 a 0.
Na primeira fileira da Cowshed naquela noite fria e chuvosa de quarta-feira de março, tentando enxergar por cima do muro, estava este autor. Aos sete anos, eu já percebia que o Morton não era nenhum bicho-papão, mas saí do estádio ciente de que acabara de testemunhar diante dos meus olhos um futebol de outra categoria. Meus heróis de infância haviam sido facilmente atropelados. Não vi uma equipe melhor jogar em Cappielow, certamente não um jogador melhor do que Larsson.
De perna quebrada à Chuteira de Ouro da Europa
Larsson ganhou muitos prêmios individuais por suas atuações naquela temporada, incluindo a primeira de quatro Chuteiras de Ouro da Scottish Premier League, embora o Rangers tenha conquistado a tríplice coroa.
As propostas chegaram, como ele contou ao The Guardian: "Eu tive a oportunidade de ir para o Manchester United nos anos 1990 saindo do Celtic. Eu teria ganhado mais, talvez £10.000 ou £15.000 por semana a mais. Mas eu vinha de três anos e meio no Feyenoord, onde tinha sido uma montanha-russa. Eu tinha acabado de me firmar [no Celtic] e queria dar continuidade a isso. Nós jogamos a Copa da Uefa, eu jogava pela Suécia, não sentia que precisava ir para outro lugar... Eu não me tornei uma superestrela no Barcelona, eu me tornei uma superestrela no Celtic."
Larsson teve um começo tremendo na temporada 1999-2000, marcando 12 gols em 13 partidas nos estágios iniciais da malfadada passagem de John Barnes como técnico. É um milagre, porém, que a história não termine aqui.
O confronto do Celtic contra o Lyon pela segunda fase da Copa da Uefa quase acabou com ele. Em uma disputa com Serge Blanc nos primeiros 10 minutos, a perna do atacante quebrou em dois lugares. Foi uma cena horrível. O meio-campista do Celtic Lambert disse após a partida: “É algo absolutamente terrível para o Henrik. Eu vi a perna dele e não foi uma visão nada agradável. É uma tragédia para ele. Ele tem sido um jogador maravilhoso desde todo o tempo em que estou aqui. Nós só queremos vê-lo de volta o mais rápido possível."
"Dava para perceber na hora que era sério pela reação dos jogadores que estavam perto dele", disse Barnes. "Nós não contamos aos jogadores até depois do jogo o quão grave era."
Anos depois, Larsson explicou que tentou bloquear a entrada de Blanc com a perna esquerda enquanto ganhava a bola com a outra. "Eu estava com as chuteiras erradas. Alguém tinha esquecido de colocar minhas chuteiras na mala para o jogo. Além disso, eu tinha uma fratura por estresse na perna esquerda [antes da partida]", disse. "De repente, eu estava apenas deitado no chão. A entrada não foi tão dura; teve mais a ver com o ângulo de onde eu fui atingido."
Foi considerado sorte ele ficar fora por apenas oito meses, retornando no último jogo da liga na temporada. Incrivelmente, de alguma forma ele voltou ainda melhor do que antes. Cinquenta e três gols em 50 jogos no seu primeiro ano de volta: foi sobre-humano!
Não era apenas o fato de Larsson saber balançar a rede, mas a forma como fazia isso. Um toque sutil, uma linda cavadinha, um chute de ângulo fechado ou uma humilhação completa das defesas: ele desafiava a lógica com a bola e mostrava grande inteligência sem ela. Larsson era tão elegante quanto mortal.
Desta vez, o Celtic conquistou a tríplice coroa. O homem da camisa 7 foi o Jogador do Ano de todos. Artilheiro da SPL com 35 gols, o que lhe rendeu a Chuteira de Ouro europeia, cada gol valendo menos do que os de Hernan Crespo pela Lazio, Andriy Shevchenko pelo AC Milan, Raul pelo Real Madrid e Jimmy Floyd Hasselbaink pelo Chelsea. Ele também marcou duas vezes na final da Copa da Escócia, quando o Celtic venceu o Hibs por 3 a 0, e seu hat-trick transformou a final da Copa da Liga contra o Kilmarnock em um espetáculo de um homem só.
O Celtic disparou rumo ao título da SPL na temporada seguinte com 103 pontos, enquanto Larsson marcou 35 gols em 47 jogos em todas as competições como parte de uma dupla fenomenal com John Hartson. Ainda assim, perdeu as duas finais de copa para o Rangers.
"Larsson é um dos melhores atacantes da Europa, talvez do mundo", disse o técnico do Rangers, Advocaat. “Se você observar [Gabriel] Batistuta, às vezes ele não é visto por 90 minutos, mas faz dois gols. Larsson tem ainda mais, porque além de ser um bom jogador e artilheiro, ele tem uma capacidade de trabalho tremenda."
O Celtic em Sevilha
A campanha de 2002-03 foi simplesmente absurda. Mais uma vez, houve poucos jogos em que Larsson não estivesse marcando ou dando assistências. Ele até balançou as redes duas vezes em um empate por 3 a 3 contra o Rangers. A disputa pelo título da SPL foi decidida apenas na última rodada da temporada: o Celtic venceu por 4 a 0, com uma assistência de Larsson, para garantir que terminasse com 97 pontos e saldo de gols de +72, enquanto o Rangers bateu o Dunfermline por 6 a 1 para fechar com 97 e +73.
Mas aquilo não foi tudo para o Celtic naquele ano. O time estava imparável na Europa, e Larsson especialmente. Blackburn, Celta de Vigo, Liverpool e Boavista foram todos vítimas dele, já que marcou nove gols em nove jogos da Copa da Uefa para levar a equipe de Martin O'Neill à final.
Contra o Porto, de Jose Mourinho, Larsson foi o principal criador e a principal ameaça de gol do Celtic, marcando de cabeça o gol de empate pouco depois do intervalo. Ele repetiu o feito 10 minutos depois, após o time de O’Neill voltar a ficar em desvantagem, mas o Porto seguiu em frente para vencer na prorrogação.
"Eu não fiquei nada feliz [com a final]", disse. "Eu preferia não ter marcado os dois gols e nós termos vencido o jogo. Não é uma lembrança feliz, mas aprendi a conviver com isso agora. Levei muito tempo para superar. Estamos falando de anos, porque não deveríamos perder aquele jogo. Marcar dois gols contra o Porto. Não deveríamos perder. Eles ganharam a Champions League no ano seguinte, então eram um time muito bom, mas eu ainda acho que nós os tínhamos. Nós os tínhamos."
Seguindo em frente
Na temporada seguinte, o time de Glasgow voltou a dominar no cenário doméstico, com Larsson marcando 30 gols em 37 jogos da liga e fazendo dois gols na vitória da final da copa sobre o Dunfermline. A equipe terminou 17 pontos à frente do Rangers na SPL, com Larsson marcando duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Dundee United no último jogo da temporada. Ainda assim, foi um dia triste: era sua última vez no Celtic Park. As lágrimas corriam dentro e fora do estádio naquele dia, enquanto o King of Kings se despedia.
Larsson tinha 34 anos e já havia recusado muitas ofertas da Premier League naquela altura. “Nunca tive interesse em ir para o sul e talvez ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu tinha um bom contrato no Celtic”, disse. “Não me arrependo disso nem um pouco. Como eu poderia me arrepender? A carreira que tive no Celtic, a quantidade de gols e assistências e a relação com os torcedores e com o clube, não posso me arrepender disso. É algo que vou guardar com carinho enquanto viver.”
Enquanto isso, o Barcelona não havia conquistado um único troféu desde 1999 e, com a segunda temporada de Frank Rijkaard prestes a começar, precisava de um atacante confiável e experiente para se juntar aos também recém-contratados Ludovic Giuly e Samuel Eto’o. Agente livre e recém-eleito autor do Gol do Torneio da Euro 2004 com a Suécia, Larsson foi contratado em um acordo de um ano, com opção por um segundo. Depois de marcar contra o Celtic em seu primeiro jogo de Champions League, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e perdeu boa parte da primeira campanha, encerrada com o título, mas segue adorado no Barça pelo que conseguiu em sua segunda temporada.
Larsson foi um importante fornecedor de gols em 2005-06, quando o Barça venceu La Liga, mas sua maior contribuição veio saindo do banco na final da Champions League contra o Arsenal. Assim que substituiu Mark van Bommel aos 60 minutos, com o Barça perdendo por 1 a 0, ele passou a pressionar qualquer bola que chegasse perto dele. Quinze minutos depois, estava pela esquerda para desviar para Eto'o no lance do empate. Depois, seu passe preciso pela ponta direita encontrou Juliano Belletti em uma área perigosa e, de repente, estava 2 a 1.
“As pessoas sempre falam do Ronaldinho e tudo mais, mas eu não o vi hoje, eu vi Henrik Larsson. Ele entrou e mudou o jogo, foi isso que matou o jogo”, disse Thierry Henry depois. “O tempo todo se fala de Ronaldinho, de Eto’o e de gente assim. Vamos falar das pessoas certas, que fazem a diferença: foi Henrik Larsson, que deu duas assistências. Não vi Ronaldinho e não vi Eto’o.”
O fenômeno brasileiro e bicampeão da Bola de Ouro Ronaldinho disse mais tarde sobre o homem que deixou o Barça naquele verão, depois de disputar 62 jogos e marcar 22 gols: "Quando chegou ao Barcelona, Henrik disse coisas boas sobre mim, mas quando saiu, ele era meu ídolo. Na verdade, ele já era meu ídolo antes disso. Lembro dele jogando pela Suécia na Copa do Mundo de 1994. Henrik me ensinou muito sobre futebol, e aprendi ainda mais com ele como pessoa. Fiquei decepcionado por ele ter ido para a Suécia, porque eu teria adorado jogar com ele por mais tempo."
O Helsingborg conseguiu levar Larsson de volta para casa em 2006 e, sem surpresa, ele foi fantástico pela equipe, marcando com frequência na liga. O que foi surpreendente foi sua ida por empréstimo para o Manchester United em dezembro.
Sir Alex Ferguson precisava de alguém para cobrir o setor ofensivo com Ole Gunnar Solskjaer fora por lesão, deixando Wayne Rooney e Louis Saha como os únicos atacantes em forma de maneira consistente, então foi acertado um empréstimo de três meses durante a pausa da temporada sueca. A influência de Larsson pode ter sido limitada, mas, perto dos 36 anos, ele deixou Old Trafford com um título da Premier League no currículo.
“Sempre admirei Larsson. Tentei contratá-lo quando ele estava no Celtic, mas então eles conseguiram persuadi-lo a ficar”, disse Ferguson. “Ele é um grande jogador. É um negócio terrificante para nós. Estamos trazendo alguém que pode mudar um jogo.”
Mas não é preciso ser escocês para perceber o talento divino de Henrik Larsson. O mundo inteiro vai se lembrar do King of Kings.