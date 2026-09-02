Como Henrik Larsson se tornou o Rei dos Reis

Larsson ganhou muitos prêmios individuais por suas atuações naquela temporada, incluindo a primeira de quatro Chuteiras de Ouro da Scottish Premier League, embora o Rangers tenha conquistado a tríplice coroa.

As propostas chegaram, como ele contou ao The Guardian: "Eu tive a oportunidade de ir para o Manchester United nos anos 1990 saindo do Celtic. Eu teria ganhado mais, talvez £10.000 ou £15.000 por semana a mais. Mas eu vinha de três anos e meio no Feyenoord, onde tinha sido uma montanha-russa. Eu tinha acabado de me firmar [no Celtic] e queria dar continuidade a isso. Nós jogamos a Copa da Uefa, eu jogava pela Suécia, não sentia que precisava ir para outro lugar... Eu não me tornei uma superestrela no Barcelona, eu me tornei uma superestrela no Celtic."

Larsson teve um começo tremendo na temporada 1999-2000, marcando 12 gols em 13 partidas nos estágios iniciais da malfadada passagem de John Barnes como técnico. É um milagre, porém, que a história não termine aqui.

O confronto do Celtic contra o Lyon pela segunda fase da Copa da Uefa quase acabou com ele. Em uma disputa com Serge Blanc nos primeiros 10 minutos, a perna do atacante quebrou em dois lugares. Foi uma cena horrível. O meio-campista do Celtic Lambert disse após a partida: “É algo absolutamente terrível para o Henrik. Eu vi a perna dele e não foi uma visão nada agradável. É uma tragédia para ele. Ele tem sido um jogador maravilhoso desde todo o tempo em que estou aqui. Nós só queremos vê-lo de volta o mais rápido possível."

"Dava para perceber na hora que era sério pela reação dos jogadores que estavam perto dele", disse Barnes. "Nós não contamos aos jogadores até depois do jogo o quão grave era."

Anos depois, Larsson explicou que tentou bloquear a entrada de Blanc com a perna esquerda enquanto ganhava a bola com a outra. "Eu estava com as chuteiras erradas. Alguém tinha esquecido de colocar minhas chuteiras na mala para o jogo. Além disso, eu tinha uma fratura por estresse na perna esquerda [antes da partida]", disse. "De repente, eu estava apenas deitado no chão. A entrada não foi tão dura; teve mais a ver com o ângulo de onde eu fui atingido."

Foi considerado sorte ele ficar fora por apenas oito meses, retornando no último jogo da liga na temporada. Incrivelmente, de alguma forma ele voltou ainda melhor do que antes. Cinquenta e três gols em 50 jogos no seu primeiro ano de volta: foi sobre-humano!

Não era apenas o fato de Larsson saber balançar a rede, mas a forma como fazia isso. Um toque sutil, uma linda cavadinha, um chute de ângulo fechado ou uma humilhação completa das defesas: ele desafiava a lógica com a bola e mostrava grande inteligência sem ela. Larsson era tão elegante quanto mortal.

Desta vez, o Celtic conquistou a tríplice coroa. O homem da camisa 7 foi o Jogador do Ano de todos. Artilheiro da SPL com 35 gols, o que lhe rendeu a Chuteira de Ouro europeia, cada gol valendo menos do que os de Hernan Crespo pela Lazio, Andriy Shevchenko pelo AC Milan, Raul pelo Real Madrid e Jimmy Floyd Hasselbaink pelo Chelsea. Ele também marcou duas vezes na final da Copa da Escócia, quando o Celtic venceu o Hibs por 3 a 0, e seu hat-trick transformou a final da Copa da Liga contra o Kilmarnock em um espetáculo de um homem só.

O Celtic disparou rumo ao título da SPL na temporada seguinte com 103 pontos, enquanto Larsson marcou 35 gols em 47 jogos em todas as competições como parte de uma dupla fenomenal com John Hartson. Ainda assim, perdeu as duas finais de copa para o Rangers.

"Larsson é um dos melhores atacantes da Europa, talvez do mundo", disse o técnico do Rangers, Advocaat. “Se você observar [Gabriel] Batistuta, às vezes ele não é visto por 90 minutos, mas faz dois gols. Larsson tem ainda mais, porque além de ser um bom jogador e artilheiro, ele tem uma capacidade de trabalho tremenda."