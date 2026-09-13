A reação de Forlan, porém, foi contida. Aquilo era simplesmente um ponto de partida para o internacional uruguaio após um difícil período de adaptação, como ele admitiu depois: "Tive que me adaptar à Premiership e a uma cultura diferente. Além disso, às vezes não jogo muito tempo e, nessas ocasiões, é mais importante controlar a bola do que marcar mais gols. A pressão é pessoal, mas estou confiante de que os gols virão. Teria sido melhor marcar aquele gol depois de uma jogada, mas ele ainda conta."

Ele provaria que estava certo, assim como Ferguson. Forlan não balançou as redes nos sete jogos seguintes do United em todas as competições, mas fez apenas sua segunda partida como titular na Premier League naquela temporada em 26 de outubro e salvou um ponto vital para sua equipe contra o Aston Villa.

O Villa tinha vantagem de um gol quando o jogo entrou nos 13 minutos finais em Old Trafford, e não parecia haver muito perigo quando Mikael Silvestre recebeu a bola no lado oposto da área, com um mar de defensores à sua frente. No entanto, o francês conseguiu tirar um cruzamento para Forlan, inexplicavelmente sem marcação, e ele desviou de cabeça com brilhantismo para o ângulo, sem chances para o goleiro do Villa, Peter Enckelman, encerrando sua espera de nove meses pelo primeiro gol na Premier League.

Desta vez, Forlan foi muito mais exuberante, arrancando a camisa no que se tornaria sua comemoração registrada. Aparentemente sem saber para onde direcionar sua energia, ele também correu em direção aos torcedores do Villa no setor visitante, em vez de ir para a torcida da casa, um erro compreensível após 23 jogos de Premier League sem um gol com a bola rolando.

O United recebeu o Southampton na semana seguinte e, apesar de Ferguson recolocar Forlan no banco, ele novamente daria a palavra final no jogo. Com apenas cinco minutos por jogar e o placar travado em 1 a 1, Juan Sebastian Veron acionou Forlan a cerca de 25 jardas do gol, e ele deu dois toques para se preparar antes de soltar uma finalização indefensável, que passou por Southampton No.1 Annti Niemi em um piscar de olhos.

Foi um momento sublime que levou um Forlan movido pela adrenalina a mostrar o peito nu novamente, mas logo depois veio um momento ridículo. Aparentemente atrapalhado pelo uniforme de camada dupla da Nike para o United naquela temporada, ele teve dificuldade para vestir a camisa de novo e, quando o jogo recomeçou, foi com tudo para recuperar a bola enquanto a segurava nas mãos.

"Eu estava tentando colocá-la de volta rapidamente, mas às vezes, quando você está com pressa, as coisas tendem a piorar", disse Forlan ao ser questionado sobre o incidente. "Não sei se farei isso de novo. Vamos ter que ver quando acontecer." Como um jogador emocional que prosperava no instinto, não demoraria para que ele se deixasse levar novamente.