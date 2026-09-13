Como Diego Forlan se tornou um herói cult do Manchester United
Diego Forlan foi um dos melhores atacantes de sua geração. Ele marcou 155 gols em passagens brilhantes por Villarreal e Atlético de Madrid, conquistando a Chuteira de Ouro europeia em 2004-05 e 2008-09, depois de ganhar duas vezes o Troféu Pichichi como artilheiro de La Liga.
Enquanto isso, o Uruguai avançou até o quarto lugar na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, em grande parte graças a Forlan, que domou a infamemente imprevisível bola Jabulani da adidas no caminho para assegurar uma divisão da Chuteira de Ouro e o prêmio de Melhor Jogador do Torneio. Um ano depois, ele ajudou La Celeste a conquistar seu primeiro título da Copa América em 16 anos, marcando dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai na final.
Com seu longo cabelo loiro esvoaçante, preso por uma fina faixa elástica, Forlan também incorporava uma estética clássica do futebol dos anos 2000, o que o tornava uma figura instantaneamente reconhecível e culturalmente icônica. Ele era amado pelos torcedores por onde passava, inclusive no Manchester United, onde passou dois anos e meio sob o comando de Sir Alex Ferguson.
Forlan nunca foi prolífico em Old Trafford e ficou claramente à sombra do impiedoso artilheiro holandês Ruud van Nistelrooy. De fato, ele somou apenas 17 gols em 98 jogos pelo Manchester United, que acabou aceitando uma perda de £ 5 milhões sobre o investimento inicial ao vendê-lo ao Villarreal. Mas Forlan continua sendo um herói cult no United porque entendia os valores centrais do clube tão bem quanto qualquer uma das contratações estrangeiras mais bem-sucedidas da equipe.
Crescimento na Argentina
Forlan inicialmente queria se tornar tenista em vez de seguir os passos do pai, Pablo, que disputou as Copas do Mundo de 1966 e 1974 pelo Uruguai, mas mudou o foco para o futebol aos 12 anos. Essa decisão nasceu de sua admiração pelo craque argentino Diego Maradona, que doou dinheiro do próprio bolso para ajudar a família a pagar despesas médicas depois que a irmã de Forlan, Alejandro, se envolveu em um terrível acidente de carro que matou o namorado dela e a deixou paralisada.
Movido pelo desejo de dar suporte financeiro por conta própria, Forlan passou pelas categorias de base de dois dos principais clubes do Uruguai, Peñarol e Danubio, e, em 1995, viajou para a França para um período de testes de sete meses no Nancy, mas acabou não recebendo um contrato em tempo integral. Sem se abalar, Forlan, então com 16 anos, voltou para a América do Sul e, com a ajuda de um contato da família e do técnico Jose Omar Pastoriza, entrou para as categorias de base do Independiente, um dos clubes do "Big Five" da Argentina.
Forlan estreou no time principal aos 18 anos, em 1998, e depois marcou impressionantes 40 gols em 91 jogos pelo Independiente, firmando-se entre os melhores jovens atacantes ambidestros do continente. Ele voltou a despertar interesse da Europa e, em janeiro de 2002, o clube da Premier League Middlesbrough acertou um acordo de £ 6,9 milhões pelo jovem uruguaio.
O United, no entanto, atravessou o 'Boro quando Forlan chegou à Inglaterra, oferecendo a mesma quantia em um único pagamento e um pacote salarial significativamente maior. Crucialmente, Ferguson também interveio pessoalmente para fazê-lo mudar de ideia.
"O Middlesbrough procurou meu agente, eles queriam me ver antes do United. Sir Alex Ferguson soube disso. Um dia recebi um telefonema quando eu estava no banheiro. Meu companheiro de quarto estava dormindo na cama, então falei baixo", disse Forlan em sua coluna para The National em 2015.
"Eu conseguia entender inglês desde muito cedo, mas mal conseguia entender o homem ao telefone. Ele falava muito rápido, com um sotaque muito forte. Aprendi inglês com pessoas que falavam com sotaques bem claros. Fiz um grande esforço para entender e percebi que ele queria que eu jogasse para ele. 'Nós queremos você', ele disse. 'Não é só interesse, nós queremos você. Você pode ser um grande jogador para nós. Espere por nós. Você vai jogar pelo Manchester United'."
Início frustrante
Contratar outro camisa 9 era uma necessidade para o United após as saídas de Teddy Sheringham e Andy Cole, e a chegada de Forlan gerou muita empolgação. Ele fez sua estreia na semana seguinte, entrando nos 15 minutos finais da goleada por 4 a 0 sobre o Bolton Wanderers pela Premier League, e mostrou potencial imediato com sua movimentação inteligente, intensidade de trabalho e velocidade, ganhando o selo de aprovação de Van Nistelrooy.
"Com Diego, temos um jogador muito jovem e talentoso", disse Van Nistelrooy. "Ele só entrou nos últimos 15 minutos, mas deu para ver que tem muito potencial. É muito, muito rápido, chuta bem com os dois pés e acho que, aos 22 anos, tem um grande futuro."
Van Nistelrooy fechou o placar no Reebok Stadium naquele dia, depois de um hat-trick de Ole Gunnar Solskjaer. Apesar das palavras gentis do internacional da Holanda, Forlan seria a terceira opção atrás dele e de Solskjaer durante toda a sua passagem pelo United.
Forlan só foi titular pela primeira vez no início de março, quando substituiu o lesionado Solskjaer em um duelo com o Tottenham em Old Trafford. O Manchester United passeou em outra vitória por 4 a 0, e Forlan foi uma ameaça constante com suas infiltrações nas costas da defesa, mas desperdiçou várias oportunidades claríssimas enquanto mostrava uma alarmante falta de calma diante do gol.
Ele encerrou a campanha de 2001-02 com 18 partidas, mas não balançou as redes nenhuma vez. A temporada também foi um fracasso completo para o time de Ferguson, que caiu para a terceira colocação na Premier League, foi eliminado cedo tanto na FA Cup quanto na Copa da Liga e perdeu para um Bayer Leverkusen sem tanto favoritismo nas semifinais da Champions League.
Ainda assim, o trabalho incansável de Forlan sem a bola o tornou popular entre os torcedores do United, e ele foi convocado para o elenco do Uruguai na Copa do Mundo de 2002. A equipe sofreu uma humilhante eliminação na fase de grupos na Coreia do Sul/Japão, mas Forlan recuperou parte da confiança perdida ao marcar um dos gols do torneio contra Senegal, acertando um voleio brilhante no canto oposto de cerca de 18 metros.
Avanço tão aguardado
Não houve uma reação imediata depois que Forlan voltou a Manchester, porém, já que ele continuou desempenhando um papel de reserva quando a campanha 2002-03 começou. Ele saiu do banco já na reta final nos seis primeiros jogos do United na Premier League e nas duas partidas da vitória sobre o Zalaegerszeg na fase classificatória da Champions League e, depois de chegar a 26 partidas sem marcar, foi apelidado de "Forlorn" pela mídia britânica.
O avanço tão importante finalmente veio na 27ª partida de Forlan pelo United, em um duelo em casa contra o Maccabi Haifa na rodada de abertura da Champions League. O jogador de 23 anos entrou pouco antes da marca de uma hora, com o Manchester United vencendo por 4 a 1, e, como sempre, mostrou muito empenho no terço final do campo, mas o toque de ouro lhe escapou quando isolou uma chance claríssima muito por cima do travessão depois de receber passe de Van Nistelrooy.
Parecia que seria mais uma noite frustrante para Forlan, até David Beckham sofrer um pênalti aos 88 minutos. O ponta do United, que era o capitão do time naquela noite, inicialmente pegou a bola para cobrar, mas Forlan implorou para que ele cedesse a vez, o que o inglês fez gentilmente, reconhecendo seu desespero.
"Por favor. por favor. Qualquer pessoa com um pingo de humanidade diria por favor em nome dele", disse o comentarista da ITV, Peter Drury, enquanto Forlan esperava o apito do árbitro e a multidão quase lotada em Old Trafford prendia a respiração. Apesar de transparecer ansiedade na linguagem corporal, Forlan deslocou o goleiro e converteu com um chute firme, de chapa, para selar a vitória por 5 a 2.
Beckham e companhia depois cercaram Forlan, e todos no banco do time da casa abriram largos sorrisos de alívio. "Se eu tivesse batido e feito o gol, teria sido odiado por 67 mil pessoas", disse Beckham depois do jogo. "Ele vem trabalhando muito nos treinos e nas partidas, e realmente merecia isso."
Ferguson ecoou o sentimento do capitão: "A movimentação do Diego é de primeira classe e ele merece o gol. Mesmo na meia hora em que esteve em campo, criou meia dúzia de chances. Se você coloca esse nível de esforço, deve conseguir algo. Espero que agora ele se acalme e faça muitos mais. Isso vai colocá-lo em marcha, tenho certeza disso, ele fez um trabalho fantástico."
Maravilha sem camisa
A reação de Forlan, porém, foi contida. Aquilo era simplesmente um ponto de partida para o internacional uruguaio após um difícil período de adaptação, como ele admitiu depois: "Tive que me adaptar à Premiership e a uma cultura diferente. Além disso, às vezes não jogo muito tempo e, nessas ocasiões, é mais importante controlar a bola do que marcar mais gols. A pressão é pessoal, mas estou confiante de que os gols virão. Teria sido melhor marcar aquele gol depois de uma jogada, mas ele ainda conta."
Ele provaria que estava certo, assim como Ferguson. Forlan não balançou as redes nos sete jogos seguintes do United em todas as competições, mas fez apenas sua segunda partida como titular na Premier League naquela temporada em 26 de outubro e salvou um ponto vital para sua equipe contra o Aston Villa.
O Villa tinha vantagem de um gol quando o jogo entrou nos 13 minutos finais em Old Trafford, e não parecia haver muito perigo quando Mikael Silvestre recebeu a bola no lado oposto da área, com um mar de defensores à sua frente. No entanto, o francês conseguiu tirar um cruzamento para Forlan, inexplicavelmente sem marcação, e ele desviou de cabeça com brilhantismo para o ângulo, sem chances para o goleiro do Villa, Peter Enckelman, encerrando sua espera de nove meses pelo primeiro gol na Premier League.
Desta vez, Forlan foi muito mais exuberante, arrancando a camisa no que se tornaria sua comemoração registrada. Aparentemente sem saber para onde direcionar sua energia, ele também correu em direção aos torcedores do Villa no setor visitante, em vez de ir para a torcida da casa, um erro compreensível após 23 jogos de Premier League sem um gol com a bola rolando.
O United recebeu o Southampton na semana seguinte e, apesar de Ferguson recolocar Forlan no banco, ele novamente daria a palavra final no jogo. Com apenas cinco minutos por jogar e o placar travado em 1 a 1, Juan Sebastian Veron acionou Forlan a cerca de 25 jardas do gol, e ele deu dois toques para se preparar antes de soltar uma finalização indefensável, que passou por Southampton No.1 Annti Niemi em um piscar de olhos.
Foi um momento sublime que levou um Forlan movido pela adrenalina a mostrar o peito nu novamente, mas logo depois veio um momento ridículo. Aparentemente atrapalhado pelo uniforme de camada dupla da Nike para o United naquela temporada, ele teve dificuldade para vestir a camisa de novo e, quando o jogo recomeçou, foi com tudo para recuperar a bola enquanto a segurava nas mãos.
"Eu estava tentando colocá-la de volta rapidamente, mas às vezes, quando você está com pressa, as coisas tendem a piorar", disse Forlan ao ser questionado sobre o incidente. "Não sei se farei isso de novo. Vamos ter que ver quando acontecer." Como um jogador emocional que prosperava no instinto, não demoraria para que ele se deixasse levar novamente.
Fazendo o Liverpool chorar
Forlán então desempenhou um papel fundamental como titular do United em uma eletrizante vitória por 5 a 3 sobre o Newcastle, dando duas assistências para Van Nistelrooy, e manteve seu lugar na escalação de Ferguson para a viagem a Liverpool oito dias depois. Foi naquela fatídica tarde de sábado em Anfield que, no fim das contas, seu legado no Manchester United foi definido.
Os primeiros 60 e tantos minutos do jogo foram truncados, e parecia que apenas um lance de brilho individual ou um grande erro quebraria o empate sem gols. Acabou sendo a segunda opção.
Jamie Carragher cabeceou uma bola solta de volta para Jerzy Dudek em um lance que deveria ter sido uma defesa simples, mas, de alguma forma, o goleiro do Liverpool a deixou escapar por baixo das pernas, e Forlán reagiu rapidamente para empurrá-la para o gol vazio. O atacante do United foi tirar a camisa depois de sair correndo em êxtase, mas acabou puxando-a de volta para baixo em um divertido ato de contenção no último segundo.
Se aquele gol teve mais a ver com sorte do que qualquer outra coisa, o segundo de Forlán foi uma enfática demonstração de brilhantismo técnico. Mal três minutos depois, Ryan Giggs resistiu a duas entradas e tocou a bola para Forlán na entrada da área, e ele soltou uma finalização violentíssima no canto de Dudek. Sim, Dudek poderia ter ido melhor, mas a execução de Forlán foi impecável.
Sami Hyypia diminuiu para o Liverpool, mas o United segurou uma vitória histórica, com Fabian Barthez fazendo uma defesa impressionante para impedir o gol de Dietmar Hamann já no fim. Ainda assim, o verdadeiro salvador foi Forlán.
"Sabe, a coisa de que me lembro é, claro, dos gols, toda vez que os vejo na TV, mas foi depois do jogo quando Gary [Neville] veio até mim e disse que eu não sabia o que tinha feito. Você será lembrado por anos", disse Forlán ao relembrar a partida no canal de mídia do United em 2022.
Como era de se esperar, a torcida do United criou um canto especial para Forlán ao som da música Volare, de Dean Martin. A letra "Diego, whoooah, Diego, whoooah, He came from Uruguay, and made the Scousers cry" virou presença constante nas arquibancadas desde então, tendo sido cantada até durante uma partida contra o Sunderland, em abril de 2017, o que deixou o então técnico do Manchester United, Jose Mourinho, intrigado.
Forlán acrescentou: "Eu sabia que era algo importante, mas, sabe, eu não imaginava naquele momento que, até agora, 20 anos depois, eles ainda estariam cantando meu nome. É inacreditável." Ele também disse em entrevista àGQ em 2019: "Fico arrepiado toda vez que ouço. Não sou Ryan Giggs, Paul Scholes ou outra lenda do United, nem sou o único jogador a ter marcado em Anfield, então é um privilégio ser lembrado. Eu estava tendo tão poucos minutos no time que nem me sentia um jogador de futebol de verdade até aquele jogo."
Campeão do título
Forlan marcou mais três gols importantes naquele mês de dezembro. O primeiro veio em uma finalização segura na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, na quarta rodada da Copa da Liga, e o segundo saiu no duelo das quartas de final do United contra o Chelsea, quando ele deu uma caneta em Carlo Cudicini para marcar o único gol da partida.
O Manchester United encerrou o mês em alta ao vencer o Birmingham City por 2 a 0 em Old Trafford, com Forlan acertando um voleio para abrir o placar depois de aproveitar uma escorada de Beckham para o meio da área. Forlan foi titular em apenas mais um jogo da Premier League naquela temporada, mas deu aos torcedores mais uma lembrança para guardar quando o Chelsea apareceu em Manchester para um confronto decisivo na corrida pelo título, em 18 de janeiro.
O Arsenal havia aberto cinco pontos de vantagem sobre o United na liderança depois de vencer o West Ham mais cedo naquele dia, e o Chelsea vinha três pontos atrás, em terceiro. O Chelsea controlou o primeiro tempo e parecia a caminho de ultrapassar o United na tabela quando Eidur Gudjohnsen abriu o placar aos 30 minutos, mas um erro de Cudicini antes do intervalo mudou o cenário. Depois de escorregar, o goleiro do Chelsea deu um passe ruim para Beckham, que cruzou para Scholes fazer 1 a 1.
O United elevou seu nível no segundo tempo, mas Cudicini também, e Van Nistelrooy teve o que parecia um gol certo evitado quando o italiano de alguma forma desviou sua cabeçada de raspão para escanteio. O Chelsea resistiu até o terceiro minuto dos acréscimos, quando Forlan assumiu o protagonismo.
Acionado no lugar de Van Nistlerooy, Forlan apareceu entre os zagueiros do Chelsea para completar uma deliciosa bola enfiada de Veron e, com um movimento perfeitamente calculado de seu pé esquerdo, garantiu os três pontos para o time de Ferguson. Desta vez, Forlan não hesitou nem por um segundo ao tirar a camisa e sair correndo ao som do ensurdecedor rugido da torcida da casa.
"É por isso que sempre o colocamos nos últimos 20 minutos. Ele se tornou um jogador realmente importante neste ano, com gols importantes", disse depois o técnico do United aos jornalistas. O troféu da Premier League voltou para Old Trafford quatro meses depois, e Forlan estava bem no meio das cenas de comemoração. Seu retrospecto de seis gols e duas assistências em 25 partidas ainda era modesto, mas, considerando que ele foi titular em apenas sete desses jogos, Forlan foi fantástico ao dar uma contribuição tão decisiva.
Sem espaço
No entanto, nunca foi destino de Forlan se tornar uma superestrela de longo prazo no United. Ele protagonizou um dos gols perdidos do século em um amistoso de pré-temporada de 2003-04 contra a Juventus, chutando de alguma forma na rede pelo lado de fora de dentro da pequena área, com o gol à sua mercê, o que deu o tom de seu decepcionante último ano no clube.
Ferguson passou a adotar um sistema com apenas um atacante, o que fez com que Van Nistelrooy projetasse uma sombra ainda maior sobre Forlan. Ainda houve alguns momentos altos que serviram como lembretes de seu talento único, incluindo um belo voleio na vitória por 3 a 0 sobre o Rangers na Champions League, o gol da vitória contra o Panathinaikos para classificar o United à fase mata-mata e uma brilhante dobradinha saindo do banco na goleada por 4 a 0 sobre o Villa na Premier League. Forlan também acrescentou uma medalha de campeão da FA Cup ao currículo, marcando um gol na campanha durante a vitória do United por 3 a 0 sobre o Northampton na quarta rodada.
Mas os momentos ruins foram devastadores. Forlan desperdiçou muito mais chances do que aproveitou, com destaque para um pênalti perdido naquele confronto com o Northampton, e não deixou sua marca nas raras ocasiões em que Ferguson o escalou como titular. Ele foi substituído aos 57 minutos após uma atuação especialmente apática contra o Leicester em abril e tentou seguir direto para o túnel em uma rara demonstração de raiva.
Sua situação também não foi ajudada pela chegada de Louis Saha a Old Trafford em janeiro de 2024, nem pela contratação de Wayne Rooney junto ao Everton naquele verão. Forlan jogou 17 minutos na abertura da temporada 2024-25 do United, contra o Chelsea, mas ignorou um pedido de Ferguson para trocar as travas da chuteira e enfrentou a ira do treinador depois de escorregar cara a cara com o goleiro na derrota por 1 a 0.
"Ferguson queria que eu jogasse com travas longas, aquelas intercambiáveis que são adequadas para gramados molhados, mas eu me sinto mais confortável com as curtas", revelou Forlan. "Concordei em trocar, mas não troquei e desperdicei uma chance. Depois, corri para o vestiário para trocar as chuteiras, mas Ferguson me pegou. Ele pegou as chuteiras e as arremessou. Aquele foi meu último jogo pelo United."
Legado duradouro
Forlan deixou o Teatro dos Sonhos poucos dias depois como uma transferência fracassada, juntando-se ao Villarreal em um acordo de apenas £2 milhões. No entanto, não houve animosidade duradoura com Ferguson, que ofereceu um balanço ponderado da passagem de Forlan pelo clube em sua autobiografia, admitindo que a "singularidade" de Van Nistelrooy jogou contra o craque uruguaio.
"Ruud queria ser o finalizador número 1, essa era a natureza dele. Diego Forlan não aparecia nem no radar dele, então, quando você colocava os dois juntos ali, não havia química nenhuma. Diego era melhor com um parceiro", disse Ferguson. "Mas ele marcou alguns gols inestimáveis. Era um bom jogador e um profissional fantástico."
No Villarreal, Forlan floresceu porque foi promovido ao papel principal. Essa posição simplesmente não estava disponível para ele no United, e ele não tinha perfil para ser um super-reserva como Solskjaer foi durante boa parte da carreira. A avaliação de Ferguson também se mostrou precisa pela parceria mortal que ele formou com Sergio Aguero no Atletico, assim como pelo entrosamento telepático com Luis Suarez e Edinson Cavani em nível internacional.
Os torcedores do United não viram a melhor versão de Forlan, mas ainda assim se apaixonaram por seu espírito de luta. "Lembro quando Diego Forlan chegou, e as coisas não estavam acontecendo muito bem para ele. Se um jogador se esforçasse, e o Diego se esforçava, nós o puxávamos conosco; tentávamos ajudá-lo", disse o ex-capitão do United Roy Keane em 2023, segundo o Daily Mirror.
Sim, ele fez os torcedores do Liverpool chorarem, mas a determinação incrível de Forlan consolidou seu status como um dos favoritos de Old Trafford. Ele sempre deu tudo pelo escudo, e esse tipo de personalidade é exatamente o que faltou ao clube na era pós-Ferguson. O romantismo no futebol deve ser medido em devoção, não em números, e o de Forlan não teve igual.