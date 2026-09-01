Como convencer a Argentina de sua grandeza se tornou a batalha mais difícil de Lionel Messi

O dia que todo purista do futebol temeu por tanto tempo finalmente chegou. Depois de 21 anos, e de um recorde pela seleção de 207 jogos e 127 gols, Lionel Messi se aposentou oficialmente da Argentina.

"É uma decisão que machuca a minha alma, mas eu sei que chegou a hora", disse o jogador de 39 anos em um comunicado emocionante. "Posso dizer com certeza que sempre dei tudo, não só nos últimos anos, quando ganhamos tudo, [mas] antes também, e sempre lutei e dei tudo pela camisa, para dar alegria a vocês e fazê-los sentir orgulho de serem argentinos por meio do futebol. Levo comigo memórias e momentos inesquecíveis. Saio com a satisfação e o orgulho de ter, junto com meus companheiros, dado a vocês momentos com os quais sonhamos. Amo vocês! Agradeço a Deus por me fazer argentino."

Messi também confirmou que escreveu o comunicado dois dias depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, e disse que a morte de seu pai, Jorge, em 8 de agosto, o fez se sentir "mais convencido do que antes". Depois da morte de Jorge, Messi admitiu que tinha "sérias dúvidas" sobre seguir jogando por "muito mais tempo", então esta não é uma notícia inesperada, mas ainda assim pesa bastante.

Este é o fim de uma carreira internacional realmente singular. Messi capitaneou a Argentina ao título da Copa do Mundo em 2022 e aos títulos consecutivos da Copa América em 2021 e 2024, fazendo jus ao legado de Diego Maradona no processo. A maioria das pessoas considerava Messi o maior jogador de futebol de todos os tempos antes da virada da década por causa de suas façanhas sobre-humanas no Barcelona, mas, desde então, ele também conquistou seus críticos mais ferrenhos com atuações colossais com a histórica camisa da Argentina.

De forma espantosa, uma parcela muito grande deles vinha do próprio país dele. Os torcedores da Argentina não acolheram Messi plenamente até ele chegar aos seus anos mais veteranos, e até ficaram perto de levá-lo a uma aposentadoria muito mais precoce. A relação entre eles acabou se tornando simbiótica, mas os argentinos foram os últimos a enxergá-lo como o gênio inimitável que ele sempre foi.