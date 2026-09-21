Cavan Sullivan, Mathis Albert e os cinco prospectos mais empolgantes da USMNT para observar na concentração de outono
Uma rápida olhada para a lista da seleção masculina dos Estados Unidos causa certo estranhamento. Ela conta com 13 jogadores ainda sem estrear e oito adolescentes. A primeira convocação pós-Copa do Mundo sempre marca o início de um novo capítulo, mas, ao chamar tantas jovens estrelas, o técnico Mauricio Pochettino está começando a escrever o que parece ser um livro totalmente novo.
Há razões para isso, claro, e a principal é que esta é uma janela de quatro jogos, o que dá a Pochettino e à sua comissão o máximo de tempo para conhecer os novos convocados da equipe. Isso também permite que os membros mais jovens da seleção dos Estados Unidos tenham um período prolongado de treinos para se adaptar à rotina do time, que sempre representa um grande salto em relação ao nível de clube.
De modo geral, os adolescentes da seleção dos Estados Unidos vêm prosperando em seus clubes. De fenômenos da MLS a estrelas em ascensão atuando nas melhores ligas do mundo, não falta talento adolescente neste elenco, algo que acontece pela primeira vez. Esta convocação será memorável para eles, claro, mas também pode ser marcante para a seleção, que poderá olhar para esta janela no futuro como aquela em que várias peças-chave deram seus primeiros passos.
Então, em quais adolescentes você deve ficar de olho? Aqui estão cinco nomes imperdíveis durante esta convocação da seleção dos Estados Unidos.
Cavan Sullivan
Ele já está claramente nas manchetes, mas Sullivan certamente merece destaque tanto pela expectativa que o cerca há muito tempo quanto pelo que vem produzindo recentemente.
É este último fator que o colocou nesta equipe, e não há como negar o quão impressionante isso tem sido. Nos últimos seis jogos, Sullivan soma seis gols e duas assistências, o que lhe dá uma candidatura real ao título de jogador em melhor forma da MLS. Se você comparar seu currículo com o de qualquer outro jogador, fica claro que ele mereceu esta convocação. O fato de ele ter 16 anos só torna tudo ainda mais impressionante.
Pochettino faz questão de destacar isso. Também faz questão de ressaltar que a idade de Sullivan exige algum nível de cautela, mesmo com toda a empolgação.
"Precisamos fazer com que ele continue acreditando da maneira como está fazendo", disse Pochettino, "mas também tentar mostrar que ele está prestes a realmente trabalhar duro e evoluir, porque tudo gira em torno do crescimento. Mas, sim, acho que ele merece todos os elogios e merece estar conosco. Vai ser uma grande oportunidade para nós conhecê-lo."
Todos esperam que esta seja a primeira de muitas oportunidades para um jogador que pode ser o futuro da seleção dos Estados Unidos.
Neil Pierre
À medida que o futebol mundial segue cada vez mais atento à importância das bolas paradas, deve ser até bom ter um adolescente do mesmo tamanho das suas estrelas favoritas da NBA.
É isso que a seleção masculina dos Estados Unidos tem com Pierre, de 2,01 m, que floresceu ao lado de Sullivan no Union. O zagueiro de 18 anos marcou quatro gols desde a Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que se firmou como um defensor legítimo da MLS nessas situações que não envolvem bola parada.
Como ele lida com o lado defensivo do jogo é o que vai fazer a diferença, claro, e Pierre tem tanto o porte físico quanto o atletismo para ser um defensor de elite. No entanto, há poucos jogadores do tamanho dele nesse nível por um motivo, então é justo questionar se Pierre terá a mobilidade necessária para atuar contra os melhores dos melhores.
Se tiver, é um prospecto de elite, capaz de ganhar jogos para um time com sua habilidade em qualquer uma das duas áreas. Este período de treinos será uma ótima oportunidade para ver como ele lida com o restante, para o bem ou para o mal.
Mathis Albert
"Não importa o quão grande ou forte você seja, porque eu simplesmente vou fazer o que der, e espero, e acho, que vai funcionar. Se eu sinto isso, então provavelmente vai funcionar."
Foi isso que Albert disse à GOAL no ano passado, e essa declaração resume muito bem o jogo dele. O adolescente do Borussia Dortmund é um driblador destemido, e essa falta de medo permitiu que ele chegasse até o time principal do Dortmund. Ele está seguindo os passos de Christian Pulisic e Gio Reyna, e Albert é um talento tão empolgante quanto os dois eram nos tempos de Dortmund.
A ida para o time principal é, claro, um salto, mas Albert já está nesse ambiente há algum tempo. Depois de se juntar ao time principal do Dortmund para o Mundial de Clubes em 2025, ele se tornou o americano mais jovem a atuar na Bundesliga na temporada passada, quando entrou em campo com apenas 16 anos e 340 dias. Ele também foi titular recentemente em uma partida da DFB-Pokal pelo Dortmund, que recusou o interesse de empréstimo pelo adolescente por causa dos planos do clube para o time principal, disseram fontes à GOAL.
De todos os jogadores no grupo, Albert é o que tem menos experiência no profissional. Ele também pode ter o maior potencial, e é por isso que está com o grupo agora.
Adri Mehmeti
As comparações com Sergio Busquets podem ser precipitadas, mas, se você assistir ao jogo de Mehmeti, é possível ver a visão. Há um meio-campista refinado ali, mas ele ainda tem apenas 17 anos.
Sob a tutela da lenda da USMNT Michael Bradley, Mehmeti tem sido presença constante no New York Red Bulls, comandando o meio-campo apesar da idade. Mehmeti já é incrivelmente completo, com o meio-campista no percentil 98 em toques na bola, percentil 96 em duelos vencidos, percentil 95 em desarmes e percentil 98 em passes certos.
Todos esses números apontam para compostura, maturidade e, no fim das contas, muito talento, e é por isso que ele pode ser a peça central da USMNT nos próximos anos. Também ajuda o fato de ele poder aprender com outro produto do Red Bulls, Tyler Adams, durante esta primeira convocação. A compostura de Mehmeti no meio-campo do Red Bulls rendeu ao jogador de 17 anos a chance de aprender ao lado de Tyler Adams em sua primeira convocação para a USMNT.
Zavier Gozo
Há um motivo para o Crystal Palace ter acabado de desembolsar US$ 15 milhões por Gozo. É porque ele tem a capacidade de fazer parte do futuro do clube, tanto no curto quanto no longo prazo.
O Palace parece satisfeito em colocar o ex-destaque do Real Salt Lake no time aos poucos, mas Gozo já fez suas estreias pelo clube na Premier League e na Copa da Liga. Ainda é cedo para Gozo, que se juntou ao Palace neste verão, depois de uma campanha de afirmação na MLS que o levou a ser nomeado All-Star da MLS.
O mais importante é que, assim como Albert, Gozo é um jogador que atua em uma posição de necessidade. Os EUA têm sentido falta de pontas durante boa parte do período recente, e Gozo é melhor aproveitado como ponta. Ele também pode atuar como ala, caso Pochettino siga por esse caminho, mas, independentemente da opção, Gozo é alguém que está prestes a despontar tanto pela seleção quanto por um clube de ponta da Premier League.