Uma rápida olhada para a lista da seleção masculina dos Estados Unidos causa certo estranhamento. Ela conta com 13 jogadores ainda sem estrear e oito adolescentes. A primeira convocação pós-Copa do Mundo sempre marca o início de um novo capítulo, mas, ao chamar tantas jovens estrelas, o técnico Mauricio Pochettino está começando a escrever o que parece ser um livro totalmente novo.

Há razões para isso, claro, e a principal é que esta é uma janela de quatro jogos, o que dá a Pochettino e à sua comissão o máximo de tempo para conhecer os novos convocados da equipe. Isso também permite que os membros mais jovens da seleção dos Estados Unidos tenham um período prolongado de treinos para se adaptar à rotina do time, que sempre representa um grande salto em relação ao nível de clube.

De modo geral, os adolescentes da seleção dos Estados Unidos vêm prosperando em seus clubes. De fenômenos da MLS a estrelas em ascensão atuando nas melhores ligas do mundo, não falta talento adolescente neste elenco, algo que acontece pela primeira vez. Esta convocação será memorável para eles, claro, mas também pode ser marcante para a seleção, que poderá olhar para esta janela no futuro como aquela em que várias peças-chave deram seus primeiros passos.

Então, em quais adolescentes você deve ficar de olho? Aqui estão cinco nomes imperdíveis durante esta convocação da seleção dos Estados Unidos.