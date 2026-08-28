Brian Madjo: o precoce atacante do Aston Villa que espelha seu jogo em Karim Benzema e Robert Lewandowski
Sete meses depois de assinar com o Aston Villa, Brian Madjo finalmente fez sua estreia oficial. Uma disputa com a Fifa havia tornado o reforço de janeiro, de 17 anos, inelegível para o restante da última temporada, mas ele recebeu sinal verde durante o verão.
E que palco foi esse. Com o Villa, atual campeão da Liga Europa, em desvantagem contra o Paris Saint-Germain, vencedor das duas últimas edições da Liga dos Campeões, na Supercopa da Uefa, Madjo se apresentou ao mundo.
O atacante foi uma ameaça constante durante todo o primeiro tempo. Ele desperdiçou três boas chances, em duas delas passando muito perto do gol de cabeça e impondo presença física sobre os defensores do PSG. Então, no apagar das luzes do primeiro tempo, ele levou a melhor no duelo físico com Willian Pacho para completar um cruzamento no segundo pau e empatar a partida.
Um belo gol para um adolescente, ainda mais contra o time mais forte da Europa! Será que é um sinal do que está por vir do jogador com três partidas por Luxemburgo, que agora quer jogar pela Inglaterra? GOAL analisa o jogador que já foi comparado a Romelu Lukaku.
Como começou
Nascido em Enfield, em Londres, Madjo chegou à Premier League passando por Luxemburgo, para onde se mudou com a família ainda criança. Foi lá que seus talentos naturais começaram a aparecer, embora sua rápida evolução tenha criado um dilema para os treinadores locais.
No início da adolescência, a estrela em ascensão já se destacava fisicamente em relação aos companheiros. Temendo que sua vantagem física o impedisse de evoluir em áreas-chave do seu jogo, Manuel Cardoni, diretor técnico da Federação Luxemburguesa de Futebol, interveio e sugeriu que os treinadores tirassem Madjo da linha de ataque e o colocassem no meio-campo.
Cercado por adversários no meio, Madjo não podia simplesmente se impor fisicamente, mas precisava avaliar suas opções, aprender a controlar a bola com os dois pés e melhorar seus passes.
A mudança teve um efeito tremendo. Ao identificar sua combinação de força e técnica refinada, o clube francês Metz o contratou em 2023, acelerando rapidamente sua progressão.
Aos 15 anos, atuando contra jogadores até quatro anos mais velhos, Madjo destruiu a liga francesa sub-19 com 13 gols em 26 partidas na temporada 2024–25.
"Ele sobrou [sobre todos] no sub-19", relembrou o técnico do Metz, Stephane Le Mignan. "Ele tem um porte físico avançado para a idade, então consegue atender às exigências físicas."
Sua ascensão foi tão avassaladora que a seleção de Luxemburgo se recusou a esperar que ele fosse testado na Ligue 1. Em março de 2025, apenas dois meses depois de comemorar seu aniversário de 16 anos, Madjo vestiu a camisa de Luxemburgo em sua estreia pela equipe principal, em um amistoso contra a Suécia.
Apesar de já medir forças com defensores internacionais profissionais, porém, ele ainda teve de esperar cinco meses pela sua primeira atuação profissional pelo Metz.
Como vai
Madjo fez sua estreia na Ligue 1 em agosto do ano passado, começando como titular nas partidas contra Strasbourg e Lyon. Para garantir que seu desenvolvimento não estagnasse, o Metz dividiu seus minutos entre o time principal e a equipe reserva no Championnat National 3, onde mostrou seu faro de gol ao marcar duas vezes contra o Neuilly-sur-Marne em novembro.
Apenas mais três breves aparições na Ligue 1 viriam depois disso, mas suas atuações nas categorias de base haviam deixado seu potencial evidente para olheiros de toda a Europa. O Metz não conseguiu mantê-lo. O Aston Villa apareceu com uma oferta de € 12 milhões, e ele concordou em se mudar para Birmingham.
Apesar de Madjo ter nascido na Inglaterra, o Villa foi impedido de registrá-lo devido aos regulamentos da Fifa que proíbem a transferência internacional de menores de 18 anos. Como Madjo já havia representado a seleção de Luxemburgo, a Fifa entendeu o caso como uma transferência internacional. O adolescente foi proibido de representar o clube até seu aniversário de 18 anos, em janeiro de 2027.
Preso num limbo, o atacante recorreu às redes sociais para desabafar sua frustração. Ele republicou um story no Instagram de si mesmo com uma legenda sucinta e desesperada: "libertem meu parceiro".
Sem querer esperar, o Villa recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte. Em julho, o clube apelou da decisão, e no mês seguinte a CAS decidiu a seu favor, liberando Madjo para jogar apenas dias antes de sua explosiva estreia na Supercopa da Uefa.
Maiores pontos fortes
A comparação que segue aparecendo em relação a Madjo é com o ex-atacante de Chelsea e Inter Lukaku, mas insistir nisso faz um desserviço ao leque de talentos do jovem.
"O perfil dele é parecido", admite Cardoni, diretor da Federação Luxemburguesa de Futebol. "Mas, mesmo mantendo os pés no chão, Brian tem um perfil mais completo [do que Lukaku], porque ele é bom em espaços curtos, muito bom em termos de jogo posicional. Também é bom atacando a profundidade e também consegue servir a bola com os dois pés. Ele tem uma enorme margem de crescimento."
Esse refinamento técnico pode ser consequência da decisão de Cardoni de forçá-lo a jogar no meio-campo central.
Ao ser perguntado se ele realmente gostou daquela passagem pelo meio-campo no sub-14, Madjo riu. "Não muito, mas enfim... Eu precisava me preparar para jogar contra jogadores profissionais que têm o mesmo tamanho que eu. Naquele nível, você não pode simplesmente confiar na sua força natural. Você precisa ter outras qualidades."
Isso ajudou a moldá-lo como um atacante completo. Em vez de correr atrás de gols, Madjo se orgulha de sua movimentação sem a bola e da pressão na marcação.
"Primeiro, de costas para o gol, eu foco nos desvios, mas também em jogar para frente", disse ele sobre seus pontos fortes. "Eu tento ter visão e inteligência de jogo. Prefiro fazer uma boa partida e não marcar do que marcar e perder a posse o tempo todo. O time vem em primeiro lugar."
Sua capacidade de proteger a bola deixou uma impressão duradoura na lenda de Luxemburgo e ex-atacante do Metz Nico Braun, que ficou impressionado com a chegada do adolescente à França.
"Eu vi imagens, vi ele protegendo a bola, vi o controle de bola dele, algo que ele faz como ninguém no Metz", disse Braun. "Eu vi o quanto você precisa se antecipar para tirar aquela bola dele, e eu não consigo imaginar outra coisa senão isto: ele vai ter uma grande carreira!"
Embora Madjo abrace as comparações com Lukaku ao assistir com frequência a vídeos do belga antes das partidas, ele moldou seu jogo com base em outros jogadores. Ele disse que analisa a movimentação de Brian Brobbey, Robert Lewandowski e Karim Benzema, sempre buscando acrescentar novas dimensões a um jogo que já aterroriza defensores profissionais.
Há espaço para melhora
Natural de Londres, ele sabe que seu talento bruto não oferece nenhuma garantia de estrelato na Premier League com o Villa. Ao ser perguntado sobre seus pontos fracos, o adolescente disse: "Minha técnica, que estou tentando melhorar, meu pé esquerdo também, mas também minha mobilidade para ser mais ágil".
Embora tenha destacado o pé esquerdo como uma área principal que precisa de melhora, foi com esse pé "fraco" que ele acertou um chute forte para superar o goleiro do PSG, Matvey Safonov, na Supercopa da Uefa.
Madjo dedicou horas extras com preparadores físicos para aprimorar sua mobilidade, apesar dos desafios que seu porte de 1,93 m impõe. Considerando seu controle de bola em espaços curtos e a capacidade de recuar, aumentar sua agilidade permitiria que ele incomodasse ainda mais os defensores e se tornasse uma ameaça maior.
O que vem a seguir?
Apesar do heroísmo em Salzburgo, os torcedores do Aston Villa terão de esperar um pouco mais para vê-lo entrar em campo na Premier League. Em um frustrante golpe por lesão para o elenco de Unai Emery, ele foi descartado para o início da campanha doméstica, possivelmente até setembro.
Os torcedores vão aguardar com expectativa o retorno dele. Sua estreia na Supercopa da Uefa resumiu perfeitamente sua força, persistência e capacidade de finalização.
Embora tenha havido sinais de inexperiência, na forma de domínios pesados, cabeceios para fora do alvo e da bola perdida que permitiu a Khvicha Kvaratskhelia criar o gol de abertura do PSG, houve positivos mais do que suficientes.
Seu gol fez dele o artilheiro mais jovem da história da Supercopa da Uefa, com apenas 17 anos e 212 dias, uma forma fenomenal de começar a carreira.
Após a derrota por 2 a 1 para o time de Luis Enrique, o técnico do Villa, Emery, rasgou elogios a Madjo e disse: "A experiência que [Madjo e George Hemmings] vão ganhar em uma noite como esta será muito importante. Eles mostraram que aprendem rápido e que trabalham duro."
Tendo crescido em Luxemburgo e, de forma notável, representado a nação sem saída para o mar no nível principal de seleções, a joia agora mudou sua lealdade para o país onde nasceu e atualmente defende a Inglaterra sub-17.
Por enquanto, resta uma espera ansiosa para que sua lesão se cure antes que Emery possa finalmente soltar a promessa da Inglaterra sobre as defesas da Premier League.