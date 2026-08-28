A comparação que segue aparecendo em relação a Madjo é com o ex-atacante de Chelsea e Inter Lukaku, mas insistir nisso faz um desserviço ao leque de talentos do jovem.

"O perfil dele é parecido", admite Cardoni, diretor da Federação Luxemburguesa de Futebol. "Mas, mesmo mantendo os pés no chão, Brian tem um perfil mais completo [do que Lukaku], porque ele é bom em espaços curtos, muito bom em termos de jogo posicional. Também é bom atacando a profundidade e também consegue servir a bola com os dois pés. Ele tem uma enorme margem de crescimento."

Esse refinamento técnico pode ser consequência da decisão de Cardoni de forçá-lo a jogar no meio-campo central.

Ao ser perguntado se ele realmente gostou daquela passagem pelo meio-campo no sub-14, Madjo riu. "Não muito, mas enfim... Eu precisava me preparar para jogar contra jogadores profissionais que têm o mesmo tamanho que eu. Naquele nível, você não pode simplesmente confiar na sua força natural. Você precisa ter outras qualidades."

Isso ajudou a moldá-lo como um atacante completo. Em vez de correr atrás de gols, Madjo se orgulha de sua movimentação sem a bola e da pressão na marcação.

"Primeiro, de costas para o gol, eu foco nos desvios, mas também em jogar para frente", disse ele sobre seus pontos fortes. "Eu tento ter visão e inteligência de jogo. Prefiro fazer uma boa partida e não marcar do que marcar e perder a posse o tempo todo. O time vem em primeiro lugar."

Sua capacidade de proteger a bola deixou uma impressão duradoura na lenda de Luxemburgo e ex-atacante do Metz Nico Braun, que ficou impressionado com a chegada do adolescente à França.

"Eu vi imagens, vi ele protegendo a bola, vi o controle de bola dele, algo que ele faz como ninguém no Metz", disse Braun. "Eu vi o quanto você precisa se antecipar para tirar aquela bola dele, e eu não consigo imaginar outra coisa senão isto: ele vai ter uma grande carreira!"

Embora Madjo abrace as comparações com Lukaku ao assistir com frequência a vídeos do belga antes das partidas, ele moldou seu jogo com base em outros jogadores. Ele disse que analisa a movimentação de Brian Brobbey, Robert Lewandowski e Karim Benzema, sempre buscando acrescentar novas dimensões a um jogo que já aterroriza defensores profissionais.