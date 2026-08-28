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GFX Brian Madjo 1-1GOAL

Brian Madjo: o precoce atacante do Aston Villa que espelha seu jogo em Karim Benzema e Robert Lewandowski

O internacional de Luxemburgo nascido na Inglaterra finalmente fez sua estreia na Supercopa da Uefa e impressionou contra o PSG

Peter McVitie

  • Sete meses depois de assinar com o Aston Villa, Brian Madjo finalmente fez sua estreia oficial. Uma disputa com a Fifa havia tornado o reforço de janeiro, de 17 anos, inelegível para o restante da última temporada, mas ele recebeu sinal verde durante o verão.

    E que palco foi esse. Com o Villa, atual campeão da Liga Europa, em desvantagem contra o Paris Saint-Germain, vencedor das duas últimas edições da Liga dos Campeões, na Supercopa da Uefa, Madjo se apresentou ao mundo.

    O atacante foi uma ameaça constante durante todo o primeiro tempo. Ele desperdiçou três boas chances, em duas delas passando muito perto do gol de cabeça e impondo presença física sobre os defensores do PSG. Então, no apagar das luzes do primeiro tempo, ele levou a melhor no duelo físico com Willian Pacho para completar um cruzamento no segundo pau e empatar a partida.

    Um belo gol para um adolescente, ainda mais contra o time mais forte da Europa! Será que é um sinal do que está por vir do jogador com três partidas por Luxemburgo, que agora quer jogar pela Inglaterra? GOAL analisa o jogador que já foi comparado a Romelu Lukaku.

  • Como começou

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    AFP

    As atuações dele nas categorias de base deixaram dirigentes preocupados com a possibilidade de ele estagnar no ataque, o que levou a uma mudança significativa

    Nascido em Enfield, em Londres, Madjo chegou à Premier League passando por Luxemburgo, para onde se mudou com a família ainda criança. Foi lá que seus talentos naturais começaram a aparecer, embora sua rápida evolução tenha criado um dilema para os treinadores locais.

    No início da adolescência, a estrela em ascensão já se destacava fisicamente em relação aos companheiros. Temendo que sua vantagem física o impedisse de evoluir em áreas-chave do seu jogo, Manuel Cardoni, diretor técnico da Federação Luxemburguesa de Futebol, interveio e sugeriu que os treinadores tirassem Madjo da linha de ataque e o colocassem no meio-campo.

    Cercado por adversários no meio, Madjo não podia simplesmente se impor fisicamente, mas precisava avaliar suas opções, aprender a controlar a bola com os dois pés e melhorar seus passes.

    A mudança teve um efeito tremendo. Ao identificar sua combinação de força e técnica refinada, o clube francês Metz o contratou em 2023, acelerando rapidamente sua progressão.

    Aos 15 anos, atuando contra jogadores até quatro anos mais velhos, Madjo destruiu a liga francesa sub-19 com 13 gols em 26 partidas na temporada 2024–25.

    "Ele sobrou [sobre todos] no sub-19", relembrou o técnico do Metz, Stephane Le Mignan. "Ele tem um porte físico avançado para a idade, então consegue atender às exigências físicas."

    Sua ascensão foi tão avassaladora que a seleção de Luxemburgo se recusou a esperar que ele fosse testado na Ligue 1. Em março de 2025, apenas dois meses depois de comemorar seu aniversário de 16 anos, Madjo vestiu a camisa de Luxemburgo em sua estreia pela equipe principal, em um amistoso contra a Suécia.

    Apesar de já medir forças com defensores internacionais profissionais, porém, ele ainda teve de esperar cinco meses pela sua primeira atuação profissional pelo Metz.

  • Como vai

    FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLA
    AFP

    Depois que uma disputa com a Fifa foi resolvida no verão, Madjo finalmente fez sua estreia pelo Villa contra o PSG

    Madjo fez sua estreia na Ligue 1 em agosto do ano passado, começando como titular nas partidas contra Strasbourg e Lyon. Para garantir que seu desenvolvimento não estagnasse, o Metz dividiu seus minutos entre o time principal e a equipe reserva no Championnat National 3, onde mostrou seu faro de gol ao marcar duas vezes contra o Neuilly-sur-Marne em novembro.

    Apenas mais três breves aparições na Ligue 1 viriam depois disso, mas suas atuações nas categorias de base haviam deixado seu potencial evidente para olheiros de toda a Europa. O Metz não conseguiu mantê-lo. O Aston Villa apareceu com uma oferta de € 12 milhões, e ele concordou em se mudar para Birmingham.

    Apesar de Madjo ter nascido na Inglaterra, o Villa foi impedido de registrá-lo devido aos regulamentos da Fifa que proíbem a transferência internacional de menores de 18 anos. Como Madjo já havia representado a seleção de Luxemburgo, a Fifa entendeu o caso como uma transferência internacional. O adolescente foi proibido de representar o clube até seu aniversário de 18 anos, em janeiro de 2027.

    Preso num limbo, o atacante recorreu às redes sociais para desabafar sua frustração. Ele republicou um story no Instagram de si mesmo com uma legenda sucinta e desesperada: "libertem meu parceiro".

    Sem querer esperar, o Villa recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte. Em julho, o clube apelou da decisão, e no mês seguinte a CAS decidiu a seu favor, liberando Madjo para jogar apenas dias antes de sua explosiva estreia na Supercopa da Uefa.

  • Maiores pontos fortes

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    AFP

    O atacante tem estudado jogadores como Karim Benzema, Robert Lewandowski e Brian Brobbey para ajudar a melhorar seu jogo

    A comparação que segue aparecendo em relação a Madjo é com o ex-atacante de Chelsea e Inter Lukaku, mas insistir nisso faz um desserviço ao leque de talentos do jovem.

    "O perfil dele é parecido", admite Cardoni, diretor da Federação Luxemburguesa de Futebol. "Mas, mesmo mantendo os pés no chão, Brian tem um perfil mais completo [do que Lukaku], porque ele é bom em espaços curtos, muito bom em termos de jogo posicional. Também é bom atacando a profundidade e também consegue servir a bola com os dois pés. Ele tem uma enorme margem de crescimento."

    Esse refinamento técnico pode ser consequência da decisão de Cardoni de forçá-lo a jogar no meio-campo central.

    Ao ser perguntado se ele realmente gostou daquela passagem pelo meio-campo no sub-14, Madjo riu. "Não muito, mas enfim... Eu precisava me preparar para jogar contra jogadores profissionais que têm o mesmo tamanho que eu. Naquele nível, você não pode simplesmente confiar na sua força natural. Você precisa ter outras qualidades."

    Isso ajudou a moldá-lo como um atacante completo. Em vez de correr atrás de gols, Madjo se orgulha de sua movimentação sem a bola e da pressão na marcação.

    "Primeiro, de costas para o gol, eu foco nos desvios, mas também em jogar para frente", disse ele sobre seus pontos fortes. "Eu tento ter visão e inteligência de jogo. Prefiro fazer uma boa partida e não marcar do que marcar e perder a posse o tempo todo. O time vem em primeiro lugar."

    Sua capacidade de proteger a bola deixou uma impressão duradoura na lenda de Luxemburgo e ex-atacante do Metz Nico Braun, que ficou impressionado com a chegada do adolescente à França.

    "Eu vi imagens, vi ele protegendo a bola, vi o controle de bola dele, algo que ele faz como ninguém no Metz", disse Braun. "Eu vi o quanto você precisa se antecipar para tirar aquela bola dele, e eu não consigo imaginar outra coisa senão isto: ele vai ter uma grande carreira!"

    Embora Madjo abrace as comparações com Lukaku ao assistir com frequência a vídeos do belga antes das partidas, ele moldou seu jogo com base em outros jogadores. Ele disse que analisa a movimentação de Brian Brobbey, Robert Lewandowski e Karim Benzema, sempre buscando acrescentar novas dimensões a um jogo que já aterroriza defensores profissionais.

  • Há espaço para melhora

    Aston Villa v BG Pathum United - Pre-Season Friendly
    Getty Images Sport

    Na idade dele, o adolescente precisa aprimorar sua técnica e melhorar sua mobilidade se quiser atingir seu potencial.

    Natural de Londres, ele sabe que seu talento bruto não oferece nenhuma garantia de estrelato na Premier League com o Villa. Ao ser perguntado sobre seus pontos fracos, o adolescente disse: "Minha técnica, que estou tentando melhorar, meu pé esquerdo também, mas também minha mobilidade para ser mais ágil".

    Embora tenha destacado o pé esquerdo como uma área principal que precisa de melhora, foi com esse pé "fraco" que ele acertou um chute forte para superar o goleiro do PSG, Matvey Safonov, na Supercopa da Uefa.

    Madjo dedicou horas extras com preparadores físicos para aprimorar sua mobilidade, apesar dos desafios que seu porte de 1,93 m impõe. Considerando seu controle de bola em espaços curtos e a capacidade de recuar, aumentar sua agilidade permitiria que ele incomodasse ainda mais os defensores e se tornasse uma ameaça maior.

  • O que vem a seguir?

    Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026
    Getty Images Sport

    Sua estreia na Premier League foi adiada, mas Emery estará ansioso para colocá-lo em campo assim que ele se recuperar.

    Apesar do heroísmo em Salzburgo, os torcedores do Aston Villa terão de esperar um pouco mais para vê-lo entrar em campo na Premier League. Em um frustrante golpe por lesão para o elenco de Unai Emery, ele foi descartado para o início da campanha doméstica, possivelmente até setembro.

    Os torcedores vão aguardar com expectativa o retorno dele. Sua estreia na Supercopa da Uefa resumiu perfeitamente sua força, persistência e capacidade de finalização.

    Embora tenha havido sinais de inexperiência, na forma de domínios pesados, cabeceios para fora do alvo e da bola perdida que permitiu a Khvicha Kvaratskhelia criar o gol de abertura do PSG, houve positivos mais do que suficientes.

    Seu gol fez dele o artilheiro mais jovem da história da Supercopa da Uefa, com apenas 17 anos e 212 dias, uma forma fenomenal de começar a carreira.

    Após a derrota por 2 a 1 para o time de Luis Enrique, o técnico do Villa, Emery, rasgou elogios a Madjo e disse: "A experiência que [Madjo e George Hemmings] vão ganhar em uma noite como esta será muito importante. Eles mostraram que aprendem rápido e que trabalham duro."

    Tendo crescido em Luxemburgo e, de forma notável, representado a nação sem saída para o mar no nível principal de seleções, a joia agora mudou sua lealdade para o país onde nasceu e atualmente defende a Inglaterra sub-17.

    Por enquanto, resta uma espera ansiosa para que sua lesão se cure antes que Emery possa finalmente soltar a promessa da Inglaterra sobre as defesas da Premier League.