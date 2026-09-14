A sensacional passagem de Raúl pelo Schalke após deixar o Real Madrid

Raúl podia ser uma lenda viva do Real Madrid, mas havia acabado de completar 33 anos e já era considerado fora dos planos no Bernabéu por ninguém menos que José Mourinho. A temporada 2009/10 não havia sido das melhores para o atacante, que enfrentava dificuldades tanto de forma quanto físicas. Por isso, já havia perdido espaço e passado a ser visto como uma opção para mudar o rumo das partidas antes de ter sua temporada encerrada precocemente por uma lesão no tornozelo.

O Real Madrid já contava com Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gonzalo Higuaín no elenco, e Raúl havia ficado atrás dos três companheiros de ataque na hierarquia. A situação não mudaria com a chegada de Mourinho.

Raúl conversou apenas uma vez com o português após sua nomeação como novo técnico do clube, mas aquilo foi suficiente para convencê-lo de que seu ciclo no Real havia chegado ao fim. Mourinho deixou claro ao maior artilheiro da história do clube que ele teria ainda menos minutos sob seu comando do que havia tido com Manuel Pellegrini. "A partir daquele momento, decidi procurar um novo desafio", admitiu Raúl posteriormente.

O espanhol já vinha avaliando seu futuro, mas a ideia de deixar o Real Madrid era difícil de assimilar. Raúl havia chegado ao time principal do Real Madrid aos 17 anos. Ao longo desse período, quebrou quase todos os recordes possíveis e se tornou capitão do clube. O time era parte dele, e ele era parte do Real.

Como disse o presidente Florentino Pérez: "Há muitos homens que fazem parte da lenda do Real Madrid, mas poucos são escolhidos para personificar o clube. Raúl é um deles."

Raúl estava cansado, porém. Ser o símbolo do "madridismo" estava cobrando seu preço, tanto profissional quanto pessoalmente. Ele já não sentia o mesmo prazer em jogar futebol. É claro que perder a condição de titular absoluto pesou, mas o atacante também estava desgastado pelo peso da braçadeira de capitão e por todas as responsabilidades que vinham com ela.

"No fim, isso drena sua energia", disse ele. "Eu precisava estar focado apenas em treinar e jogar. Cheguei a um ponto em que precisava escapar."

Mas para onde?