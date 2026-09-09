A ascensão, a queda e o renascimento do Parma
Na noite de 12 de maio de 1999, diante de um público de 61 mil pessoas no Estádio Luzhniki, em Moscou, o Parma venceu o Marseille por 3 a 0 na final da Copa da Uefa. O jogo foi tão desigual quanto o placar sugere, e ninguém ficou nem um pouco surpreso. O Parma pode ter sido pouco mais do que um orgulhoso clube de província durante quase toda a sua existência, mas, naquele momento específico, já havia se estabelecido como uma das "sete irmãs" da Serie A.
Com suas icônicas camisas listradas em amarelo e azul, elenco estelar e estilo de jogo empolgante, os Emiliani haviam alcançado reconhecimento mundial. Nesse sentido, seu sucesso refletia o de seus proprietários, a Parmalat, a produtora local de laticínios que havia se tornado uma marca global, e, graças ao apoio fervoroso do fundador da empresa, Calisto Tanzi, o Parma havia saído da luta na Serie B para brilhar na Europa em menos de uma década.
Quando Tanzi adquiriu o clube de sua cidade natal em 1990, seus dois objetivos eram colocar o amado Parma entre a elite do futebol e, ao mesmo tempo, reforçar sua reputação como um empresário brilhante. Moscou, assim, parecia a concretização dessas duas metas, mas os torcedores eufóricos do Parma também tinham todos os motivos para acreditar que o melhor ainda estava por vir.
A linha defensiva dos Gialloblu contava com Gigi Buffon, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram; Juan Sebastian Veron comandava o meio-campo, enquanto Hernan Crespo e Enrico Chiesa atormentavam os defensores no ataque. Enquanto isso, em Alberto Malesani, o Parma tinha um dos técnicos mais progressistas do futebol, um expoente do "Jogo Bonito", como ficou emocionantemente evidenciado pelo terceiro e último gol dos Gialloblu no Luzhniki, quando Chiesa soltou uma pancada no ângulo depois de Crespo deixar a bola passar com inteligência em um cruzamento de Veron.
"Foi um gol fantástico, daqueles que você nunca se cansa de rever", disse Malesani à Gazzetta di Parma no ano passado. "Tenho orgulho dele, porque foi a essência do futebol. Chamo assim porque, naquela final, acho que estavam condensados todos os elementos necessários para um time vencer uma competição internacional.
"Aquele time poderia ter vencido tudo: precisava manter a base e trazer pelo menos mais um par de campeões que pudesse garantir um salto de qualidade." Em vez disso, o Parma sofreu um declínio dramático, com o clube sendo declarado falido duas vezes nos 16 anos que se seguiram àquela partida memorável em Moscou.
Aqui, GOAL relembra a notável ascensão, queda e renascimento do Parma...
O time nascido em um parque público
Na relativamente pequena cidade de Parma, a cerca de um quilômetro do centro storico, fica o Parco della Cittadella. Como o nome sugere, já foi uma fortaleza formidável, um quartel pentagonal que remonta ao século 16. Houve também uma época, porém, em que um dos melhores times da Europa treinava na Cittadella.
No início e em meados dos anos 90, os jogadores do Parma Associazione Calcio se trocavam no Stadio Ennio Tardini e depois faziam o trajeto de cinco minutos até os campos públicos do parque em uma minivan, que muitas vezes era dirigida pelo goleiro brasileiro Claudio Taffarel. O atacante estrela Faustino Asprilla também pôde assumir o volante em algumas ocasiões, antes de rapidamente ficar claro que o extravagante colombiano era tão imprevisível ao volante quanto com a bola nos pés.
De modo geral, porém, tudo no Parma daquela época era mais descontraído, mais aberto e mais acessível. Era o clube de uma cidade do interior que havia se tornado global, mas sem deixar ninguém se achar mais importante do que era.
Em 1995, eles haviam até contratado o vencedor da Bola de Ouro do ano anterior, Hristo Stoichkov, e, ainda assim, continuavam treinando na Cittadella. "Era um time que nasceu exatamente ali, que cresceu no meio de um parque público", disse o zagueiro Luigi Apolloni. "A cidade inteira estava envolvida nisso."
Para o capitão Lorenzo Minotti e aqueles que jogavam pelo Parma antes do acesso à Serie A, não havia absolutamente nada de incomum em os jogadores serem exigidos pelo técnico Nevio Scala enquanto alguns moradores observavam e outros tocavam a vida normalmente. Era "tudo normal", o puro Parma do interior.
Olhando para isso agora, porém, com uma lente moderna, era algo absolutamente surreal. Como Buffon, formado na base e que se tornou uma lenda do clube, disse à Sky Sport Italia, "Quando você pensa que havia todas aquelas pessoas ao redor do campo, em pé junto à grade, ou algumas simplesmente sentadas em bancos jogando cartas e comendo pão com salame, isso faz você entender que o Parma era uma realidade irrepetível."
'Metade de Parma estava em Wembley'
Havia, sem dúvida, um quê de sonho na ascensão do Parma como uma grande força do futebol europeu. Arrigo Sacchi já havia dado mostras tanto do seu potencial quanto do da equipe antes de ser contratado pelo Milan, em 1987, depois de deixar o Gialloblu a apenas três pontos do acesso à Serie A.
No entanto, mesmo em uma era em que o dinheiro ainda não era o fator decisivo no futebol, o que Scala conquistou durante seus seis anos no Tardini foi realmente extraordinário. O veneziano assumiu o comando em 1989 e garantiu uma vaga na Serie A na primeira tentativa, e pela primeira vez na história do clube. Mais um capítulo histórico foi escrito no ano seguinte, quando o Parma se classificou para a Copa da Uefa com um impressionante sexto lugar no campeonato.
A estreia europeia não durou muito, com o time de Scala caindo logo no primeiro obstáculo, mas a equipe foi até o fim na Coppa Italia de 1992, surpreendendo a Juventus por 2 a 1 no placar agregado na final graças aos gols de Sandro Melli e Marco Osio. Foi o primeiro grande título da história do Parma e imediatamente levou a outro, com o Gialloblu vencendo a Recopa Europeia no ano seguinte graças a uma vitória por 3 a 1 sobre o Antwerp.
O capitão Lorenzo Minotti, de maneira bastante apropriada, abriu o placar em uma noite quase inacreditável em Wembley e imediatamente correu para "uma arquibancada cheia de Parmigiani" para comemorar com aqueles que estavam com a equipe desde o início de sua notável ascensão.
"Eram pessoas que entendiam perfeitamente o que estávamos fazendo", explicou o ex-zagueiro, "porque, alguns anos antes, estávamos jogando diante de três ou quatro mil pessoas. Mas metade de Parma estava em Wembley para aquela final!"
Buffon também estava lá, como um dos produtos mais promissores da base do Parma, e quando fez o que se tornou uma das estreias mais memoráveis da história da Serie A, em 19 de novembro de 1995, já havia acrescentado uma Supercopa Europeia e uma Copa da Uefa a uma sala de troféus que de repente se tornara impressionante.
Tanzi, porém, tinha planos ainda maiores para o Parma. Ele queria conquistar o título da Serie A a qualquer custo, literalmente.
"Mas com que dinheiro?!"
"No meu primeiro dia no Parma, em 2001", disse o ex-dirigente Luca Baraldi à Sky, "houve uma reunião muito peculiar na sede do clube com o vice-presidente, Fulvio Ceresini, e Calisto Tanzi, que eu ainda não conhecia muito bem.
"Eles estavam falando sobre o mercado de transferências do verão seguinte, e Calisto Tanzi deu sinal verde para tentar contratar Francesco Toldo e Rui Costa, mas, tendo visto eu mesmo as contas naquela altura, só pensei comigo: 'Mas com que dinheiro?!'"
No entanto, nem mesmo Baraldi tinha uma noção completa da delicada situação econômica do Parma.
O clube vinha sendo administrado de forma imprudente havia anos. Stefano Tanzi, filho de Calisto e presidente do Parma entre 1996 e 2004, admitiu que, durante sua gestão, a estratégia operacional era tentar "resolver problemas e atingir objetivos sempre gastando um pouco mais de dinheiro. E, ao fazer isso, a folha salarial quintuplicou em apenas cinco anos."
Houve tentativas de aliviar a pressão sobre as contas do clube com a saída de jogadores de destaque: Veron saiu imediatamente após o segundo título da Copa da Uefa, Crespo foi vendido no verão seguinte, antes de Buffon e Thuram se transferirem para a Juventus em 2002.
No entanto, mesmo após outras saídas de peso, o clube ainda não estava nem de longe preparado para lidar com as consequências do que é, sem dúvida, o escândalo financeiro mais chocante da história da Itália.
Um rombo de € 8 bilhões nas contas
Em 15 de dezembro de 2003, após meses de incerteza econômica em torno da Parmalat, Calisto Tanzi deixou os cargos de presidente do conselho e diretor-executivo da empresa. Pouco mais de duas semanas depois, ele admitiu que havia um rombo de € 8 bilhões (£ 6,9 bi/US$ 9,3 bi) nas contas da multinacional que, como se constatou, era quase duas vezes maior. A essa altura, a Parmalat já havia entrado em administração judicial, fazendo com que milhares de acionistas perdessem suas economias e milhares de funcionários perdessem seus empregos.
Não surpreende, portanto, que o Parma também tenha ficado em situação desesperadora. O atacante brasileiro Adriano foi vendido à Inter na janela de transferências de janeiro, mas o clube continuou tão sem dinheiro que, mesmo depois de encontrar um novo patrocinador master (Cariparma), os funcionários tiveram de usar fita adesiva e adesivos para cobrir o antigo logo da Parmalat, pois não havia dinheiro suficiente para produzir novas camisas.
No entanto, não havia como esconder a dura realidade da situação e, em 28 de abril de 2004, o Parma AC foi declarado insolvente.
Embora o clube tenha sido refundado em junho daquele ano como Parma FC, ele permaneceu sob controle em um regime de administração especial por três anos, período durante o qual os principais jogadores da equipe continuaram sendo vendidos ao maior lance.
Em essência, o time estelar que havia desmontado o Marseille em Moscou em 1999 tinha sido ele próprio desmontado, um jogador importante de cada vez. Ainda assim, essa morte lenta e dolorosa por mil cortes no orçamento não foi nada em comparação com o destino que se abateu sobre os sofredores torcedores do Parma em 2015.
A ponta do iceberg
A chegada de Tommaso Ghirardi, em janeiro de 2007, sinalizou o fim da agonizante recuperação judicial do Parma e parecia apontar para um futuro melhor para os torcedores. Ghirardi era jovem (31) e ambicioso, mas também aparentemente maduro e prudente. Ele falou em evitar os erros do passado, em fazer o Parma viver dentro de suas possibilidades, e pretendia ajudá-lo a fazer isso identificando e desenvolvendo jovens jogadores antes de vendê-los por um bom lucro. Consequentemente, embora a sorte do time variasse em campo, o Parma parecia firme e estável fora dele.
No entanto, o primeiro sinal de problema apareceu antes do início da temporada 2014-15, quando a Federação Italiana de Futebol (FIGC) se recusou a conceder ao clube uma licença para disputar a Liga Europa por não pagar uma dívida fiscal de € 300.000. Ghirardi ficou indignado, alegando que o Parma havia sido vítima de uma grande injustiça.
"Minha equipe fez tudo dentro das regras", insistiu ele na época. "Só um tolo pensaria que isso é um ato de esperteza para economizar € 300.000. Somos pessoas de bem que administram uma casa em boa ordem.
"Mas eles conseguiram me afastar do futebol. Chega para mim no futebol. Estou renunciando à presidência do Parma e, a partir de 1º de julho do próximo ano, uma nova história começará. O Parma agora está à venda."
Ghirardi não estava sendo forçado a deixar o cargo, porém. Ele estava simplesmente abandonando um navio que afundava. Como o gerente da equipe Melli admitiu posteriormente ao Corriere dello Sport, o Parma era essencialmente o Titanic, e "a questão da licença da Uefa era apenas a ponta do iceberg".
'Tantas coisas dando errado'
O Parma de Ghirardi havia essencialmente ficado sem dinheiro por causa de um modelo de negócios falho, que o deixou dependente demais de ganhos de capital com vendas de jogadores. Depois de meses procurando um comprador, ele vendeu o clube em circunstâncias estranhas para a cipriota-russa Dastraso Holding Limited, e por € 1, mais do que Ghirardi havia pago em salários desde o verão anterior.
O Parma esperava ter encontrado um salvador em Rezart Taci, um magnata albanês do petróleo que acabou sendo revelado como o principal investidor. No entanto, os jogadores nunca o viram uma única vez. O capitão Alessandro Lucarelli afirmou que a única coisa positiva que se podia dizer sobre Taci era que ele não havia prometido nada aos jogadores, que foi precisamente o que lhes deu.
Em fevereiro de 2015, a situação havia se tornado cada vez mais sombria. O Parma estava isolado na lanterna da Serie A, com o elenco ameaçado de rebaixamento tendo dificuldade para se concentrar nas questões dentro de campo. "É muito difícil", disse o meio-campista adolescente Jose Mauri à GOAL na época. "Há muitas coisas dando errado. Felizmente, as pessoas aqui estão calmas e ainda nos incentivam. Graças a Deus, porque, caso contrário, enlouqueceríamos. Eu realmente não quero enlouquecer pensando em todos os rumores que estamos ouvindo."
A situação já era ruim o bastante mesmo assim. Mauri e companhia estavam lavando o próprio material, enquanto os jogadores do time de base de Hernan Crespo tomavam banho frio no centro de treinamento por causa de contas de luz não pagas.
"Um pesadelo vivo"
O Parma foi vendido por um único euro pela segunda vez em questão de meses, em fevereiro de 2015, desta vez para Giampietro Manenti, mas Lucarelli admitiu que tanto ele quanto seus companheiros sabiam, desde o momento em que conheceram o novo dono, que o clube estava condenado.
"Ele entrou no vestiário com uma folha em branco com 100 milhões de euros escritos nela e afirmou que aquilo provava que poderia quitar as dívidas e pagar nossos salários, e nós nos viramos uns para os outros e dissemos: 'Estamos acabados!'" disse Lucarelli.
"Duas semanas depois, ele nos disse que tinham dado a ele o IBAN errado para enviar o dinheiro! Ele era um palhaço. Tudo parecia um filme do Fantozzi. Só que era real: um pesadelo vivo."
Não era grande exagero. Um clube inteiro estava desmoronando ao redor dos jogadores. Quando o Parma foi declarado falido em 19 de março de 2015, tudo foi colocado à venda, das cadeiras em que os jogadores se sentavam no vestiário aos troféus conquistados durante o período sem precedentes de sucesso entre 1992 e 2002.
"Parece que somos zumbis, caminhando sem saber para onde estamos indo", disse Melli à CNN. "Todos os dias, tiram uma parte do nosso trabalho e um pedaço dos nossos corações. Partes do clube são executadas todos os dias e nós viemos aqui trabalhar simplesmente porque amamos nosso trabalho e nosso time, mas não podemos fazer o nosso trabalho.
"Porque isso não diz respeito apenas ao dinheiro, embora não possamos ignorá-lo, há muito mais que estão nos tirando: dignidade, nossos sorrisos. Tiraram nosso respeito também, e isso dói."
E dava para entender perfeitamente o porquê: o time que poderia ter ganhado tudo tinha perdido tudo.
Parma renasce de novo!
Apesar de tudo, porém, Melli nunca perdeu a esperança de que o Parma pudesse sobreviver, ou talvez, para ser mais preciso, renascer. E foi o que aconteceu.
Após o longo fim do Parma FC, em junho de 2015, o clube renasceu (de novo!) como Parma Calcio 1913, na quarta divisão do futebol italiano, e, depois de três acessos consecutivos, os Emiliani se viram de volta à Serie A em 2018.
Outra passagem pela segunda divisão logo veio em seguida, mas a temporada 2026-27 será a terceira seguida do Parma na elite, o que significa que o clube está perto de alcançar o tipo de estabilidade sob o comando do Krause Group que fez tanta falta com os proprietários anteriores. No entanto, é duvidoso que o Parma algum dia volte a ser o que já foi.
Os tempos mudaram. E o jogo também. Como os torcedores do Parma sabem bem demais, o dinheiro tem uma tendência a corromper, e o futebol moderno gira mais do que nunca em torno das finanças. Seria preciso uma quantia colossal de dinheiro para recolocar o clube entre a elite da Europa e, ainda assim, não seria a mesma coisa.
"No meu tempo, éramos uma família, com todas as forças e fraquezas de uma família", disse Scala à Gazzetta dello Sport. "Havia respeito, havia regras claras, havia diálogo. Éramos sérios com o nosso trabalho, mas também despreocupados. Treinávamos na Cittadella, entre aposentados jogando cartas e mães passeando com seus filhos, e nos divertíamos. Essa era a nossa força." E era isso que tornava o Parma tão especial.
Antes de os donos do clube perderem de vista o que tornou o clube grandioso em primeiro lugar, antes de a inspiradora história de sucesso virar um conto de advertência, antes de o sonho se transformar em pesadelo, o Parma foi uma realidade irrepetível, o time nascido em um parque público que cresceu até se tornar uma das equipes mais fortes da Europa.