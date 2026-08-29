5 possíveis substitutos para Mika Godts: quem o Ajax deve contratar?
Com Viktor Tsygankov, o Ajax optou pelo lado direito por um tipo diferente de ponta. O ucraniano canhoto se destaca sobretudo na criação de chances, nas combinações e em encontrar companheiros em posições promissoras. Para contar com diferentes armas, o Ajax procura na outra ponta um tipo complementar: um especialista veloz no um contra um, que possa dar amplitude e profundidade. Com Edvardsen, Ouazane e Gloukh, o Ajax já tem diferentes opções para o lado esquerdo, mas ainda falta um jogador com esse perfil específico.
Partindo desses pressupostos, o editor convidado Peer Berwers buscou para a Voetbalzone cinco jogadores que possivelmente se encaixam nesse perfil. Primeiro, ele destaca três jogadores que podem entrar e atuar de imediato; depois, dois grandes talentos; e, por fim, mais alguns nomes interessantes que merecem ser mencionados.
Este, obviamente, não é um relatório completo de observação, mas uma introdução para o público em geral. Os números e os perfis dos jogadores servem sobretudo para oferecer uma primeira visão de por que esses atletas podem ser interessantes para o Ajax. Quer saber mais sobre um jogador, sente falta de um nome ou discorda de algo? Então não deixe de comentar nos comentários.
Quando um ponta é rápido e forte no um contra um?
Para poder comparar bem os jogadores, focamos na velocidade máxima e no percentual de dribles certos. Na tabela abaixo, você vê como olheiros e analistas geralmente interpretam essas estatísticas no mundo do futebol.
Avaliação
Velocidade máxima
Dribles certos
Baixo
<30 km/h
<30%
Razoável/médio
30–32 km/h
30–40%
Bom
32–33 km/h
40–45%
Forte
33–34 km/h
45–50%
Muito forte
34–35 km/h
50–55%
Excepcional
35+ km/h
55%+
Para comparação: Mika Godts atingiu em 2025/26 uma velocidade máxima de 33,0 km/h e um percentual de dribles certos de 46,7% na Eredivisie. Com isso, ele se enquadra na categoria forte em ambos os quesitos.
No percentual de dribles certos, o volume é pelo menos tão importante quanto o próprio percentual. Por exemplo, 80% em cinco tentativas diz menos do que 48% em cem tentativas. A velocidade máxima também não diz tudo: explosão, os primeiros metros e o uso da velocidade são pelo menos tão importantes.
As velocidades máximas dos cinco jogadores são estimativas, e os percentuais de dribles certos se baseiam na temporada disponível mais relevante. Por isso, os números servem sobretudo como ferramenta para comparar os jogadores entre si e em relação a Godts. No fim das contas, analisar as imagens continua sendo essencial.
1. Yann Gboho (25) – Toulouse
Velocidade máxima estimada: 32–33 km/h | Dribles certos: 49,7%
Se o Ajax tiver de tirar um jogador desta lista para preencher diretamente a vaga de Godts, eu chego ao nome de Yann Gboho. Ele não é o jogador mais rápido desta lista, mas combina uma forte aceleração inicial com um excelente trato com a bola e um bom uso do físico. Por isso, é difícil tirar a bola dele assim que passa pelo adversário. Seu um contra um é uma de suas maiores armas: ele consegue ir tanto por fora quanto por dentro e sabe criar espaço para si mesmo com seus dribles.
Seu rendimento também melhorou na última temporada. Na Ligue 1, ele chegou a 8 gols e 3 assistências em 2025/26. Com isso, seu valor de mercado subiu bastante, mas, por causa de seu contrato até 30 de junho de 2027, provavelmente pode ser contratado por 15 a 20 milhões de euros. Assim, ele é uma opção interessante para o Ajax no curto prazo.
2. Andrés Gómez (23) - Vasco da Gama
Velocidade máxima estimada: 33–34 km/h | Dribles certos: 40,2%
Andrés Gómez se destaca principalmente pela quantidade de jogadas de um contra um que tenta. O colombiano segue procurando seu marcador direto e combina sua capacidade no drible com rápidas mudanças de direção. Com isso, consegue criar espaço por conta própria e depois dar sequência em velocidade em direção ao gol. Seu aproveitamento nos dribles, de 40,2%, é sólido, sobretudo considerando o grande volume de ações que tenta.
Sua eficiência ainda é um ponto de atenção. Em 2026, Gómez soma 4 gols e 1 assistência pelo Vasco na Série A. Seu contrato vai até janeiro de 2031, o que dá ao Vasco da Gama uma forte posição de negociação. Por causa do vínculo longo, Gómez provavelmente terá de render uma taxa de transferência de cerca de 12 a 15 milhões de euros.
3. Matheus Martins (23) - Botafogo
Velocidade máxima estimada: 33–34 km/h | Dribles bem-sucedidos: 39,6%
Matheus Martins é, dos três, o ponta mais técnico e móvel. Enquanto Gboho é quase impossível de tirar da bola e Gómez se destaca pelo alto volume de dribles, Martins se sobressai principalmente nas combinações em espaços curtos. Partindo da esquerda, gosta de cortar para dentro, busca a tabela e, com sua técnica, também consegue manter a bola sob pressão. Isso o torna interessante contra defesas compactas.
Segundo relatos, o Ajax teve interesse nas últimas semanas em seu companheiro de equipe Álvaro Montoro, mas ele se mostrou inviável financeiramente. No início deste mês, o Botafogo chegou a um acordo com o Dínamo Moscou por 8 milhões de euros por Martins, mas a transferência sofreu atraso por causa de um desacordo sobre seu salário. Ao que tudo indica, Martins ainda pode ser contratado por um valor semelhante.
4. Leonel Flores (19) - Boca Juniors
Velocidade máxima estimada: 34–35 km/h | Dribles certos: 52,8%
Como reforços imediatos são escassos nesta reta final da janela, o Ajax também terá de olhar para grandes talentos, com Leonel Flores como prioridade absoluta. A joia do Boca Juniors é frequentemente utilizada pela direita por causa dos muitos atacantes destros em seu clube, mas também pode render muito bem pelo lado esquerdo. Além da velocidade, ele chama a atenção pelo passe preciso e por manter a visão de jogo sob pressão. Sua maior arma, porém, é a aceleração partindo da imobilidade para desmontar defesas compactas.
A grande dúvida é sua experiência no nível profissional. A ida para a Europa sem dúvida vai exigir um período de adaptação. Em apenas 700 minutos, ele já soma 2 gols e 1 assistência, um ótimo rendimento para um jogador de dezenove anos. Seu desenvolvimento agora também está sendo acompanhado pelo Manchester City. Segundo relatos, Flores tem uma cláusula de rescisão de 13 milhões de euros. Para o Ajax, é um investimento considerável, mas não dá para esperar que ele substitua Godts já na próxima semana. Ainda assim, é um jogador que, a longo prazo, pode valer muitas vezes esse valor.
5. Seung-soo Park (19) - Newcastle United
Velocidade máxima estimada: ±34–35 km/h | Dribles certos: 52,6%
Seung-soo Park é o jogador mais rápido da lista e às vezes também é chamado, em tom de brincadeira, de o Mbappé coreano. Ele é um especialista puro no um contra um e se destaca por sua imprevisibilidade e pelo uso de fintas de corpo. Em combinação com sua velocidade, consegue deixar um defensor desequilibrado e, na sequência, atacar imediatamente o espaço às costas da defesa. Park Seung-soo talvez seja o jogador que melhor se encaixa no perfil que o Ajax procura.
Ao mesmo tempo, Park é a maior incógnita desta lista. Após uma temporada na Premier League 2 e ainda com pouca experiência no mais alto nível, é difícil avaliar com que rapidez ele seguirá se desenvolvendo. No Newcastle, ele causa uma boa impressão, e o clube claramente vê potencial nele, mas o passo para o Ajax talvez ainda seja precoce. Um empréstimo com opção de compra seria, portanto, interessante: Park pode ganhar rodagem no Ajax em nível de Eredivisie e, eventualmente, também somar minutos no Jong Ajax.
Também interessante: Lucca Marques (19) – São Paulo
Velocidade máxima estimada: 33–34 km/h | Dribles bem-sucedidos: 54,5%
Marques combina velocidade com técnica e uma forte capacidade no drible. No São Paulo, ele vem ganhando cada vez mais minutos e, com isso, já está um passo à frente de seu companheiro de equipe Tetê. Seu alto percentual de dribles chama a atenção. O Ajax já havia sido ligado ao brasileiro anteriormente, por isso ele é certamente um nome para ficar de olho.
Também interessante: Tetê (19) - São Paulo
Velocidade máxima estimada: 33–34 km/h | Dribles certos: XX%
Tetê combina velocidade e técnica com uma forte jogada individual. Ele atua principalmente pela direita e ainda tem pouca experiência no mais alto nível, o que faz com que não haja um percentual de dribles confiável. O Ajax quis contratá-lo anteriormente para o Jong Ajax e, segundo relatos, ofereceu 500.000 euros por um período de empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros. Assim, ele é sobretudo uma opção interessante para o futuro.
Também interessante: Noah Adedeji-Sternberg (21) - KRC Genk
Velocidade máxima estimada: 33–34 km/h | Dribles certos: 36,1%
Sternberg também já havia sido ligado anteriormente ao Ajax. O belga combina velocidade e explosão com a coragem de partir para cima do marcador direto. Seu índice de dribles, de 36,1%, é baixo, mas isso também é consequência do alto número de ações no um contra um que ele assume. Nesse aspecto, ele ainda terá de aprender a escolher melhor seus momentos. Atua principalmente pela esquerda, mas também pode jogar pela direita. O Genk pediria cerca de 10 milhões de euros.
Também interessante: Soriba Diaoune (19) - Lille OSC
Velocidade máxima estimada: 32–33 km/h | Dribles certos: 45,5%
Diaoune se destaca principalmente pela aceleração, objetividade e movimentações. Ele usa sua velocidade tanto com quanto sem a bola e tem capacidade de drible suficiente para criar uma jogada por conta própria. Seus treinadores também destacam sua dedicação e evolução diante do gol. Apesar do tempo de jogo limitado, ele já mostra um bom rendimento com 2 gols e 1 assistência em apenas 350 minutos.
Também interessante: Robinho Jr. (18) - Santos
Velocidade máxima estimada: 33–34 km/h | Dribles certos: 66,7%
O filho do ex-internacional brasileiro Robinho se destaca principalmente pela técnica, pela capacidade no drible e pelas jogadas individuais. Atualmente, ele atua pela direita, mas é completamente ambidestro, o que faz com que também possa jogar como ponta esquerda no futuro. No Santos, além disso, ele pôde aprender com Neymar, embora os dois também tenham se desentendido de vez em quando.
ConclusãoPro Shots
Para o Ajax, o cenário ideal não seria a chegada de um, mas de dois pontas-esquerdos: um reforço imediato e um jogador talentoso para o futuro. Neste momento, porém, financeiramente não parece viável contratar dois jogadores em definitivo. Por isso, para esse segundo reforço, eu olharia para um empréstimo com opção de compra.
Para o reforço imediato, chego ao nome de Gboho. Ele tem a velocidade, a capacidade no drible, a experiência e o rendimento para ser útil de imediato. Além disso, já se provou em uma liga do top 5. Por causa de seu contrato até 2027, provavelmente pode ser contratado por 'apenas' 15 a 20 milhões de euros.
Para a segunda vaga, eu então tentaria buscar Park. No caso dele, um empréstimo com opção de compra poderia ser interessante para todas as partes. Park se beneficia de ganhar rodagem em um nível mais alto, enquanto o Newcastle não precisa liberá-lo em definitivo de imediato. Para o Ajax, isso também oferece a possibilidade de deixá-lo se adaptar com calma ao nível e, quando necessário, também fazê-lo ganhar minutos no Jong Ajax. Gboho para o presente, Park para o futuro. Esse seria, para mim, o cenário ideal.
Obrigado pela leitura! Como já indiquei anteriormente, este obviamente não é um relatório de observação completo, mas sobretudo uma introdução para o público em geral. Quer saber mais sobre um jogador, está sentindo falta de alguém ou discorda de algo? Deixe sua opinião nos comentários ou me mande uma mensagem no X @PeerBerwers.