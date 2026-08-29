Com Viktor Tsygankov, o Ajax optou pelo lado direito por um tipo diferente de ponta. O ucraniano canhoto se destaca sobretudo na criação de chances, nas combinações e em encontrar companheiros em posições promissoras. Para contar com diferentes armas, o Ajax procura na outra ponta um tipo complementar: um especialista veloz no um contra um, que possa dar amplitude e profundidade. Com Edvardsen, Ouazane e Gloukh, o Ajax já tem diferentes opções para o lado esquerdo, mas ainda falta um jogador com esse perfil específico.

Partindo desses pressupostos, o editor convidado Peer Berwers buscou para a Voetbalzone cinco jogadores que possivelmente se encaixam nesse perfil. Primeiro, ele destaca três jogadores que podem entrar e atuar de imediato; depois, dois grandes talentos; e, por fim, mais alguns nomes interessantes que merecem ser mencionados.

Este, obviamente, não é um relatório completo de observação, mas uma introdução para o público em geral. Os números e os perfis dos jogadores servem sobretudo para oferecer uma primeira visão de por que esses atletas podem ser interessantes para o Ajax. Quer saber mais sobre um jogador, sente falta de um nome ou discorda de algo? Então não deixe de comentar nos comentários.