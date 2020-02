Ziyech, destaque do Ajax, é o primeiro alvo do Chelsea para a próxima temporada

Após período de punição sem poder contratar, os Blues voltam ao mercado de olho no marroquino; veja números do meio campista

Após o período de punição que deixou o sem poder contratar, o clube londrino começa a fazer barulho para a próxima temporada. O primeiro alvo dos Blues é Hakim Ziyech, destaque do nas recentes campanhas do clube holandês.

De acordo com o jornal De Telegraaf, Chelsea e Ajax chegaram em um "acordo verbal" pelo jogador de 26 anos. A transferência gira em torno de 45 milhões de euros (212 milhões de reais) e o meio-campista chegaria a Londres já no meio deste ano.

Ziyech está no Ajax desde 2016, quando começou a chamar a atenção pelo bom futebol apresentado. Depois de representar a seleção de na de 2018, seu auge veio na temporada passada com a incrível campanha do Ajax na Liga dos Campeões.

O meio-campista já disputou 153 jogos pelo time holandês e marcou 48 gols. Desde setembro de 2016, é o jogador que mais cria chances reais de gols na Eredivise: 421. O segundo colocado tem 134 lances criados a menos do que o marroquino.

Nesta temporada, Ziyech e Chelsea já se encontraram duas vezes, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na partida em Londres, o jogador deu uma assistência e "quase" fez um golaço de falta (a arbitragem anotou gol contra do goleiro Kepa, do Chelsea).

Throwback to when Hakim Ziyech scored this ridiculous free-kick AGAINST Chelsea earlier this season 🤤 pic.twitter.com/vo6O1BJKSE — Goal (@goal) February 12, 2020

A última grande contratação do Chelsea antes da punição havia sido o americano Christian Pulisic, no começo de 2019. Mesmo sem contratações, o time de Frank Lampard vem fazendo uma ótima campanha na Premier League. Com 41 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação. Na Liga dos Campeões, o time se prepara para enfrentar o de Munique nas oitavas de final.